5:15 - отправление в Сортавала на автобусе. 09:00 - 16:00 - экскурсия на Валаам на метеорах с посещением Центральной усадьбы и Никоновской бухты, обедом в трапезной и выступлением мужского валаамского хора. 17:00 - прибытие в Рускеала, обзорная экскурсия "Мраморный каньон". 18:00 - 19:30 - свободное время в горном парке Рускеала. 23:00 - прибытие в Петрозаводск.

5:15 — Сбор группы в Петрозаводске и отправление в город Сортавала. Наш путь на юго-запад Карелии составит около 260 километров, примерно 3,5 – 4 часов в пути. За это время наш экскурсовод проведет по

5:15 — Сбор группы в Петрозаводске и отправление в город Сортавала. Наш путь на юго-запад Карелии составит около 260 километров, примерно 3,5 – 4 часов в пути. За это время наш экскурсовод проведет подготовительную экскурсию по Валаамскому монастырю: история основания и становления Валаама, финский и советский период, жизнь и роль монастыря в современной России.

09:00 – Посадка и отправление на Валаамский архипелаг на судне «Комета». Время в пути по воде – 50 минут. За это время можно полюбоваться красивой панорамой города Сортавала, потрясающими скалами и островами Ладожских шхер, а также открывающимися видами самого острова Валаам с воды.

10:00 — Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря по традиции начинается от причала Монастырской бухты, куда прибывали суда валаамского флота в ХIХ – нач. ХХ века и откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. От пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в середине прошлого века лестница в 62 ступени. Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад, чарующий своей нежной красотой более всего в пору цветения и тихой золотой осенью.

Над садом, вдоль узорной чугунной решетки, идущей по краю скалы, проложена тропа, откуда иноки старого Валаама любовались на сумрачные, отражающие красноватые скалы воды Монастырской бухты, встречая или провожая суденышки с паломниками. Далее путь идет мимо мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью, бывшей в прежние времена домовым храмом царственных особ, прибывающих на Валаам, где в наши дни проходят концерты церковных песнопений. Пройдя Святыми вратами, гости попадают в монастырь. Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря – величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. В ходе экскурсии гостям предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть келейные корпуса и хозяйственные постройки, на Старом братском кладбище вспомнить валаамских подвижников былых времен. В сувенирной лавке можно приобрести что-нибудь из изделий монастырских промыслов, чтобы увезти с собой на память «частицу Валаама».

После экскурсии "Центральная усадьба" нас ждет концерт духовных песнопений хора Валаамского монастыря.

11:30 – Обед в трапезной Валаамского монастыря. Все продукты – натуральные, еда приготовлена по церковным канонам, соблюдается пост.

А вот как увидел Валаамскую трапезную Иван Сергеевич Шмелев:

«Я вхожу в трапезную. Длинная, невысокая палата, своды. Вижу длинные-длинные столы, простые, непокрытые, и на них, чинными рядами, миски, светлые липовые ложки, белые ручники, холстинные, накрывающие попарно миски, — все ровными-ровными рядами, — солоницы, оловянные уполовники, приземистые широкие сосуды — чаши, будто из тускло-старинного серебра, налитые бордовым квасом, с плавающими, как уточки, ковшами, темные ломти хлеба, и эти белоснежные ручники — холстины, похожие на крылья чаек… — так мне напоминает былинные «бранные» столы и что-то близкое и родное мне… — рабочие праздничные столы нашего старого двора в далеком детстве? Пахнет густо и сладковато-пряно — квасом и теплым хлебом. Вдумчиво-сокровенно смотрят с пустынных стен — благословляют преподобные подвижники, в черных схимах.»

12:30 — Переезд на комете в Никоновскую бухту! Просим соблюдать порядок и дисциплину и вовремя подходить на причал, комета отправляется без задержек и ожиданий!

13:00 – Продолжение экскурсии. Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название «Новый Иерусалим»*. Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г. В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. Экскурсия повторяет собой излюбленный маршрут русских паломников начала ХХ в.

Валаамская паломническая служба оставляет за собой право заменить экскурсию "Новый Иерусалим" на равнозначную экскурсию "Никольский скит" *

15:00 – 16:00 – отправление в Сортавала. Просим соблюдать порядок и дисциплину и вовремя подходить на причал, комета отправляется без задержек и ожиданий!

Примерно в 17:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона. Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время. Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с "тарзанки" (доступна в летний период). Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе.

Прибытие в Петрозаводск к 23:00.