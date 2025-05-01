Отдых на Соловках

Мы считаем, что на Соловки нужно ехать минимум на 2 дня/1 ночь, т.к. этот архипелаг очень большой и вполне заслуживает недели отдыха. Помимо стандартной программы с посещением Кремля, Вы можете посетить Секирную гору, Скиты, Мыс Белужий и Заяцкий остров, съездить на знаменитые Кузова и покататься по Соловецкой канальной системе. На острове много гостиниц и ресторанов, но, тем не менее, бронировать все нужно сильно заранее - спрос всегда превышает предложение, тем более сезон на Соловках очень короткий - теплоходы из Кеми ходят с 1 июня примерно по 20 сентября.

А также санаторно-курортный отдых, активный отдых (сплавы, треккинг, джиппинг) и многое другое.