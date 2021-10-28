Соловецкие острова – это архипелаг в акватории Белого моря в составе 6 больших и около 100 малых островков. Согласно административному устройству их относят к Архангельской области, но исторически они ближе к Карелии. Тем более, сюда легче добираться из карельских Беломорска и Рабочеостровска.

Существует 3 теории образования топонима:

от саамского «суоллэ», что значит «острова»;

как место свободной совместной рыбалки (ловов) от слова «со-ловки»;

от прилагательного «соловый» (белесый) которым описывают берег покрытый туманом.

Архипелаг отмечен ЮНЕСКО как культурное наследие планеты и внесен в соответствующий перечень. А наличие Соловецкого ставропигиального мужского монастыря сделало Соловки духовным центром России и настоящим музееем-заповедником.

Исторический очерк

О здешних местах было известно протосаамам, которые наведывались сюда еще 4 тысячи лет назад ловить рыбу, хоронить усопших и проводить обряды.

Началом заселения считается 1428 год, когда на один из островов архипелага приплыли монахи-отшельники Савватий, Герман и Зосима. Их совместными усилиями был возведен монастырь. Со времен управления обителью настоятеля Филиппа (с 1548 года), на пустоши стали возводиться здания из камня, появились дороги и торговые лавки, свой флот. При Иване Грозном построили крепость и приставили гарнизон.

Были и трагические моменты в истории. В 60-х годах XVII века произошел бунт среди монашества, не принявших патриарха Никона и его реформ. Началось 8-летнее «Соловецкое сидение». Монахов предал инок Феоктист, открывший для войска воеводы Мещеринова тайный проход в обитель. В годы Крымской войны монастырь бомбардировался английскими фрегатами, но к сильным негативным последствиям это не привело.

При советской власти на территории монастыря была обустроена тюрьма. С 1967 года здесь открыли музей-заповедник, а 25 октября 1990 года обители восстановлен статус Соловецкого монастыря.

Климатические особенности

На погодные особенности влияет близость к Полярному кругу, а также окружение водами Белого моря. Как и везде в Приполярье, здесь летом главенствует 20-часовой полярный день, а зимою – полярная ночь. Климат мягкий. Повседневная погода изменчива, утром может идти мелкий дождь, а позже – ярко светить солнце. В любом случае при прогулке тут нужно запастись теплыми вещами. Смена сезонов смещена на 1 месяц от общепринятых дат. Самый теплый и сухой месяц – август, а температура повышается до +20…23°С. Вода прогревается до +18…20°С. Зима мягкая, со средней температурой -12…-10°С. Льды сковывают все в округе нескольких километров и стоят до апреля-мая. Соответственно, лучшими месяцами для посещения считается период июль-сентябрь.

Особенности ландшафта и природы

С геологической точки зрения этот кусочек суши молодой. Он окончательно сформировался после отхода ледника. Рельеф пологий, без резких и высоких подъемов. Наивысшая отметка – гора Голгофа, находящаяся на острове Анзер. Ее высота 200 м. Кое где есть нагромождения валунов – морены и песчаные берега. В акватории много зарослей ламинарии. Сушу покрывают лиственные и сосновые леса, в которых полно черники, голубики и брусники. Травостой встречаются редко и состоит из вереска. Осенью край изобилует грибами.

«Большой» не только по размерам…

Главной достопримечательностью архипелага по праву считается внушительный по размерам Большой Соловецкий остров с площадью в 240 км2. Ландшафт его равнинный, за исключением 50-70 метровых холмов. 45% суши покрыто многочисленными озерами (600 шт) и болотами. Вся северо-восточная часть побережья покрыта защитной стеною соснового бора, а на юге произрастают лиственные породы.

Административный центр – поселок Соловецкий. В нем есть все атрибуты мирской жизни: торговые точки, почта, банк, аэропорт и мини-завод по переработке морской капусты. На территории поселка и острова есть много достопримечательностей. Каждая из них таит в себе много чего интересного.

Первое, что открывается туристам – Соловецкий кремль. Он расположен на берегах залива Благополучия и Святого озера. Кремль – это своего рода защита местных обитателей от внешних раздражителей. Его достроили к 1594 году после 11 лет строительства. Вход в комплекс именован Святыми воротами.

Храмовые комплексы

Духовным и туристическим центром святыни бесспорно есть Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь XV века. В радиусе 30 минут в любом из направлений для туристов и жителей размещено все необходимое – дома, отели, аэропорт.

Обитель, как и вся земля с 1479 года дарована указом Иоанна Васильевича в бессрочное владение монахам. Спасо-Преображенский собор – главное строение монастырского комплекса – имеет стены 5-метровой толщины. По углам построены приделы, а сам он трёхъярусный.

В Успенском трапезном комплексе, например, есть своя пекарня, а в Трапезной палате по праздникам накрывают обедни гостям.

Соловецкие пустыни и скиты

На территории Исааковской пустыни с XVII столетия стоит часовня Исаака Далматского. Кстати, она самая древняя в этих местах. Сейчас здешние луга и озера – «кормят» жителей Соловков: скот – сочной травой летом и сеном зимой, а людей – рыбой, которой в водоемах в достатке.

На отдаленности 14-ти км от Кремля есть Савватиевский скит. Он до конца XVIII века был пристанищем монахам-отшельникам. В 20-30-е годы XX столетия сюда «свозили» меньшевиков. В годы Великой Отечественной Войны в стенах скита располагалась школа ВМФ, теперь в нем действует морской музей.

На наивысшей точке острова – Секирной горе (73 м) во «владениях» Свято-Вознесенского скита возведена трехъярусная 98-метровая церковь. На куполе церкви оборудован маяк. Он остается действующим с XIX века. В ясную погоду свет от маяка виден на многие десятки километров.

На берегах озера с названием Игуменское построена Филиппова пустынь. По легенде в этих местах игумену Филиппу во время молитв повстречался Иисус Христос. Это чудо послужило для инока знаком свыше, и он построил небольшую деревянную часовню. А в средине XIX века на месте часовню возвели храм Иконы Божьей Матери.

Уникальна по своему микроклимату Макариевская пустынь (или хуторок Горка). Благодаря защищенности холмами со всех сторон, эту территорию выбрал для жития в свое время архимандрит Макарий. Со временем на склонах холмов стали выращивать цветники и кустарники, а также плодовые деревья. Нашлось место и для оранжереи. Сейчас на территории пустыни работает Ботанический сад, где произрастает около 700 видов растений. Некоторым деревьям и кустарникам сада уже более 100 лет.

Интересные факты о «Большом»

у Секирной горы есть Белужий мыс. Сюда приплывают стаями беломорские белуги. Иногда так близко, что можно услышать их дыхание;

на острове есть Переговорный камень. Установлен он в память о событиях Крымской войны 1854 года, когда обитель была в очаге войны и подверглась 2-дневному обстрелу английским флотом. Монахи выстояли, вымолили победу и враг отступил. А на месте проведения переговоров водрузили памятный камень;

в конце 80-х годов ХХ века здесь действовала биологическая станция. Учеными были найдены исконно южные виды растений, например кораллы как в теплых рифах;

изображение Соловецкого монастыря размещено на 500-рублевой купюре;

запрещено кормить островных чаек и котов, которых здесь в изобилии. Иначе штраф – 5000 рублей;

на Соловках отбывали наказание много известных личностей. Были здесь и академики. и священнослужители. «Исправлялся» в застенках дядя Пушкина, Петр Калнышевский (последний атаман Запорожской сечи). За короткий период 1920-1939 года СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения) прошли 70 тысяч узников.

«Мал золотник, да дорог»

Каждый остров архипелага по-своему интересен. На них есть что посмотреть.

Анзер по размерам второй (24 км2). Это мини-копия Большого острова по ландшафту и растительности. Ввиду своей отдаленности он удобен для отшельничества. Тут возведены Голгофо-Распятский и Свято-Троицкий молитвенные скиты. Сюда переселяются для уединенных молитв монахи-затворники. На Анзере действует строгий церковный устав, гласящий женщинам одевать платки и юбки, а мужчинам штаны и кофты, запрещена фото- и видеосьемка.

Остров Большая Муксалма (17 км2) соединен с Большим Соловецким насыпной Валунной дамбой. По ней можно перебраться либо пешком, либо на велосипеде. Здесь уже преобладают березовые рощи. Действует на нем храм Сергия Радонежского (1876 г.). В целом, Большая Муксалма своего рода «хозяйственный склад». На нем проводят сенокос и построен скотный двор.

Малая Муксалма (0,57 км2) известна благодаря деревянному амбару ХІХ века и старейшему из строений на архипелаге – часовни Рождества Христова. Остров отделен от Большой Муксалмы узким проливом.

На юго-западе находятся два Заяцких острова. Местность на них пустынная и каменистая с редкими деревьями и болотами. Привлекают сюда паломников и туристов мегалитические сооружения ІІ-І веков до н.э. Это 14 групп «вавилонов» суммарной площадью 400 м2. Они похожи на лабиринты. Причем есть только 1 вход и 1 выход. Зачем их сооружали доселе неизвестно, но многие связывают их происхождение с протоевропейской цивилизацией и ее погребальным культом или с тем фактом, что лабиринты выступали календарями. Здесь также есть гавань и каменная Андреевская церковь XVIII века.

Следует сказать, что и остальные сотня мелких островков «не пустые». У многих своя история и тайны. Так Бабья Луда ранее было единственным местом Соловков, куда могла ступить женщина. И там же в 1676 году казнили бунтовщиков. У Сенной Луды на «вечном якоре» стоят подтопленные «Актюбинск» и «Хибины». А Песья Луда – лучшая обзорная площадка на Соловецкий монастырь. В XVII веке на острова Кузова высадился отряд шведов. Они помышляли внезапную атаку на монастырь, но были выслежены и от внезапности, по легенде, окаменели.

Где остановиться?

Вариантов размещения на архипелаге не много, поэтому туристам следует заранее забронировать номер в отеле или коттедже. Почти весь туристический фонд находится в поселке Соловецкий на Большом острове. Большинство номеров с удобствами, но есть те, где удобства на этаже или на улице. Суточная стоимость номера с удобствами колеблется в районе 4500 рублей. В частном жилом фонде можно снять комнату за 1500-2000 рублей/сутки или койко-место за 300-500 рублей/сутки. Для желающих отдохнуть ближе к природе, доступна опция палаточного городка. Однако при этом необходимо выписать у местной администрации разрешение и оплатить рекреационный сбор.

Как добраться?

На архипелаг можно добраться по воздуху или морскими путями, причем с сентября по май действует только авиасообщение. Самолетом добираются из Архангельска или из аэропорта «Васьково». В летне-осенний период рейсы 2-3 раза в неделю. Продолжительность перелета около 50 минут.

Морем добраться можно из карельских Кеми и Беломорска. В Кеми нулевая точка – поселок Рабочеостровск. С него 2 раза в день отправляются как небольшие частные катера, так и теплоходы («Василий Косяков», «Метель»). Продолжительность пути – 2 часа. Из Рыбного порта в Беломорске на Соловки отправляется теплоход «Сапфир». Продолжительность пути – 4 часа. Стоимость – от 1500 руб.