Расположенный в 12 км от Кеми поселок Рабочеостровск невелик и насчитывает не более 2 тысяч человек населения. Однако место это популярное, поскольку служит «главными воротами на Соловки» на всем Беломорском побережье.

История

Первые здания будущего поселка были возведены в 1888 году двумя купцами из Архангельской губернии – Шергольдом и Сурковым. Предпринимателям необходимо было обеспечить жильем рабочих для нового лесопильного завода. Поселение обозначили на картах как «Попов остров».

Завод и домики расположились на берегу удобной и глубокой бухты, куда могли заходить суда с достаточно большой осадкой. Первоначально купцы предполагали привлекать к разгрузке и распилу леса только «сезонщиков», но стабильная работа и зарплата привели к возникновению постоянного поселения.

Через четверть века, в 1914 году, на берегу установили оборудование для измерения высоты приливов и отливов. Еще через два года, в 1916, здесь была построена полноценная метеостанция Кемь-Порт.

По причине известных революционных событий поселок несколько раз переименовывался, последовательно получая названия:

о-в Красный – в 1918;

о-в Октябрьской революции – в 1924;

Рабочеостровск – с 1929 по настоящее время.

В 1923 на берегу бухты возвели бараки для заключенных и был организован пункт пересылки их на Соловки (знаменитый Соловецкий лагерь ОСНАЗ). Лагерное кладбище и помещение штрафного изолятора сохранились в Рабочеостровске и поныне.

В 1933 по указанию ВЦИК РСФСР произошло масштабное объединение четырех расположенных рядом поселков, так или иначе связанных с лесопильными работами: • Кемского «Пристань-порт»; • особого поселения №40; • Ташка-Турка; • Рабочеостровска.

Название последнего стало общим для всех перечисленных.

В период войны с финнами на рабочеостровский завод было завезено оборудование, эвакуированное из Медвежьегорска. Объединенное предприятие перепрофилировалось на массовый выпуск товаров для фронта. На станках изготавливали:

широкие лыжи для ходьбы по глубокому снегу;

ящики для снарядов;

оружейные приклады и т.д.

Светская и церковная инфраструктура За последующий период, вплоть до распада СССР, в поселке были построены и открыты различные образовательно-культурные учреждения:

детский сад;

общеобразовательная школа;

Дом культуры;

медицинская амбулатория.

Несмотря на удаленность от основных зданий Соловков, в Рабочеостровске функционируют:

подворье Соловецкого монастыря;

церковь Живоначальной Троицы;

часовня Николая Чудотворца.

Отсюда же, из портовой бухты поселка, отправляются на Соловки на кораблях, катерах и лодках многочисленные туристы и паломники.

Съемки фильма

Знаковым культурным событием для Рабочеостровска стали съемки в 2006 году получившего широкую известность даже за пределами России фильма «Остров».

Режиссер картины Лунгин привез сюда таких звезд отечественного кинематогрофа, как Дмитрий Дюжев, Виктор Сухоруков и Петр Мамонов. А местные жители получили возможность не только пообщаться со знаменитостями, но и заработать на участии в массовке.

Более того, декорации после окончания съемок никто не демонтировал, и они надолго стали местными достопримечательностями. К сожалению, со временем их растащили по частям на сувениры как туристы, так и местные подростки. И сейчас эти постройки напоминают настоящие полуразрушенные старинные церквушки и тюремные бараки.

Ворота на Соловки

Огромная популярность Соловков для паломников и туристического люда превратили Рабочеостровск в активно работающую «перевалочную базу». Бизнес на приезжих здесь процветает, а новенькие деревянные коттеджи класса «люкс» смотрятся среди хижин поселка как волшебный град «Китеж».

Помимо местных, зарабатывающих доставкой лодками и катерами на острова Соловков, к монастырю и другим достопримечательностям можно добраться и официально. Из бухты регулярно ходит пара двухпалубных теплоходов – «Василий Косяков» и «Метель».

Рейсы отправляются дважды в сутки: в 8.30 и 12.30. Дорога занимает около двух часов. Цена билетов:

от 1000 руб. (взрослый),

от 400 руб. (детский).

Где переночевать?

Для тех, кто прибыл в поселок во второй половине дня, есть возможность остановиться на ночь в местном отеле «Причал» по ул.Набережной,1. Постояльцам предлагаются:

удобные номера;

кафетерий;

аренда мангала (входит в стоимость номера);

автостоянка – 150 руб. в день.

Важно! Северный Ледовитый океан не часто балует теплой погодой даже летом. Ветра здесь тоже очень сильные. Поэтому, отправляясь из Рабочеостровска на Соловки, приезжим рекомендуется обязательно запастись теплой одеждой, шапками и перчатками.