Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Туры в Карелию в августе 2025

Август в Карелии — это начало бархатного сезона. В этом месяце температура достигает 20°C. В лесах уже появляются ягоды и грибы, поток туристов уменьшается, заканчиваются белые ночи, а на улицах дует свежий ветер. Многие туристы говорят, что пребывание в этом месте в августе — лучший способ проводить лето, отдохнуть от суеты большого города и насладиться самобытными пейзажами.

Туры в Карелию в августе от туроператора "Золотое кольцо Карелии"

Великолепные острова, тысячи озер и отличное теплое солнышко — все это доступно в турах в Карелию в августе. Предлагаем для Вас хороший выбор летних программ, с посещениям множества удивительных и интересных мест, от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77

Туры в августе по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

Преимущества туров в августе от туроператора «Золотое кольцо Карелии»
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Компании о нашем туроператоре
Направления нашей работы

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.

  • Многодневные туры в Карелию

    Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.

  • Однодневные экскурсии

    Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего насыщенного отдыха.

Чем заняться в августе в Карелии

Лето в Карелии можно провести следующим образом:

  • заказать онлайн-бронирование мест на базе с отдыхом в приятной компании семьи или друзей;
  • найти подходящую по интересам экскурсионную программу и присоединиться к группе;
  • отправиться на природу — ловить рыбу, гулять по лесу, собирать грибы и ягоды;
  • заняться активным отдыхом — треккингом по горам, сплавами по рекам и пр.

Мы предлагаем большой выбор путевок и экскурсионных маршрутов для туристов с разными интересами. Помимо групповых поездок разрабатываем индивидуальные программы. У нас вы сможете купить по-настоящему незабываемое путешествие по выгодной цене.

Туры в августе в Карелию

В этот период года Карелия хорошо прогрета летним солнышком, ждет любителей тепла и увлекательных экскурсионных программ. Август — один из лучших месяцев для отпуска в республике: благоприятная погода позволяет комфортно путешествовать, наслаждаться рыбалкой, сбором грибов и ягод.

Туроператор «Золотое кольцо Карелии» приготовил экскурсионные предложения на любой вкус. Туристы могут выбрать хорошую программу в зависимости от количества дней пребывания в республике. У нас имеется и длительный тур «Жемчужное ожерелье Карелии» с посещением Кижей, Валаама, Соловков и других интересных мест. И небольшой автобусный маршрут выходного дня с экскурсией по городу Петрозаводску, поездке к водопаду Кивач и осмотру курорта Марциальные воды. После такой отличной экскурсии многие гости республики возвращаются за подробным осмотром достопримечательностей северного края.

enter image description here

Помимо знаменитых островов туристов ожидают самобытные карельские деревушки, невероятной красоты горный парк Рускеала, живописная гора Сампо и многое другое. А любителям спокойствия и «перезагрузки» непременно понравится расслабление в стиле Дзен.

Какие праздники в Карелии можно застать в августе

Помимо традиционных летних активностей гостей республики могут заинтересовать и праздничные мероприятия, которые проводят в августе. Карелия славится развлекательной программой и привлекает массу туристов. Например, в горном парке «Рускеала» ежегодно проходит музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, а на Соловецких островах — впечатляющие парусные регаты. Не менее интересно провести время можно на фестивале рыбной ловли «Ладожские шхеры» и Молочном фестивале.

Цены на туры в Карелию в августе

В августе туры в Карелию все так же популярны: гости бронируют отели, записываются на экскурсии или выбирают путешествие дикарями. Стоит учитывать, что в сезон цены на туры на порядок выше, чем в холодные месяцы. Но высокая стоимость никак не влияет на спрос, поэтому опытные туристы планируют поездку еще весной. Раннее бронирование позволяет путешественникам получить выгодное предложение от туроператоров и успеть занять подходящие даты.

Часто задаваемые вопросы
Где купаться в Карелии?

Самые популярные пляжи региона — на Онежском озере и на Ладоге. Более уединенные места можно найти на озерах Сямозеро, Волненъярви, Янисъярви, Борисовское. Главное — заранее узнать прогноз погоды и не оставлять на водоемах детей без присмотра.

Что взять с собой в тур?

Прежде всего, определитесь с целями поездки. Если вам хочется получить классные кадры, возьмите дополнительный мобильный пауэрбанк и флешки памяти для фотоаппарата. Хотите плавать и загорать или просто заглянуть в баню? Потребуется крем от солнца, сланцы и купальник. Те, кто планирует забраться подальше в тайгу, обязательно должны подумать о средствах от насекомых и о хорошей обуви. И наконец, общая рекомендация для всех путешественников — берите ветровку с капюшоном или дождевик на случай плохой погоды.

В Карелии есть комары?

Да, комары в республике — это частое явление, так что перед отдыхом нужно запастись средствами от этих двукрылых насекомых.

Как забронировать тур?

На сайте выбранного тура нужно кликнуть по зеленой кнопке «Рассчитать стоимость». Далее необходимо выбрать даты заезда, количество отдыхающих и создать заказ. После на почту вам придет инструкция по дальнейшим действиям.

Узнайте всё о Карелии в нашем блоге
Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять