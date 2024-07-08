Туры в Карелию в августе 2025

Туры в августе в Карелию

В этот период года Карелия хорошо прогрета летним солнышком, ждет любителей тепла и увлекательных экскурсионных программ. Август — один из лучших месяцев для отпуска в республике: благоприятная погода позволяет комфортно путешествовать, наслаждаться рыбалкой, сбором грибов и ягод.

Туроператор «Золотое кольцо Карелии» приготовил экскурсионные предложения на любой вкус. Туристы могут выбрать хорошую программу в зависимости от количества дней пребывания в республике. У нас имеется и длительный тур «Жемчужное ожерелье Карелии» с посещением Кижей, Валаама, Соловков и других интересных мест. И небольшой автобусный маршрут выходного дня с экскурсией по городу Петрозаводску, поездке к водопаду Кивач и осмотру курорта Марциальные воды. После такой отличной экскурсии многие гости республики возвращаются за подробным осмотром достопримечательностей северного края.

Помимо знаменитых островов туристов ожидают самобытные карельские деревушки, невероятной красоты горный парк Рускеала, живописная гора Сампо и многое другое. А любителям спокойствия и «перезагрузки» непременно понравится расслабление в стиле Дзен.