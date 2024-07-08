Туроператор «Золотое кольцо Карелии» предлагает путевки на знаменитые Соловки, Кижи и Валаам. Наши предложения отличаются наполнением, продолжительностью и ценой, поэтому каждый турист найдет для себя подходящий:
- «Знакомство с Карелией» – это отличная возможность для тех, кто впервые собрался в северный край, узнать о его основных достопримечательностях.
- «Выходные в Карелии» – хороший способ активно и интересно провести субботу и воскресенье.
- «Жемчужное ожерелье Карелии» и «Сказания Севера» с посещением Соловков и без. Чрезвычайно популярные туры, купив которые можно познакомиться с самыми знаменитыми местами Республики.
- Отдельный тур на Соловки – знаковое место в истории Карелии и всей России.
- Уникальные предложения «Карельский дзен» и 5-дневный тур «Карельские каникулы» – это выбор тех, кто любит индивидуальные экскурсии.
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