Туры в Карелию в июне

Туроператор «Золотое кольцо Карелии» предлагает путевки на знаменитые Соловки, Кижи и Валаам. Наши предложения отличаются наполнением, продолжительностью и ценой, поэтому каждый турист найдет для себя подходящий:

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