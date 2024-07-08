Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию в июне

Туроператор «Золотое кольцо Карелии» предлагает путевки на знаменитые Соловки, Кижи и Валаам. Наши предложения отличаются наполнением, продолжительностью и ценой, поэтому каждый турист найдет для себя подходящий:

  1. «Знакомство с Карелией» – это отличная возможность для тех, кто впервые собрался в северный край, узнать о его основных достопримечательностях.
  2. «Выходные в Карелии» – хороший способ активно и интересно провести субботу и воскресенье.
  3. «Жемчужное ожерелье Карелии» и «Сказания Севера» с посещением Соловков и без. Чрезвычайно популярные туры, купив которые можно познакомиться с самыми знаменитыми местами Республики.
  4. Отдельный тур на Соловки – знаковое место в истории Карелии и всей России.
  5. Уникальные предложения «Карельский дзен» и 5-дневный тур «Карельские каникулы» – это выбор тех, кто любит индивидуальные экскурсии.

Уточнить условия любого летнего тура, а также рассчитать его точную стоимость можно онлайн. Наши менеджеры с удовольствием дадут полную консультацию по любому вопросу о наших путевках.

Предложения от нашего туроператора по июньским турам в Карелию

Великолепные острова, тысячи озер и отличное теплое солнышко — все это доступно в турах в Карелию в июне. Предлагаем для Вас хороший выбор июньских программ, с посещениям множества удивительных и интересных мест, от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Преимущества туров в июне от туроператора «Золотое кольцо Карелии»
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Туры по популярным достопримечательностям Карелии в июне

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77

Продолжительность туров в Карелии

Мы подготовили для Вас различные варианты туров в Карелию на выходные, три или пять дней, а также большие путешествия на 10 дней, включающие в себя все, что можно увидеть в Карелии. Выбирайте оптимальный для себя вариант и добро пожаловать!

Часто задаваемые вопросы
Какие особенности у июньской погоды в Карелии?

Главная “фишка” карельской погоды в течение всего лета — способность быстро портиться и также быстро налаживаться. В июне днем обычно солнечно, дожди короткие и нечастые, хотя и сильные, температура от +20°C до +25°C. Кроме того, по всей Карелии в июне идут белые ночи, поэтому многие любят прогулки вечерами и по ночам. В это время суток температура опускается до +11°C.

За сколько дней планировать поездку в Карелию?

Чаще всего люди бронируют туры за месяц до предполагаемой поездки, но сли вы знаете даты отпуска заранее — можно купить пакетное предложение и за пару месяцев. Но даже если вы купили тур за 2 недели до отправления, алгоритм подготовки к поездке в Карелию всегда одинаковый: за неделю перепроверьте все документы, за пару дней — посмотрите актуальный прогноз погоды. Потом соберите багаж.

Какой летний месяц лучше выбрать для отдыха в Карелии?

В любой месяц Карелия принимает туристов: дороги ко всем достопримечательностям открыты. Пусть вас не пугает переменчивая погода: она такая круглый год, но это не мешает туристам наслаждаться отдыхом.

В Карелии есть комары?

Да, поэтому необходимо брать с собой средство от насекомых.

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Предложения по летним экскурсиям в Карелии

Погода в Карелии в июне

Средняя температура воздуха варьируется от +20°C днем до +11°C ночью. В этом месяце погода стоит теплая, но из-за климата часто идут дожди, больше напоминающие ливни. К этому нужно быть готовым и брать с собой на прогулки дождевики.

Но дожди в Карелии, как правило, не затягиваются, а быстро проходят, оставляя после себя свежесть и чистое небо. В республике очень изменчивая погода, а прогноз часто может быть неточным, поэтому стоит позаботиться не только защите от дождя, но и солнца.

Июньские туры по Карелии

Отдых в Карелии прекрасен в любое время года. Однако летом в этом северном крае больше возможностей провести отпуск активно и с пользой для тела и души. В июне здесь начинаются белые ночи – уникальное природное явление, при котором солнце практически не заходит за горизонт. В начале лета световой день в районе столицы Республики длится до 20 часов, а на Соловках – почти 24! За это время можно успеть и посмотреть достопримечательности, и прогуляться, наслаждаясь видами первозданной природы, и полноценно отдохнуть.

Кроме этого, в первый месяц лета в республике проходит много культурных и спортивных мероприятий республиканского и международного форматов. Вариантов досуга в Карелии масса. Это и экскурсионные поездки в сопровождении гида, и отдых в комфортабельных коттеджах в окружении озер и лесов, и сплавы по бурным половодным рекам, и походы по лесам и горам со сбором вкуснейших ягод и грибов.

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