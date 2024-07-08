Прямых поездов или самолетов из Красноярска до Петрозаводска или других крупных карельских городов, к сожалению, нет. На поезде проще добраться с пересадкой в Москве или Петербурге, а авиарейсы возможны с пересадкой не только в официальной или культурной столицах, но и в Сочи и Екатеринбурге. По времени закладывайте минимум 13-15 часов на перелет, а на поезда — 3 дня.

Если соберетесь в путешествие на авто, то дорога будет пролегать через Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров. Расстояние между Красноярском и Петрозаводском — около 4 5000 км.