В Красноярском крае — континентальный климат, а местами — резко континентальный. Поэтому жители Красноярска знают, что такое внезапные температурные перепады, морозные зимы и жара летом. Погода в Карелии, напротив, хоть и переменчивая, но относительно мягкая, так что адаптироваться к чему-то туристам не придется. Единственное, что может с непривычки застать врасплох в путешествии по Карелии — это внезапный, но короткий дождь.
Поскольку Красноярский край и республика находятся в разных часовых поясах, разница по времени между Карелией и Красноярском — 4 часа. Это может быть ощутимо для организма в первые дни после прибытия, поэтому рекомендуется еще за несколько дней до тура понемногу смещать свой график, а в дороге и в течение путешествия пить достаточно воды.