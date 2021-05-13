7 причин посетить Карелию

Карелия – чудесный уголок нашей страны. Природа, которой нет аналогов в других регионах, множество развлечений на любой вкус. Здесь сконцентрировано так много достопримечательностей различного направления, что не хватит и жизни, чтоб осмотреть их все.

Полюбоваться Карелией, порыбачить, поучаствовать в фольклорных праздниках, попробовать вкуснейшие блюда национальной кухни приезжают гости со всей России и из-за границы. Если вы до сих пор здесь не побывали, то не стоит это откладывать. Выделим семь основных причин, почему ваша ближайшая поездка в отпуск или на выходные должна состояться именно в Карелию.

1. Природа и климат

Карельские пейзажи – озера, реки, скалистые берега, горные гряды, поросшие густыми лесами, – можно считать самостоятельной огромной достопримечательностью республики. Зимой Карелия похожа на заснеженную сказку. Если повезет, в ясные морозные ночи можно увидеть явление удивительной красоты – северное сияние.

Летом этот край становится еще более прекрасным. В мае-июне здесь пора белых ночей, когда солнце практически не заходит за горизонт. Благодаря расположению между Балтийским и Белым морем, наличию крупных озер Ладожского и Онежского, республика славится достаточно мягким по сравнению с другими северными регионами климатом. Обычно летом стоит комфортная температура около +18−20°С. Поэтому сюда любят ездить те, кто не выносит жары. Ближе к осени в лесах появляются грибы и северные ягоды: морошка, брусника, черника, голубика.

2. Геологические и природные памятники

Ландшафт современной Карелии формировался миллионы, даже миллиарды лет. Сначала здесь активно действовали вулканы, потом последовал период оледенения. Затем ледник сошел, и на месте его прохождения образовалось множество интереснейших объектов. Среди геологических и природных памятников Карелии:

3. Экологически чистые места

Карелия – идеальное место для уставших от городской суеты жителей городов. Здесь все располагает, чтобы сбавить темп и расслабиться.

Чистейший воздух, наполненный озерной свежестью и лесными ароматами, прозрачная вода и оглушающая тишина – ради этого тысячи туристов ежегодно устремляются в Карелию. Здесь можно отдохнуть, взяв только палатку и хорошую компанию, или более цивилизованно – на базе отдыха, в эко-отеле или в кемпинге.

В республике организовано множество национальных парков, заказников и других охраняемых природных зон: Водлозерский, Калевальский, Паанаярви, Кивач и другие. На их территории живут редкие виды растений и животных, многие из них не встречаются больше нигде в мире.

4. Активный отдых

И зимой, и летом в Карелию можно ехать, чтобы не только полюбоваться пейзажами, но и активно отдохнуть. Самое популярное развлечение, а для некоторых – профессиональный спорт, − рыбалка. В крупных и мелких водоемах водится великое множество видов рыб: от корюшки до лосося. Поэтому многие заядлые рыбаки приезжают сюда не по одному разу, а некоторые, побывав здесь, уже не хотят рыбачить нигде, кроме Карелии.

С мая по сентябрь на реках Карелии организуется сплав на рафтах, катамаранах, каяках и байдарках. Существуют маршруты различной сложности, от детских до более экстремальных. Те, кто проходит через бурлящие пороги и тихие плесы, получают огромную дозу адреналина и впечатлений.

Среди зимних видов спорта в Карелии традиционно популярны лыжи. Если раньше это были преимущественно лыжные гонки, то теперь открылось несколько современных горнолыжных комплексов, куда можно приехать на выходные всей семьей. Там катаются на лыжах, сноуборде и «ватрушках». Это развлекательный центр «Горка», курорт «Ялгора», загородный клуб «Малая Медвежка», горнолыжная база «LUMI», центр отдыха «Kallivo Park».

Приехав в Карелию, также можно покататься на велосипедах, квадроциклах, снегоходах, собачьих и оленьих упряжках. Популярность набирают виндсерфинг, вейкбординг, кайтбордин и кайтсерфинг.

5. История и культура

Многие любят познавательный отдых. Для них Карелия – настоящая находка. На относительно не большой территории республики сконцентрировано огромное количество памятников архитектуры и культуры, многие из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые известные подобные достопримечательности расположены в музее-комплексе «Кижи», на острове Валаам. Но и в остальных районах и городах Карелии находится немало интереснейших объектов, которые стоит посетить.

В республике бережно сохраняют народные традиции. Здесь открыты национальные музеи, принимают гостей этно-деревни, проводятся фольклорные праздники, экскурсии, рассказывающие о быте древних саамов и карелов. Отдельно удовольствие – попробовать карельские калитки и другие блюда национальной кухни, которые готовят из свежайших местных продуктов.

6. Оздоровление тела и души

В Карелии находится старейшая в стране водо- и грязелечебница «Марциальные воды». Туристы часто приезжают сюда на экскурсию, чтобы выпить воды из действующих источников. Для тех же, кто всерьез хочет оздоровиться, предусмотрены различные лечебные программы.

Кроме этого курорта, в Карелии работает несколько санаториев различного направления и ценовой категории:

эко-отель Heliopark Eco&Spa Medical Karelia;

лечебно-профилактическая клиника «Кивач»;

санаторий «Белые ключи»;

Санаторий-профилакторий «Кондопога».

Пролечив тело, не менее важно исцелить душу. Получить заряд энергии, веру в лучшее многим помогают так называемые «места силы» − аномальные зоны, где, по поверью, наш мир встречается с потустронним. В Карелии их множество: гора Воттоваара, Ольховая глушь, Кочкомозеро, Бесов Нос и другие.

7. Доступность

Карелия находится в Европейской части России. До нее легко добраться из обеих столиц и из других регионов. Через регион проложены автомобильные федеральные трассы, проходит «Голубая дорога» − знаменитый туристический маршрут, связывающий Северную Европу и Россию.

Цены на проезд и туры в Карелию достаточно доступны. Причем туристам, собирающимся в республику, есть из чего выбрать: здесь действует множество предложений на любой вкус и кошелек.