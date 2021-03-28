Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Топ-10 рек Карелии

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По темпам роста туристической популярности Карелия в последние годы не имеет себе равных в РФ. И это не случайно, ведь ни один другой регион России не способен соперничать с этим краем по числу крупных и мелких озер и водных артерий.

Свыше десятка карельских рек имеет длину более 100 км, а общее их количество неизвестно никому (на сегодняшний день официально зарегистрированы порядка 30 000). Характерная черта любой из них – пороги и водопады, а скорость течения колеблется от 0,1 до 6 км/час.

ТОП-10 карельских рек

Первая десятка отличается от прочих речушек и проток не столько первозданной красотой окружающей природы, сколько значительной протяженностью и площадью бассейна.

1. Суна – 282 км.

Занимает первое место среди самых больших рек Карелии. Берет начало в озере Кивиярви и впадает в Онегу. На своем пути пересекает длинную цепь других озер. Наиболее известна несколькими водопадами: Кивач, упоминания о котором имеются даже в поэмах, а также Гирвас и Пор-Порог. Рядом с первым из них туристы могут посетить Музей природы и дендрарий.

Считается относительно спокойной рекой с легко проходимыми порогами, а потому пользуется популярностью для сплавов у новичков. Остановиться на ночлег, сплавляясь по реке, лучше всего в поселке Линд-озеро – его база отдыха считается одной из лучших в Карелии.

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2. Выг (237 км).

Разделена почти посередине на две части крупным Выгозером. Истоком первой половины является озеро Верхотинное, вторая заканчивается на Онежской губе беломорского побережья.

Река являлась местом обитания северных народов с незапамятных времен. В районе устья обнаружено множество стоянок наших далеких предков, которые оставили после себя многочисленные наскальные росписи – петроглифы. Изображения отличаются богатством сюжетов – от охоты до бытовых событий и нерасшифрованных пока символов.

3. Чирко-Кемь (221 км).

Третья по протяженности самая большая река Карелии. Является одним из правых притоков Кеми с северной стороны. Одна из немногих карельских рек, наполняющаяся не озерной водой, а дождями и тающим снегом. По этой причине глубина резко меняется в зависимости от сезона, а русло изобилует порогами.

Судоходство по реке невозможно, но для профессионалов экстремального водного туризма лучшего места не найти.

4. Онда (197 км).

Быстрая, полноводная и глубокая река, что делает ее отличным местом для строительства гидроэлектростанций и любителей сплавов разного уровня подготовки. Берега издавна густо заселены, поскольку Онда богата рыбой – включая крупных щук, хариусов и лещей.

Ондская ГЭС одна из мощнейших в регионе, а до Кемского района – той самой волости, упоминаемой в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» - можно быстро добраться по автостраде.

5. Шуя (194 км).

Среди всех самых больших рек Карелии эта связана сразу с пятью крупными озерами – своим истоком Суоярви, Вагато, Шот, Логм и завершающем ее путь Онежским. Главный плюс всего бассейна Шуи – густонаселенная местность, хорошие дороги и близость к Петрозаводску. Такое расположение позволяет широко разнообразить туристические маршруты, начиная и заканчивая их практически в любом месте.

Среди других достоинств – многочисленные песчаные пляжи и знаменитые пороги «Большой Толли» с одноименным водопадом. Первые привлекают летом любителей позагорать и поплавать, а вторые профессионалов гребли на каяках.

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6. Кемь (191 км).

Истоком реки служит озеро Нижнее Куйто, а устье расположено в беломорском проливе Соловецкой Салмы. Водная артерия изобилует огромным числом пороговых участков разной степени сложности – настоящее раздолье для организаторов спортивных состязаний и сплавов.

Большая часть водопадов Кеми исчезли после строительства ГЭС. Однако оставшиеся по-прежнему привлекают туристов – особенно Юма, рядом с которым раскинулся одноименный древний городок. В нем туристы могут познакомиться с творениями средневекового русского зодчества, а также посетить крупный краеведческий музей.

7. Сума (164 км).

Впадает в Онежский залив и изобилует множеством мелких озер и плесов. Река окружена густыми прибрежными лесами, которые хорошо защищают русло от холодных северных ветров.

Эта одна из самых длинных рек Карелии на большей части судоходна и популярна у любителей сплавов на байдарках, рафтеров и других спортивных туристов. Приезжать сюда на отдых специалисты рекомендуют весной и летом.

8. Кепа (154 км).

Является притоком Кеми. Одна из немногих крупнейших карельских рек, берега которых практически не заселены – единственное заметное поселение носит то же название, Кепа.

Следствием малонаселенности акватории реки является большое разнообразие речной и лесной фауны. Тайга вдоль берегов изобилует грибами и ягодами, в прибрежной зоне обитает множество косуль, зайцев и крупных птиц, а река богата хариусом, форелью и сигом.

9. Водла (149 км).

Благодаря большому количеству порогов Водла пользуется популярностью у любителей экстремального водного туризма. Неподалеку от места впадения в Онегу находится красивый водопад Падун.

Как одна из самых больших рек Карелии хорошо известна историкам. В прежние времена она была более полноводной, и по ее руслу ладьи купцов Великого Новгорода выходили в Северную Двину и возили товары в южные земли. Сегодня Водла судоходна только на отдельных участках.

10. Охта (142 км).

Еще один приток полноводной Кеми. Протекает через самые заповедные и глухие части карельского края. Известна длинной цепью красивейших озер – их на реке 15.

Благодаря средней скорости течения в 3-4 км/час, множеству порогов и умеренному перепаду высот облюбована знатоками сплавов. Общая протяженность маршрутов для них составляет около 130 км, или около 90% всей длины от истока до устья.

Суммарная длина всех рек сравнительно небольшой по площади Карелии превышает 83 тыс. км. Если бы их можно было вытянуть в одну линию, они дважды обогнули бы земной шар.

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