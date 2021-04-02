В Кондопожском районе Карелии находится водопад Гирвас − один из самых известных в республике. Многие считают его местом силы, наполняющим мощью и энергией. Водопад «просыпается» лишь иногда, при сбросе воды из водохранилища.

Тем ценнее попасть сюда в момент его максимальной наполненности. Но и в сухом состоянии он представляет собой завораживающее зрелище. Ведь именно здесь оставил свой след древний вулкан, извергавшийся миллиарды лет назад. Сочетание плодов человеческой деятельности и первобытной природной силы делает это место притягательным для тысяч туристов.

Старый Гирвас

Река Суна – одна из самых длинных и порожистых рек Карелии. Расположенный на ней водопад Гирвас представлял собой каскад, состоявший из двух стремнин. Общая высота падуна составляла около 15 метров. Мощный поток протекал среди высоких скал. Возле водопада находился небольшой островок в форме черепахи. Перейдя к нему через протоку, можно было озирать окрестности. Гирвас был настоящей гордостью, жемчужиной Олонецкой губернии.

В 1930-х гг. на реке развернулась грандиозная стройка. В те времена активно шло освоение природных ресурсов, по всей стране возводились гидроэлектростанций, дававших большое количество дешевой энергии. Карелия не стала исключением. На Суне были построены объекты Сунского каскада ГЭС, в который вошла и возведенная в районе современного поселка Гирвас Пальеозерская ГЭС. В итоге русло реки перекрыли, создав Гирвасское водохранилище. Практически исчез и водопад Гирвас, теперь он возрождается лишь на время – в моменты сброса воды. Близ старого русла был организован водосброс, который не только образовал Новый Гирвас, но и послужил причиной важнейшего геологического открытия.

Новый Гирвас и древний вулкан

Рядом с Пальеозерской ГЭС возвели плотину. Через ее ворота при переполнении водохранилища сбрасывались тонны воды. Образовавшийся таким образом 30-метровый каскад стали называть Новый Гирвас. К середине прошлого века вода размыла песчаный грунт, и на поверхность вышел кратер палеовулкана – самого древнего в Карелии. По оценкам ученых в последний раз он извергался около 2 млрд. лет назад. Сейчас, когда водопад осушается, можно рассмотреть все, что осталось от вулкана Гирвас, побродить среди застывших лавовых пород.

Попасть к водопаду в момент очередного водосброса – большая удача. Предугадать это событие со стопроцентной точностью невозможно. За час до этого раздается сирена. Поэтому у туристов всегда есть время покинуть сухое русло водопада и в безопасном месте дождаться момента, когда он «проснется». В мае наиболее высока вероятность увидеть во всей красе водопад Гирвас: Карелия только встречает настоящую весну, активно тает снег и лед, и все водоемы наиболее полноводны.

Фоном для потрясающе красивого падуна служит карельская природа. Скалистые берега покрыты лесами, полными грибов, северных ягод. Здесь встречаются дикие звери: кабаны, олени и даже медведи.

Впечатляющая картина бурлящей воды, бегущей по многоступенчатому каскаду, породила поверье об энергетической силе этого места. Туристы приезжают сюда, не только чтобы полюбоваться живописным пейзажем, но и «подзарядиться», обрести уверенность и силу для достижения целей.

Как добраться до водопада Гирвас

Вулкан и водопад Гирвас находятся близ одноименного поселка. Доехать сюда из Петрозаводска можно по трассе Р-21 «Кола». Сначала нужно проехать около 93 км, затем повернуть налево и следовать до поселка еще 6,7 км. Доехав до перекрестка с улицей Комсомольская, следует свернуть на нее, и через 2,2 км покажется плотина Пальеозерской ГЭС.