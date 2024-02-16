Река Суна — один из наиболее известных водоемов Карелии и популярный маршрут у байдарочников. Первые 50 км верхнего течения она носит имя Сун, а ниже Ковдозера становится Суной. Название реки имеет финно-угорское происхождение и в переводе означает «глина». Хотя течение проходит как по осадочным, глинистым, так и по скальным породам. Ведь его путь пролегает по Фенноскандинавскому кристаллическому щиту. Причем по мере движения от истока речные пороги становятся все выше. И завалы из бурелома встречаются все чаще.

Сегодня к реке приезжают, чтобы насладиться прекрасными видами, погулять, порыбачить и заняться водными видами спорта. И, конечно, увидеть одну из основных достопримечательностей реки Суна — водопады Гирвас и Кивач.

Немного истории

Нынешнее русло реки сформировалось во время отступления ледников. Активное транспортное освоение Суны началось примерно в 9 веке с приходом представителей Новгородских Земель. Они использовали бурное течение, чтобы передвигаться на лодках по многочисленным речным порогам. Позже эти места стали популярным климатическим курортом. А участок реки ниже Кивача использовался для промышленных целей. По нему небольшими судами Беломорско-Онежского пароходства сплавлялся лес.

В советские годы на реке появился Сунский каскад, состоящий из Пальеозерской и Кондопожской ГЭС общей мощностью 51 МВт. Причем для лесосплава были устроены отдельные каналы. В настоящее время гидроэлектростанции продолжают функционировать, но древесина больше не сплавляется.

О природном объекте

Река Суна Карелии берет свое начало из озера Кивиярви, расположенного на Западно-Карельской возвышенности. Здесь на высоте 355 метров над уровнем моря, среди реликтовых деревьев и вдали от поселений струится небольшой ручеек. Постепенно он разрастается и на протяжении 280 км преодолевает порядка полсотни порогов и два водопада. Суна протекает по нескольким районам Карелии и через Кондопожскую губу впадает в Онегу. Таким образом, водосборный бассейн объекта охватывает около 7670 кв. км.

Река имеет глубину до 8,3 метров. Зарегулированность водоема гидросооружениями — причина незначительного колебания уровня воды в течение года. При этом высотный перепад между истоком и устьем составляет 330 м. У Суны десятки больших притоков и бесчисленное количество впадающих ручейков.

Притоки длиной более 10 км — Чув, Сандалка, Семчь, Деяоя, Антойоки, Каранга, Мотко. Также на пути реки лежат несколько озер, а некоторые подобные водоемы связаны с ней протоками. Таким образом, Суну можно считать обширной системой озер. С этим и связан и ее значительный водосборный бассейн.

Особенности водоема

Берега Суны Карелии покрыты лесами с преобладание хвойных деревьев. Встречаются также заболоченные участки. Вдоль реки раскинулось множество поселений, возраст некоторых из них исчисляется сотнями лет.

Как и большинство наземных водоемов, река питается осадками — дождем и снегом. Замерзает Суна обычно в ноябре – декабре, а таянье льда начинается в конце апреля – начале мая в зависимости от погодных условий. При этом ряд участков могут оставаться открытыми даже в самую холодную зиму.

Рыбалка на Суне

Берег Суны — отличное место, что посидеть с удочкой ранним утром или на вечерней зорьке. И приготовить ароматную уху из свежевыловленной рыбы. Тем более, что рыба здесь — на славу! Это форель, щука, судак, налим, уклейка, лещ, кумжа и многие другие виды. Некоторые из них, например, судака или налима легче выловить в озерах, которые встречаются на пути реки.

Многие отзываются о Суне, как о любимом водоеме для рыбалки в Карелии. Однако удачная поклевка зависит от многих факторов — времени года, погоды, выбранного места и других. Большинство опытных рыбаков предпочитают верхнюю Суну выше поселка Гирвас. Также хороший клев наблюдается в озерах, где лучше воспользоваться лодкой. Местные жители рекомендуют захватить с собой небольшие, узкие блесна белого, серебряного и мельхиорового цвета. И не забывать соблюдать важные правила. Так, запрещается вылов краснокнижной ихтиофауны — хариуса и синца. Также не допускается использование браконьерских приспособлений.

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Отдых на водоеме

Река Суна привлекательна с точки зрения сплавов и занятий водным туризмом. На ее маршрутах средней сложности есть множество интересных порогов. В зависимости от места заброски можно выбрать разную протяженность пути. Так, если стартовать от Поросозера, длина маршрута составит порядка 120 км. А сплав от озера Суккозеро удлинит путь практически до 180 км.

Одна из наиболее популярных местных достопримечательностей — водопад на реке Суна в Карелии. Тем более, что их здесь целых два! Расположенный в одноименном заповеднике Кивач разделен на два потока. При этом главный из них преодолевает четыре уступа, низвергаясь с высоты более 10 метров. Еще один водопад — Гирвас — демонстрирует свою полную силу только во время сброса воды местной ГЭС. Обычно это происходит в весеннее время в период интенсивных осадков. Тогда высота этого падуна достигает впечатляющих 30 метров. В остальное время это небольшой ручеек, журчащий по камням русла реки.

Несмотря на высокий уровень осадков в погожие дни на реку выбираются многочисленные туристы, любители велосипедных прогулок и сборщики грибов. Экстремалы, помимо водных сплавов, могут испытать горный треккинг в районе Сундозерского и Гирвасского разрезов.

Помимо природных достопримечательностей, туристов приглашают ознакомиться с местной архитектурой и бытом. Например, в Кондопоге имеются интересные храмы и старинные памятники. Здесь же можно воспользоваться услугой верховой поездки вдоль реки. И принять участие в незабываемом действе — «Фестивале Уснувших Деревень».

Непременно приезжайте на реку Суну, здесь каждый найдет себе подходящее занятие и получит самые незабываемые впечатления!