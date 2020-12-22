Рускеальские водопады на реке Тохмайоки – завораживающая своей красотой карельская достопримечательность, созданная самой природой. Каскад из 4 бушующих водопадов окружен величественными вечнозелеными елями и массивными каменистыми склонами. Потоки воды с шумом разбиваются о скалы, превращаясь в белоснежную пену, обдавая все вокруг миллионом брызг. Это наглядная иллюстрация силы и мощи природы.

Рускеальские водопады на реке Тохмайоки – завораживающая своей красотой карельская достопримечательность, созданная самой природой. Каскад из 4 бушующих водопадов окружен величественными вечнозелеными елями и массивными каменистыми склонами. Потоки воды с шумом разбиваются о скалы, превращаясь в белоснежную пену, обдавая все вокруг миллионом брызг. Это наглядная иллюстрация силы и мощи природы.

Окружающий ландшафт настолько живописен, что кажется будто его нарисовал талантливый художник. Здесь есть все составляющие истинной карельской тайги: неудержимые воды, темные каменистые скалы и густой лес.

Исключительная особенность Тохминских падунов – цвет водного потока. Он насыщенный, рыжевато-коричневого оттенка за счет высокого содержания железа и торфяных почв. Эта особенность местных вод определила и название соседнего населенного пункта: Рускеала в дословном переводе с финского языка означает «коричневая область».

Полюбоваться необычными водопадами с водой цвета кока-колы и прикоснуться к первозданной природе тайги ежегодно приезжают тысячи туристов.

Наиболее полно ощутить силу и мощь водной стихии можно в период весеннего половодья. Для любителей экстремальных сплавов своенравная Тохмайоки с буйными Рускеальскими падунами – центр притяжения. Они съезжаются сюда со всей страны, чтобы получить очередную порцию адреналина и испытать свои нервы на прочность.

Водопад Ахвенкоски – бесценная жемчужина Карелии

Самый крупный падун, формирующий Рускеальские водопады – Ахвенкоски. Его высота падения водного потока достигает 4 метров. А сама вода настолько прозрачная, что можно без труда разглядеть местных речных обитателей.

Название падуна в переводе с финского языка звучит, как «Окуневый порог». А местные жители называют его по-простому: водопад у трех мостов.

Водопад Ахвенкоски в Карелии – уникальное место, где можно вдоволь налюбоваться красотой и очарованием первозданной северной природы, которая влюбляет в себя с первого взгляда. Во время прогулки по подвесным мостам над водопадом захватывает дух от неудержимого буйства стихии.

Водопады Ахвенкоски зимой – ожившая сказка. Прибрежные скалы покрыты снежным одеялом, а безмолвие уснувшего до весны величественного леса нарушает лишь негромкое журчание падающей воды, которая не замерзает даже при сильных морозах. В это время особой популярностью здесь пользуются прогулки на снегоходах.

Ахвенкоски в фильмах

Полюбоваться на водопады Ахвенкоски можно, даже не посещая Карелию. В этих живописных местах были сняты 2 известных фильма: культовая военная драма «А зори здесь тихие» и фантастический триллер «Темный мир». От съемок последней картины на берегу падуна сохранилась бревенчатая ведьмина изба, которая идеально вписалась в местный ландшафт.

Как добраться к достопримечательности?

Равнинные водопады находятся на юго-западе Карелии, в Сортавальском районе. Добраться к ним можно на личном автомобиле или на общественном транспорте. Из Санкт-Петербурга до Сортавалы часто ходят рейсовые автобусы. А с сортавальского автовокзала до поселка Рускеала едет автобус, от которого падуны находятся в пешей доступности. Добраться к поселку Рускеала можно рейсовым автобусом и из Петрозаводска. На автомобиле следует доехать до Сортавалы и дальше двигаться по А-121 до Пограничного столба, затем свернуть влево и ехать по на трассе 86К-332 до реки Тохмайоки. Падуны хорошо просматриваются с дороги. При съезде с трассы оборудована стоянка для машин.

Координаты для GPS: 61°54’58″N 30°37’38″E

Стоимость посещения

Вокруг природной достопримечательности организована увлекательная экологическая тропа. Ее посещение платное:

300 рублей для взрослых;

150 рублей для студентов очных форм обучения и пенсионеров;

100 рублей для школьников. Дети младше 7 лет на территорию парка могут пройти бесплатно.

Длина маршрута: 900 метров. Со специально оборудованной смотровой площадки, расположенной на экотропе, открывается великолепный вид на водопады Ахвенкоски.

Окрестности Рускеальских водопадов

Окрестные территории хорошо благоустроены:

созданы колоритные подвесные веревочные мостики, оригинальные лестницы и пешеходные тропинки;

оборудованы крытые беседки и зоны для фотографирования;

установлены причудливые деревянные скульптуры сказочных персонажей и животных, возле которых можно оставить монетки на удачу;

открыты сувенирные лавки.

Все подготовлено для комфортного отдыха туристов. Парк открыт для посещения круглый год. Рускеальские водопады прекрасны в любой из сезонов.

В 4 км от каскада падунов находится знаменитый карельский горный парк и мраморный каньон «Рускеала». Прибрежные песчаные участки реки Тохмайоки – отличное место для спокойного пляжного отдыха.