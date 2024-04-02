Карелия – удивительный регион с чудесной природой, памятниками истории и архитектуры. Сюда едут порыбачить, активно отдохнуть, побыть вдали от шумных городов. Еще одно популярное туристическое направление – посещение мистических мест, расположенных в аномальных зонах.

Места силы Карелии

В таких точках происходят необъяснимые явления, а посетившие их отмечают их высокую энергетику. В некоторых из них туристы отмечают прилив сил, бывают даже случаи исцеления. С другими местами, наоборот, связаны жуткие ощущения, и оттуда хочется побыстрее выбраться. Племена и народности, населявшие территорию Карелии, оставили множество легенд, которые позволяют с другой стороны посмотреть на археологические и природные достопримечательности.

Гора Воттоваара

Гора Воттоваара находится в Муезерском районе. Она представляет собой кряж – скалистую линейную возвышенность площадью 6 км2 и высотой 400 м.

Плато Воттоваара с нагромождением валунов некоторые ученые считают древним святилищем саамов. По мнению других этот объект образовался под воздействием ледников и землетрясений. На горе были найдены сейды – валуны, стоящие на нескольких небольших камнях, а также сформированная ветрами «лестница» и «ванна» − углубление, заполненное водой.

Гора обладает притягательной силой. Воттоваара может «водить», не давая выйти к месту стоянки, или погружать в глубокий сон.

Считается, что, если оставить на горе записку с желанием, то оно непременно сбудется. Посетить гору Воттоваара и загадать желание

Деревня Пегрема

Деревня Пегрема находится на западном берегу Уницкой губы Онежского озера. С 1970-х годов она необитаема. Благодаря лесному пожару недалеко от деревни обнажилась территория площадью около 20 тыс. м2, на которой были найдены предметы быта и культа древних племен.

Каменные идолы, диски из песчаника, святилище, керамическая посуда датируются III−II тысячелетием до н.э. Хорошо сохранившийся культурный слой делает этот археологический комплекс уникальным. На этом месте царит мрачная атмосфера. Сюда постоянно приезжают эзотерики для проведения ритуалов.

Гора Сампо

Недалеко от Петрозаводска в Кондопожском районе расположена гора Сампо. Она находится в западной части Кончезера. С вершины горы открывается великолепный вид на лесистые окрестности и озеро с островами. Сампо – волшебная мельница из карело-финского эпоса «Калевала». Этот предмет приносил успех, счастье, достаток. Сама мельница была символом мироздания, где крышка олицетворяла небосвод, а центральная ось олицетворяла опору, на которой держится мир.

Гора Сампо считается местом, исполняющим желания. Согласно поверью, нужно найти вековую сосну – дерево желаний – и, думая о заветной мечте, привязать к ветке лоскут собственной одежды.

Паанаярви

Национальный парк Паанаярви расположен в Лоухском районе. На его территории находится несколько высочайших вершин Карелии, самая известная из которых – гора Кивакка. Из-за сильнейших ветров на ее вершине так и не удалось установить православный крест. Мистики считают, что так дают о себе знать языческие силы, которым здесь издревле поклонялись.

На самой высокой горе республики − Нуорунен − находится сейд – огромный валун, покоящийся на трех маленьких камнях. Это святилище древних саамов.

Ключевой объект парка − Паанаярви – одно из глубочайших малых озер мира. Водоем, окруженный скалами, обладает особым микроклиматом. Здесь значительно теплее, чем в округе. Достаточно окунуться в прозрачную воду озера, чтобы очиститься и зарядиться энергией.

Петроглифы

Наскальные рисунки – петроглифы − были обнаружены на берегу Онежского озера, близ поселка Шальский, а также на побережье Белого моря. Онежские изображения на мысе Бесов Нос датируются IV−III веками до н.э. Это 500 рисунков зверей, людей, мистических существ. Мыс получил название благодаря изображению «Онежский бес». Это человекоподобная фигура, рассеченная проломом, олицетворяющая связь нашего мира с потусторонним. Чтобы привлечь удачу, рыбаки и охотники кидают в расщелину монеты.

1500 беломорских петроглифов относятся к III−II веков до н.э. Среди них выделяется изображение «Пляшущий шаман». Его нужно потереть, тогда явится дух шамана и исполнит желание.

Озеро Янисъярви

Озеров Янисъярви находится в Сортавальском районе. Оно образовалось на месте падения метеорита. В районе озера отмечается аномальное магнитное и гравитационное поля. Считается, что они благоприятно влияют на человека.

На озере происходят необъяснимые явления. В 1972 году рыбаки видели, как поверхность засветилась, из-под воды послышался гул, и над озером нависли светящиеся шары. Тогда ученые успокоили общественность, объяснив сферы шаровыми молниями, гул – шумом гидроэлектростанции неподалеку, а свечение водной глади – тем, что озеро находится в кратере от падения метеорита. Поток туристов в эти места не падает, хотя огненные шары продолжают появляться.

Ольховая глушь

Недалеко от деревни Ляппесюрья в Суоярвском районе находится место женской силы. Это горка, которую называют «Ольховая глушь». На ней постоянно дуют ветра. Поэтому гора музыкально «гудит». По легенде, у подножия горы жила ведьма, хозяйка ветров.

В гору часто ударяют молнии, и поэтому вершина и склоны покрыты обугленными деревьями. Рассказывают, что здесь раньше была священная роща, а позднее – православная церковь, погибшая во время пожара. Поэтому место считается «намоленным». Сюда приезжают женщины, чтобы осознать себя и попросить о самом сокровенном.

Остров Дивный

Остров входит в состав Валаамского архипелага на Ладожском озере. Как утверждают многочисленные очевидцы, на острове часто встречаются НЛО, «дивные» люди – старцы и карлики. Попадая на о. Дивный, многие испытывают беспричинный ужас и желание бежать. Другие, наоборот, отмечают прилив сил. Но большинство туристов предпочитают не задерживаться здесь надолго.

Главная достопримечательность острова – кромлех – ряды небольших камней, выложенные древними племенами несколько тысячелетий назад. Считается, что таким образом предки современных карелов обкладывали нечто важное для них.

Ведлозеро

В районе озера Ведлоозеро, находящегося в Пряжинском районе в 50 км от Петрозаводска, также происходят странные явления. Здесь часто наблюдают летающие тарелки, светящиеся шары. Многие верят, что в озере живет водяной. Он невысокого роста с крупной головой и тонкими конечностями. В этой местности выпадают студенистые осадки, которые имеют свойство заживлять раны.

Река Охта

Это одна из самых загадочных рек Карелии. Согласно легендам, на ее берегах в труднодоступных топких местах покоится множество огромных камней-идолов.

Один из них – «поющий валун» − находится на скале, окруженной болотами, недалеко от деревни Ушково. Он опирается на плоскую каменную подпорку. Валун раскачивается и издает мелодичные звуки, напоминающие то многоголосие оркестра, то одинокую свирель. Причем происходит это и в безветренную погоду. Точное назначение камня неизвестно. Скорее всего, он был местом проведения обрядов и ритуалов древними людьми.