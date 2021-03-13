Ведлозеро – общее название одного из карельских озер и расположенной на его берегу деревни. Поблизости находятся еще две деревушки – Юргилица и Куккойла. Самое интересное для туристов в этих краях – рыбалка, а также своеобразный колорит карельского края и его жителей.

История названия

По словам старожилов, свое неприхотливое наименование озеро получила от заезжего купца. Сотни лет назад, блуждая по лесным дорогам, он встречал на своем пути множество водоемов. И когда за поворотом показалась очередная водная гладь, воскликнул: "Viel jarvi!" ("Ещё озеро!"). Является ли такая версия лишь легендой – сегодня установить невозможно. Однако местные жители на ней настаивают.

Общие сведения

Ведлозеро в республике Карелия относят к Ладожскому бассейну. При СССР, после строительства плотины, оно было превращено в водохранилище. Максимальная длина – почти 18 км, ширина – около 6 км. Благодаря сравнительно малой глубине, в среднем чуть более 5-6 м, вода хорошо прогревается.

Дно преимущественно илистое, что привлекает в единственную каменистую, северную часть озера множество раков. Примерно 80% береговой линии покрыто лесом, но встречаются и открытые травянистые участки.

Ведлозеро – рыбалка и отдых

Воды озера всегда изобилуют рыбой. Местные рыбаки не испытывают недостатка в щуках, лещах, судаке, окунях, налимах, ершах и плотве. Если повезет, можно добыть и заплывающего из Ладоги лосося.

Знатоки советуют удить не с берега, а с островов, которых здесь 15. При небольшом ветре и волнении предпочтительны большие острова в северной части – Югерлица и Сало. Если погода в Ведлозере портится и начинает штормить – лучше перебраться на Юго-Запад, в мелкие заливчики.

Отдых лучше готовить заранее. Специальные туры сюда предлагают несколько туристических компаний Петрозаводска. «Дикарем» ехать тоже можно, но найти удобное место для палаток непросто – лучшие места на побережье почти постоянно заняты.

Погода в Ведлозере типичная для Карелии – даже летом температура редко поднимается выше +15 градусов, поэтому солнечные процедуры – не для всех. Купальный сезон еще короче – летом вода быстро начинает «цвести».

Загадки Ведлозера

В здешних краях Ведлозеро славится не только живописной природой, но и рядом связанных с ним таинственных легенд и загадок. Самые известные из них следующие:

Огромный, размером с дом, цилиндрической формы светящийся НЛО, упавший в воду зимой 1928 года и насквозь пробивший толстый слой льда. Местные утверждают, что над местом падения неопознанные летающие объекты появляются и поныне.

Непонятные плавающие существа в водах озера, идентифицировать которых не удается.

Камень с выдавленным отпечатком ноги в нем на о-ве Рожнаволок. По легенде каждый, кто поставит босую ступню в каменный след, может навсегда излечить любую кожную болезнь.

Загадочные останки поселения древних людей на о-ве Сало. Возраст стоянки – от 5 до 6 тыс.лет. Любите подобные истории? Выбирайте туры по карельским местам силы! Ведлозеро - деревня мирового масштаба

Именно так именуют свою малую родину жители, согласно названию собственной страницы, в социальной сети «ВКонтакте». Статус страницы – «группа для тех, для кого Ведлозеро является Родиной Души и Любви».

Сейчас деревня насчитывает около 1000 жителей, а первое упоминание о ней датируется документом XVI столетия. В те времена поселение входило в состав средневековой Новгородской республики.

Из-за небольшого размера село появилось на картах лишь в 1960-х. Произошло это в результате реформы, согласно которой под единым названием Ведлозеро советские власти объединили несколько деревень. Сейчас каждая из них – Речное устье, Рожнаволок, Погост и Заячья Сельга – являются отдельными «кварталами» новой деревни.

До революции жители посещали 2 храма. В 1930-х они были разрушены большевиками, и современный новый храм Ильи Пророка был построен полностью на средства местных жителей только к 2007 году.

С советских времен в Ведлозере сохранилась братская могила, где были похоронены бойцы 7-й армии Карельского фронта, воевавшей с финнами. Общее число упокоенных – 379 человек.

Отношение к карельскому языку и культуре

Большинство жителей деревни разговаривают по-карельски и активно способствуют гуманитарному продвижению родного языка и культуры. На деньги местных обитателей уже восьмой год, с 2013, достраивается Культурный центр карельского языка – «Karjalan kielen kodi». Всех приходящих в него бесплатно учат карельскому языку, рассказывают о местных традициях, ремеслах, читают стихи и поют песни.

Дело находится даже детям – они ответственны за накрытие столов различными местными угощениями и блюдами карельской кухни.

У местных жителей и туристов пользуется популярностью ежегодный праздник – «Деревенские игрища» (Kylän kižat). Проводится он в марте и включает множество состязаний и веселых конкурсов.