Лазурно-синее озеро Кончезеро находится в южной части Карелии, на стыке Кондопожского и Прионежского районов республики.

Общая информация

Котловина озера сформировалась в ходе тектонических движений земной коры. Водоём имеет продолговатую зауженную форму, вытянутую с северо-запада на юго-восток. При общей протяженности в 22,5 километра его максимальная ширина не превышает 3 километров.

Озеро относится к бассейну реки Шуя. У Кончезера всего 3 небольших притока. А через Косалмский проток оно соединяется с Укшезером, с которым они расположены параллельно друг другу. Общая площадь Кончезера составляет 46 квадратных километров (это с учетом 108 небольших островов, расположенных на его поверхности). Все они также имеют узкую, удлиненную форму. Самым крупным является остров Семиверстный, расположенный на севере озера.

Длинной грядой последовательно расположенных островов водоем делится на 2 большие части: западную и восточную. Побережье Кончезера каменистое, с пологими склонами. В основном, все берега покрыты густым смешанным лесом.

Дно прибрежной зоны сформировано каменисто-песчаными грунтами, в северо-западной части встречаются луды. Чем дальше от берега, тем больше дно покрыто слоем вязкого серо-зеленого ила. На некоторых участках обнаружены залежи железистой руды. Южную часть озера отличает небольшая заболоченность.

В самые жаркие месяцы верхние слои воды прогреваются до 24 градусов. С приходом сильных холодов в ноябре месяце водоем полностью покрывается толстым слоем льда, который держится до мая.

В среднем, расстояние от поверхности воды до дна составляет 10 метров, но есть участки, глубина которых превышает 20 метров. Природа прибрежных территорий сохранилась практически в первозданном виде. В окрестностях озера находится всего несколько сельских населенных пунктов: Косалма, Кончезеро, Царевичи.

Флора и фауна

Водоем обладает достаточно разнообразным видовым составом высшей водной растительности. Здесь повсеместно можно встретить:

рдест;

камыш;

тростник;

хвощ;

осоку;

элодею;

кувшинки и кубышки.

Хорошо развита и донная фауна, представленная различными разновидностями реликтовых рачков, личинками, моллюсками, зоопланктоном.

За счет богатой биомассы бентоса и планктона воды Кончезера богаты разнообразной ихтиофауной. В качестве места своего постоянного обитания водоем выбрали 16 видов рыб. Среди них:

Тонкости рыбалки на озере

Рыбалка на Кончезере – отдельный вид удовольствия. Ловить рыбу в окружении красивых пейзажей, наслаждаясь чистым воздухом с привкусом хвои – трудно представить себе времяпрепровождение лучше. И это помимо увесистых уловов, без которых невозможно покинуть берега Кончезера. Но для этого нужно принимать во внимание некоторые тонкости местной рыбалки.

В теплое время года предпочтительнее всего ловить рыбу с лодки в центральной и северной части водоема. Наличие эхолота в этом случае будет весомым преимуществом.

Местная ихтиофауна крайне чувствительна к погодным условиям. В сильную жару или непогоду со штормовым ветром приезжать на рыбалку не имеет никакого смысла: клёва не будет.

Ловить щуку желательно на крупные колеблющиеся блёсна. Средний вес местной особи около 800 грамм, но особо удачливые умельцы могут увезти домой царь-рыбу весом больше 8 кг. Весной не составит большого труда поймать сига с берега, в этот период рыба предпочитает придерживаться мелководных зон.

Окунь любит держаться поблизости глубоких участков с наличием донных ям. Одна из любимейших зимних забав местных рыбаков – лов окуня на блесну.

Варианты досуга

Каждый гость Кончезера сможет найти здесь себе занятие по душе: можно полюбоваться живописной природой и попутно наполнить лукошки дарами прибрежных лесов; результативно порыбачить или покататься на лодке по могучим водным просторам; искупаться, а затем размеренно принимать воздушно-солнечные ванны, наслаждаясь умиротворенной атмосферой, царящей вокруг.

Интересные факты

На озере до сих пор успешно функционирует Кончезерская биологическая станция, организованная ещё в 1929 году известным русским ботаником Бородиным. Её основная миссия: изучение особенностей озерных систем северо-запада России.

Как добраться

На автомобиле добраться до озера не составит особого труда. Оно находится в 22 километрах от города Петрозаводска. Не забудьте посетить одну из экскурсий, например, эту. Неподалеку от водоема проходит автомобильная дорога федерального значения Р-21 «Кола». Удобных подъездов к Кончезеру достаточно много.