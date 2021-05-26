На территории Карелии насчитывается несколько десятков тысяч озер. Их обитатели отличаются большим видовым разнообразием, одних только рыб насчитывается порядка 70 видов. Карельская форель относится к одному из ценнейших для промысла семейству.

Разновидности форели

Форелью называют вид хищных пресноводных, которые относятся к семейству лососевых рыб. В водоемах России можно встретить радужную, озерную и ручьевую форель. А в республике Карелия обитают две последние разновидности этого хищника. Озерная форель, или кумжа, (название произошло от саамского слова kuu︢dz︣a посредством финского kums) выделяется желтовато-коричневатой пятнистой окраской и чешуей с отливом. Ручьевая, или «пеструшка», отличается буроватой окраской с многочисленными темными и красными отметинами по телу. Такая расцветка связана с проживанием рыбы в достаточно темной воде.

Описание породы

Популярная рыба из Карелии — форель — достаточно широко распространена. Хотя она живет как в соленых, так и пресных водах, нереститься приходит исключительно в пресноводные водоемы. Помимо естественных условий обитания, данная порода встречается на специальных фермах, где разводится в промышленных объемах.

Внешне карельская форель выглядит следующим образом:

Тело — удлиненное, усеяно мелкими чешуйками с блестящим отливом, имеются темные вкрапления.

Голова — средняя, вытянутая, в виде треугольника, с маленькими глазами.

Плавники — два компактных спинных: основной и жировой или ложный.

Как часто бывает в природе, самки форели в Карелии обычно крупнее самцов. И кроме того, отличаются меньшим числом зубов. Независимо от пола с возрастом форма челюсти постепенно меняется, все больше загибаясь кверху.

Окрас хищника зависит от разных факторов. Здесь и видовые особенности, и среда обитания и даже время года. Многие водоемы республики имеют торфяное дно и характерный цвет воды. Поэтому живущие в таких водоемах лососевые отличаются темным оттенком вплоть до глубокого черного. В прозрачной воде обычно встречаются особи с чистым серебристым окрасом и темными отметинами, часто со светлой каймой. Брюшко таких рыб имеет желтоватый или кремовый цвет. Таким образом, при смене условий проживания цвет чешуи стаи со временем меняется. А к периоду нереста становится более ярким и насыщенным.

Место обитания породы

Ручьевая карельская форель предпочитает прохладные водоемы без резких температурных перепадов. Особенно часто встречается в местах, где бьют ключи. А также на извилистых участках и в местах с небольшой скоростью течения. Зачастую рыба прячется за укрытиями — корягами, бревнами, валунами и донными расщелинами. Активность ручьевого хищника припадает на пасмурную погоду. А вот в солнечное и теплое время он практически замирает, стараясь спрятаться в затененных местах. Данная разновидность ловится в Мягреке, Тунгуде, Выге, Поньгоме и прочих реках. В среднем вес взрослой особи находится в пределах 800 грамм.

Еще одна рыба из Карелии — форель озерная — обычно передвигается стаями. И селится в прохладных водах республики и Кольского полуострова практически повсеместно. Отдельные представители кумжи способны достичь 12 кг и метровой длины. Для вылова этой рыбы стоит отправиться на Онегу, Юшкозеро, Тикшеозеро, Пяозеро, Елетьозеро, Пастаярви, а также на реки Шалица, Копежма, Выг, Руйга, Тунгуда.

Где выращивают форель в Карелии

Ввиду популярности этой разновидности лососевых ее разведением занимается все большее число предпринимателей.

Для успешного развития хищников необходимы следующие условия:

чистая прозрачная вода без значительных примесей и загрязнений;

постоянный температурный режим на уровне 17–19 градусов;

сбалансированный корм с преобладанием протеинов.

Промышленное форелеводство в республике ведется разными способами. Садковый представляет собой выращивание в садках, которые устанавливаются в естественной среде обитания. Это простой и наименее затратный метод, который подходит только для проточной воды. Прудковый способ выращивания используется только в прохладной местности. А сам пруд требует постоянной подпитки ручьем или ключами. Также разведение хищнака ведется при помощи установок замкнутого водоснабжения. Комплекс состоит из ангарных помещений с бассейнами для рыб, циркуляционными насосами, фильтрами для воды, автоматическими кормушками и прочим оборудованием. Этот способ обеспечивает максимальную автоматизацию и контроль процесса выращивания.

На сегодня в республике имеется более полусотни рыбных хозяйств, где разводят лососевых. И практически 70% российской форели выращено именно здесь.

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Особенности ловли форели в Карелии

По итогам конкурса «Вкусы России», организованного Минсельхозом, форель в Карелии получила «титул» самой вкусной рыбы страны. Поэтому рыбаки со всех регионов России стараются побывать здесь на тихой охоте. При этом нужно учитывать повадки и другие особенности хищника. Если ручьевая разновидность хорошо идет на обычную удочку с поплавком, спиннинг или нахлыст, то озерная ловится еще и на дорожку с лодки, поскольку чаще встречается на открытых местах водоемов.

Что касается приманки, то отлично подойдут воблеры и блесны различных типов. Можно использовать и природную наживку — червя, опарыша, насекомых. Для ловли на живца рекомендуется взять уклейку или ряпушку.

Оптимальное время рыбалки на карельскую форель — утром или вечером. Если стоит пасмурная погода, и наблюдаются легкие волны, то клев обеспечен в течение всего дня. А если наблюдаются резкая смена атмосферного давления, лучше остаться дома. Поскольку такая рыбалка вероятнее всего не порадует хорошим уловом.

За форелью в Карелию можно отправляться ранней весной сразу после схода льда. Из-за природных особенностей в северных районах республики начало сезона часто затягивается практически до лета.