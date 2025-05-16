10:00 - отправление на большую обзорную экскурсию по Петрозаводску, посещение музея промышленной истории и центра Шунгита. 13:00 - обед в ресторане Карельская Горница. 17:30 - 18:15 - концерт Кантеле.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национ

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

«Путешествие через века» — это наша программа знакомства с Петрозаводском. С чего начать? Конечно, с музея промышленной истории. В этом удивительном месте вы сможете увидеть путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром I до наших дней.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску, посетив кафедральный Собор города — храм Александра Невского.

Ну что – не пора ли вернуться с петровских времен? Самое время перекусить. Нас ждет обед в самом известном в мире ресторане карельской национальной кухни - Карельской горнице! Наш экскурсовод расскажет Вам в процессе про карельскую кухню и местные обычаи питания, а карельские блюда, приготовленные шеф-поваром Тармо Васениусом - не оставят Вас равнодушными!

А после мы пойдем на набережную города. Она – визитная карточка Петрозаводска. Музей под открытым небом, излюбленное место прогулок и свиданий. Города-побратимы Петрозаводска украсили набережную удивительными памятниками. Одни рыбаки из американского Дулута чего стоят! Кстати, эта композиция не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников.

Карелия – страна камня и скал. Поэтому мы обязательно отправимся на фабрику, где мастера делают из уникального камня — ШУНГИТА, красивейшие изделия. Посидим в шунгитовом гроте — полностью изолированной шунгитом комнате, а также попьем карельского чаю. Шунгит оказывает благодатное действие на организм и заряжает мощнейшей энергией, которая пригодится нам на время всего нашего путешествия.

Петрозаводск — город почти полностью разрушенный во время войны, но сохранивший частичку исторической застройки — Старый город. Прекрасные деревянные здания 19 века много расскажут об истории города и людях, которые жили здесь, начиная с петровских времен.

На десерт нас ждет Бренд №1 в Карелии - Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». Мы познакомим вас с народными традициями, закружит в праздничном разгуляе один из самых знаменитых фольклорных коллективов Карелии, который умеет радовать гостей веселыми танцами, завораживать звуками старинных инструментов и исполнением карельских и финских песен. Программа в Доме Кантеле станет ценным познавательным опытом в формировании культурного багажа на основе образцов национального искусства и традиций Карелии.

Ну что, устали? Самое время отправиться в гостиницу. Вечером можно погулять по Петрозаводску. Кстати, не прогуляйте случайно до утра. Белые ночи – здесь белее, чем в Петербурге. Почти половину лета здесь светло круглые сутки.