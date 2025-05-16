Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Большая Обзорная экскурсия по Петрозаводску с музеями и центром шунгита

4 850 ₽ за взрослого Загрузка дат... 29.05–03.09сезонность
44 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    8 часов
  • По каким дням:
    воскресенье
  • Начало экскурсии: 10:00, гостиница Северная (пр. Ленина, 21)
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида по маршруту, обед, входные билеты по программе, концерт Кантеле.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Петрозаводск – уникальный по своей истории город, столица республики Карелия. Город, имеющий свой провинциальный шарм и собравший в себе огромное количество национальной культуры.

Мы предлагаем Вам насыщенную однодневную экскурсию с осмотром музеев, культурных и исторических объектов, посещением национальных мастерских, прогулкам по набережной и посещении панорамных площадок, откуда открывается вид на весь город с Онежского озера.

Программа экскурсии "Большая обзорная по Петрозаводску"

10:00 - отправление на большую обзорную экскурсию по Петрозаводску, посещение музея промышленной истории и центра Шунгита. 13:00 - обед в ресторане Карельская Горница. 17:30 - 18:15 - концерт Кантеле.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

«Путешествие через века» — это наша программа знакомства с Петрозаводском. С чего начать? Конечно, с музея промышленной истории. В этом удивительном месте вы сможете увидеть путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром I до наших дней.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску, посетив кафедральный Собор города — храм Александра Невского.

Ну что – не пора ли вернуться с петровских времен? Самое время перекусить. Нас ждет обед в самом известном в мире ресторане карельской национальной кухни - Карельской горнице! Наш экскурсовод расскажет Вам в процессе про карельскую кухню и местные обычаи питания, а карельские блюда, приготовленные шеф-поваром Тармо Васениусом - не оставят Вас равнодушными!

А после мы пойдем на набережную города. Она – визитная карточка Петрозаводска. Музей под открытым небом, излюбленное место прогулок и свиданий. Города-побратимы Петрозаводска украсили набережную удивительными памятниками. Одни рыбаки из американского Дулута чего стоят! Кстати, эта композиция не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников.

Карелия – страна камня и скал. Поэтому мы обязательно отправимся на фабрику, где мастера делают из уникального камня — ШУНГИТА, красивейшие изделия. Посидим в шунгитовом гроте — полностью изолированной шунгитом комнате, а также попьем карельского чаю. Шунгит оказывает благодатное действие на организм и заряжает мощнейшей энергией, которая пригодится нам на время всего нашего путешествия.

Петрозаводск — город почти полностью разрушенный во время войны, но сохранивший частичку исторической застройки — Старый город. Прекрасные деревянные здания 19 века много расскажут об истории города и людях, которые жили здесь, начиная с петровских времен.

На десерт нас ждет Бренд №1 в Карелии - Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». Мы познакомим вас с народными традициями, закружит в праздничном разгуляе один из самых знаменитых фольклорных коллективов Карелии, который умеет радовать гостей веселыми танцами, завораживать звуками старинных инструментов и исполнением карельских и финских песен. Программа в Доме Кантеле станет ценным познавательным опытом в формировании культурного багажа на основе образцов национального искусства и традиций Карелии.

Ну что, устали? Самое время отправиться в гостиницу. Вечером можно погулять по Петрозаводску. Кстати, не прогуляйте случайно до утра. Белые ночи – здесь белее, чем в Петербурге. Почти половину лета здесь светло круглые сутки.

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Всем доброго времени суток! Три года назад мы были в Карелии летом, взяли экскурсии в фирме "Золотое кольцо Карелии". Программа была очень обширной-это и мраморный каньон Рускеала и водопады Кивач, Белые мосты, удивительная гора Воттоваара, Кижи и не поддающийся описанию Валаам!

На всем протяжении экскурсий нас сопровождала экскурсовод Анна Белан-удивительный человек, самозабвенно любящий свой край, прекрасно знающий его историю, а так же невероятное количество сказок и легенд о Карелии. Кроме того, были приятно удивлены самой организацией экскурсий - отличные комфортные автобусы, аккуратные профессиональные водители, четкое соблюдение расписания.

Это путешествие так нам запомнилось, что, когда встал вопрос о встрече Нового года, долго не раздумывали и снова обратились в "Золотое кольцо", взяв тур "Новый год в Карелии"

И каково же было наше удивление, когда прямо на вокзале нас встречали "дед Мороз" Андрей и наш экскурсовод Анна!!! Вкратце о самом туре: обзорная экскурсия по Петрозаводску, вечером развлекательная программа и банкет в честь Нового года в отеле "Космос", на следующий день посещение вотчины карельского дела Мороза Талви Укко, катание на оленях; Кивач, Рускеала, органный концерт в Кондопоге. И снова были приятно удивлены как организацией всех поездки, так и работой наших гидов-Анны и Андрея. Чувствуется, что люди не "отрабатывают номер", а искренне влюблены в свое дело, в свой Край.

Всвязи с этим выражаем огромную благодарность руководству и сотрудникам фирмы "Золотое кольцо Карелии" за незабываемые впечатления от поездки. Сергей и Евгения Воронины

В новогодние праздники я посетила республику Карелия город Петрозаводск. Моё путешествие в этот удивительный край было вместе с туристической компанией "Золотое кольцо Карелии".

Перед тем как отправиться в путешествие я читала отзывы о туристической компании и правила бронирования и оплаты. Смело скажу, что данная туристическая компания высокого уровня. Бронирование и оплата экскурсий происходит заранее, сотрудники компании всегда были со мной на связи как мобильной так и в сети интернет, отвечали на все мои письма, звонки, давали развёрнутые ответы. О времени и месте сбора туристической группы, номере автобуса и местах за день приходит смс сообщение. 06.01.2020 у меня состоялась экскурсия в Рускеалу.

Хочется отметить хороший, тёплый, новый автобус, под уверенным управлением водителя Евгения. Ему отдельное спасибо, так как на дороге важна безопасность движения.

Отдельное спасибо хочется сказать экскурсоводу Анне, она внимательная к туристам, заботилась о том что бы нам было комфортно, ее экскурсии были интересные и увлекательные. Анна обладает энциклопедическими знаниями в разных отраслях, с удовольствием отвечает на вопросы, безумно любит свой край и старается рассказать о нем как можно больше. У меня были поездки на остров Кижи и водопад Кивач.

Водитель - экскурсовод Роман - просто душа компании, тысячи лайков. По дороге до основных достопримечательностей мы останавливались на вкусный обед по доступной цене.

Сотрудники туристической компании сделали мой отдых интересным, увлекательным, захватывающим, наполненным новыми знаниями, положительными эмоциями и восхищением. Эти люди работают на совесть!!! Туристическая компания "Золотое кольцо Карелии" - надёжная компания и отличный проводник в этот удивительный край. В Карелию только с данной туристической компанией, она не подведет! :)))

Новогодние каникулы в Карелии с 04.01.20-07.01.20 Хочется выразить благодарность за организацию тура в первую очередь нашему экскурсоводу Анне. Она очень интересно вела программу, рассказывала массу историй, сказок, былин про Карелию, про местную культуру и современную жизнь в этих краях, включала фильм, снятый в Карелии, делилась очень познавательными знаниями. В общем мы в восторге от нее!

Анна очень позитивный человек, она с добром и теплом относилась к каждому гостю и смогла именно в каждым человеком из группы пообщаться и найти общий язык. Экскурсии были организованы хорошо, питание тоже, все быстро, оперативно. Обязательно вернемся в Карелию еще раз именно из-за Анны.

Рускеала, водопад Кивач, Кижи Мысль о том, что Новогодние каникулы пройдут под знаком холодильника заставила нас в срочном порядке искать альтернативу. Как известно, экспромт - это лучшая заготовка, а Золотое кольцо Карелии оказались лучшими помощниками в достижении цели!

Чудный край, полный загадок, невиданных красот и тайн, нас покорил! Большое спасибо, ребята, за честное и добросовестное отношение к делу, чёткую организацию и увлечённость. Отдельное спасибо гиду Андрею и водителю-гиду Роману, которые сопровождали нас в поездках и постарались сделать их незабываемыми!

Новогодний тур с 31.12.2019 по 04.01.2020 Редко путешествуем пакетным туром, обычно организовываем сами, но выбрав тур от "Золотого кольца" ни разу не пожалели об этом. Наша новогодняя программа была насыщена, интересна и полна положительных впечатлений.

Подбор экскурсий и их организация оправдали наши ожидания в полной мере. Всей команде удалось создать невероятную атмосферу, помочь со всеми возникающими вопросами и подарить удивительные впечатления не только взрослым членам нашей группы, но и детям. Отдельное спасибо и низкий поклон экскурсоводу Анне - она лучшая, ответственно заявляю как бывалый путешественник. Большое спасибо и надеемся до новых встреч. Кирилл, Андрей, Юля, Олег, Надя и Катя

Спасибо огромное за потрясающие экскурсии. Мы получилли массу эмоций положительных, услышали очень много интересного о Карелии и её районах. Гид Анна, это просто невероятно обоятельный человек. С такой любовью рассказывает об объектах, которые мы проезжали и в которые мы приезжали. Прям отдельная благодарность Анне.

Гид Ольга, с ней мы ездили на о. Кижи. Весь путь мы с любопытством слушали её рассказы о каждом городе и районе, который проезжали.

Водители Дмитрий, Виктор профессионалы своего дела. Автобусы комфортные. Путешествие получилось на все 100 баллов. Спасибо Виталию, который каждый день лично встречает гостей у Ротонды. Мы обязательно вернемся, но теперь уже в летнюю Карелию.

Новогодние каникулы в Карелии 2019.Отдыхали вдвоем с сыном 7 лет.Идея поехать в Карелию возникла спонтанно,что сидеть все праздники дома)))) Хотелось именно в зиму - и это получилось!!! Это была первая поездка в это замечательное место и очень надеюсь не последняя))) Перед поездкой много рассматривала фирм с предложениями,но я остановила свой выбор на Вашей компании и очень этому рада. Начиная от первого звонка до конца путешествия!!! Наш экскурсовод Анна Белан это Вау,я думаю раз дети, которых было достаточно в нашей группе ,слушали её очень внимательно и можно сказать открыв рот,то это о чём-то говорит. Все поездки кроме обзорной по Петрозаводску проходили с ней и это круто(думаю что если бы и она была с ней то было бы гораздо интереснее) . Мастер класс калитки👍👍👍 Рускеала вообще восторг,нам повезло увидеть всю красоту не только когда светло но и в темноте, Водопад Кивач,Дед Мороз да и вообще вся поездка!!!!

Единственное не понравилось в день отъезда и это вызвало дискомфорт - смена автобуса,уж очень не удобный, между сиденьями узко ужасно было(хорошо что последний день,если бы это было все дни это был бы кошмар) сказали что для этой поездки так надо ,но не знаю.... тяжко было. А так все супер , спасибо большое 😊 😊😊 за такие замечательные каникулы!!! Сын и я в восторге! Анне огромное спасибо - мастер и любитель своего дела. Юлия и Максим(7лет) г. Москва.

Не первый раз приезжаю в Карелию, уже кажется почти всё видел, везде был... По совету моей знакомой обратился в "Золотое кольцо Карелии" и - не пожалел! Организованы экскурсии отлично. Первый день обзорная экскурсия по Петрозаводску и поездка в резиденцию карельского Деда Мороза. Покатались на собачьих упряжках, потискали пушистых маламутов, познакомились с карельским Дедом Морозом. Чай и блины. Второй день путешествие в Рускеалу. Я был ранее в парке два раза, но всё бегом - бегом, по пути на Валаам. В этот раз провели там весь день. Кстати, двух человек, которые приехали в Петрозаводск после отправления автобуса, сотрудник компании, на машине привёз к автобусу, когда мы остановились в пути на чай - перекур. Такое отношение к клиентам меня очень удивило и порадовало. Молодцы!

В Рускеале был и снегопад, и солнце, не очень приятный для меня казус. Сказалась близость границы с Финляндией, мой смартфон решил, что я уже в Suomi, и перевёл время на час назад. В результате я опоздал к автобусу, пусть и немного, но было стыдно. Так, что будьте аккуратнее, техника подводит.

Хотелось бы поблагодарить вашу фирму за организацию новогоднего тура для меня и моей сестры. В целом нам всё понравилось, такой дружелюбный прием и люди очень добрые и приветливые!

Несмотря на то, что наш поезд прибыл позднее и экскурсионная группа уже уехала с вокзала, нас встретили и присоединили к экскурсии. Да еще кааак встретили: настоечка с чаем и камушек шунгит в подарок 😊 было очень приятно! Отдельное спасибо Виталию и Дмитрию за организацию новогоднего вечера в ресторане гостиницы "Онего-Палас". Там было действительно весело: конкурсы и танцы, хорошая музыка и ведущие. Спасибо Алексею, который развозил всех в ту новогоднюю ночь.

По поводу размещения в гостинице (мы проживали в гостевом доме "Солнечный"): тоже остались очень довольны. Номер шикарный: большой, просторный, теплый, всё очень чистенько и уютно. На ресепшн всегда приветливые девушки. Кормили вкусно и до отвала (это касается и не только гостиничной кормешки😊).

В принципе понравились все места, которые мы посетили. Но лично для себя я отметила красивую природу Карелии в заповеднике Кивач. А также получила много позитивных эмоций покатавшись на снегоходе и в упряжке с хаски, когда ездили на резиденцию к Талви Укко....НО: в светлое время суток много развлекали детей, поэтому увидели мы хаски уже в темноте...это печальный факт ((

Большое спасибо экскурсоводу Анне!!! Она замечательная. Было интересно ее слушать.

Но есть один минус, который я сейчас вспомнила: товарищи, в автобусе зимой не работает туалет! А с нами ведь ездят и дети. 4 часа мы добирались на одну экскурсию и остановка была,кажется, пару раз. И да, говорили, что чай/кофе был в автобусе...мы его не увидели. Точнее увидели у других, и то, когда они попросили, тогда им дали.

А вообще, ребята, я буду рекомендовать посетить Карелию своим друзьям. И, наверно, хотелось бы посмотреть на эту природу и летом

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