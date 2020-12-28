Петрозаводск – столица Карелии и город воинской славы. История Петрозаводска хранит множеств тайн и героических событий еще со времен Петра Великого. Этот современный город на берегу Онежского озера, сохранил свой аутентичный колорит и с каждым годом привлекает все больше туристов.

История основания

В 1703 году по приказу Петра I на территории, где находится Петрозаводск сейчас, был основан первый оружейный завод. Место постройки было выбрано не случайно, а продиктовано целесообразностью быстрых поставок оружия на Урал. Мастерские обнесли валом, а по периметру выставили тяжелые пушки, которые должны были защитить Шуйский Завод от нападения шведов. В 1704 эту территорию переименовали в Петровский Завод. С каждым годом число рабочих росло и к 1717 году увеличилось с 800 до 3 тыс. человек.

Великий Реформатор не раз посещал Петровскую Слободу, и специально для него здесь построили небольшой дворец и храм. По окончании Северной войны объемы производства оружия упали, и оружейники стали изготавливать различные металлические изделия для активно строящегося Петербурга. В 1734 завод пришлось закрыть. Вторая жизнь Петровской Слободы началась в 1773 году с момента основания Александровского завода.

Он заработал на полную мощность в 1777 году, тогда же это поселение стали называть Петрозаводск. История города богата знаковыми событиями.

Например, здесь была создана первая в Российской Империи железная дорога протяженностью 160 метров и налажено единственное в то время производство точных измерительных приборов.

Петрозаводск в годы Второй Мировой войны

После начала ВОВ город Петрозаводск был оккупирован союзниками фашистов – финнами. Оккупанты переименовали его в Яанислинна и господствовали тут вплоть до июня 1944 года. На территории города и близлежащих поселений было построено 11 концлагерей, в которых содержались славянские мужчины, рожденные в период с 1891 по 1924 годы, а также «неблагонадежные» представители родственных финнам национальностей. Заключенные в лагерях ожидали этапов на оккупированные немцами территории РСФСР.

В ходе освободительной операции столица Карелии была сильно разрушена, и ее пришлось восстанавливать практически из руин. День освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков – 21 июня 1944 – официально признан Днем города и отмечается в последнюю июньскую субботу.

До этого городские гуляния в честь основания города проходили в Петров день (28 июня по ст. ст.).

Петрозаводск сегодня

Тенденция к развитию внутреннего туризма в России закономерно повысила интерес путешествующих к Республике Карелия и Петрозаводску. Тем более что здесь есть на что посмотреть и любителям историко-просветительского культурного досуга, и туристам, предпочитающим на отдыхе наслаждаться красотой природы. Петрозаводск сегодня – современный благоустроенный город с массой достопримечательностей и интересных мест. В их числе знаменитый памятник Петру, установленный в 1872 году, старейший городской парк, в котором первые аллеи разбили еще при Петре Великом, и роскошная Онежская набережная.

Центр Петрозаводска – площадь Ленина – историко-архитектурный памятник федерального значения, к созданию которого причастен первый начальник Александровского завода, поэтому, даже просто гуляя улицами Карельской столицы, можно прикоснуться к «живой» истории.