Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии в 60 км от Сортавалы. Этот водоем, образовавшийся порядка 700 млн лет назад, сегодня принимает многочисленных любителей отдыха на природе. Также «заячье озеро» привлекает необычными объектами, которые фиксируются как местными, так и приезжими.

Описание водоема

Озеро Янисъярви на карте занимает 175 кв. км, с максимальными параметрами в 18,2 км на 15 км. Водоем является частью бассейна Ладоги и делится на два водных объекта — Большой и Малый. Они обмениваются водой через небольшой пролив глубиной всего 2 м. К Большому Янисъярви применяют название «открытый», поскольку его противоположное побережье местами не просматривается. При изучении озера Янисъярви карта глубин показывает, что средняя толща воды Большого озера составляет 1,6 м, а максимальная 57 м. Малое Янисъярви имеет среднюю глубину 7,2 м, а наибольшая не превышает 22 м. В отличие от более крупного собрата Малое озеро имеет длинную, вытянутую форму с размерами 19,7 км на 2,5 км и площадью 30,3 кв. км. Водоем питает 20 ручьев и речек, а вытекает из него лишь река Янисъйоки.

На Большом Янисъярви расположилось 43 небольших островка. Берега водоема — высокие, каменистые, покрыты хвойной растительностью. Несмотря на коричневатый оттенок, вода чистая с видимостью до 2,5–3 м.

Рыбалка и другие занятия

Многие туристы прибывают на озеро ради популярного экологического отдыха вдали от городского шума и суеты. Здесь можно комфортно прогуляться по лесу в поисках грибов и ягод, заняться водными видами спорта или спокойно половить рыбу. Для отдыхающих на побережье построены туристические базы. Для рыбаков проводятся различные состязания и другие мероприятия. Рыбалка на озере Янисъярви разрешена в любое время года. В водоеме встречается 14 видов рыб, среди которых — сиг, окунь, ерш, плотва и щука. Реже попадаются угорь и озерный лосось. Наиболее предпочтительна тут зимняя рыбалка. Тем более, что погода озера Янисъярви Карелии позволяет заниматься ею несколько месяцев в году. Для новичков предлагаются услуги инструктора, который поможет быстро освоить все тонкости местной рыбалки.

Загадки Янисъярви

Озеро приобрело известность, в том числе, благодаря необычным явлениям. Еще в начале прошлого века питерский студент Клемешев впервые увидел здесь летящий светящийся шар. Причем данное событие совпало с падением Тунгусского метеорита. Группу подобных объектов отмечали здесь и во время Второй мировой войны, приняв за новейшее вооружение немцев. Позже уже в 70-е годы поднявшийся из толщи воды огненный шар был зафиксирован петрозаводскими рыбаками.

Любопытно, что подобные явления отмечаются в этой местности до сих пор. Несмотря на новые свидетельства, научного объяснения этому пока нет.

Как добраться до водного объекта?

Озеро расположено в 320 км от Санкт-Петербурга и в 240 км от Петрозаводска. Из северной столицы нужно следовать по трассе А121 до Сортавалы. Съезды к озеру находится на дороге «Сортавала-Вяртсиля». Также можно добраться до города Сортавала на поезде. А оттуда частным транспортом доехать до поселка Янисъярви, расположенного в 60 км. Из Петрозаводска до Сортавалы ходит железнодорожный транспорт. При этом туристам удобнее выйти на станции Кааламо. Также из столицы Карелии можно за 8 часов доехать в Сортавалу на автобусе. Или же воспользоваться маршрутным такси, которое доставит в город примерно за 5 часов.