Свидетельства жизни древнего человека в виде наскальной живописи встречаются практически на всех континентах. В нашей стране подобные артефакты — карельские петроглифы — были обнаружены во время экспедиции по изучению побережья Онежского озера. И хотя местные жители знали о них достаточно давно, попытки фиксации были предприняты лишь после «открытия» геолога и археолога Константина Гревингка.

О карельских петроглифах

Разбросанные по разным частям республики петроглифы Карелии датируются IV-III веками до н.э. Изображения получили свое название от двух древнегреческих слов — πέτρος «камень» и γλυφή «резьба». На работах древних мастеров — животные, птицы, люди, сцены охоты и быта. Также встречаются рисунки небесных тел и разных геометрических фигур. Условно все петроглифы Онежского озера объединены в 24 группы. Большие скопления наскальных изображений найдены и в районе Белого моря.

Рисунки выбиты в твердой породе — граните — на глубину 1–4 мм. Некоторые из них представляют собой схематические силуэты, состоящие из одного контура. А другие выполнены в виде сплошной забивки. Подобная живопись особенно выделяется на фоне остальной нетронутой горной породы. Карельские петроглифы значительно отличаются по высоте — от нескольких сантиметров до максимального размера в 4,1 м.

Древние художники выбирали для своих произведений самые живописные места восточного побережья Онежского озера и устья реки Выг у Белого моря. И хотя Беломорские и Онежские петроглифы Карелии разделяет порядка 300 км, наблюдается идентичность ряда изображений. Но даже несмотря на схожесть, эти две большие группы наскальной живописи отличаются по стилю, тематике и технике нанесения рисунков.

Онежские петроглифы

На восточном берегу Онежского озера обнаружено более 1000 наскальных рисунков. Изображения встречаются на протяжении 20 км — Бесов и Пери Нос, остров Гурий, мысы Кладовец и Гагажий. Онежские петроглифы Карелии отличаются большей мифологичностью и требуют сложной интерпретации. Самые популярные из группы — петроглифы Бесова Носа. А наиболее известный здесь рисунок — изображение «Беса» высотой 2,5 м, которое рассекает природная расщелина. Некоторые исследователи считают, что древний мастер скорее изобразил «Великую Богиню», через которую пытался осмыслить философию жизни. Примерно в XVI веке монахи расположенного неподалеку Муромского монастыря «обезвредили» этот символ, выбив на нем православный крест.

На Бесовом Носе Карелии петроглифы отличаются размером и наполнением. Так, на почти гладком граните выбиты силуэты выдры, рыбы и лебедей. Причем огромные размеры и непропорционально длинные шеи птиц скорее напоминают динозавров. Также среди онежских петроглифов есть сцены охоты, небесные светила и другие символы. Современные туристы отмечают, что многие изображения напоминают необычные для того времени предметы, например, радар или скафандр.

Беломорские петроглифы

В беломорских петроглифах чаще прослеживается определенный сюжет. Также здесь встречается больше рисунков морских животных и водоплавающих плиц. Исторические артефакты найдены на островах Большой Малинин, Ерпин Пудас, Шойрукшин. Причем в древности они находились у самой воды, но с веками море «отошло».

Место под названием «Чертовы Следки» открыл Александр Линевский в 1926 году во время этнографической практики по изучению местного быта. Оно представляет собой около 500 выбитых рисунков времен неолита. Две группы рисунков находятся на бывшем острове Шойрукшин. Здесь можно увидеть разных птиц, зверей, людей. А также лодки и сцены охоты на морских и лесных обитателей.

Название места родилось благодаря выбитой цепочке из восьми босых ступней, ведущих к фигуре «Беса». На его метровом силуэте особенно выделяется профиль, кисть, стопа и детородный орган.

Вторая группа из более 2000 беломорских петроглифов найдена на скалах Залавруги. Здесь наблюдаются уникальные динамические композиции из нескольких фигур. Например, сцены сражения и охоты на оленей, тюленей и белух. Особенно впечатляет обилие деталей и выразительность наскальной живописи. А еще в Залавруги обнаружено самое старое на континенте изображение лыжника. Удобные тропы и смотровые площадки позволяют туристам комфортно ознакомиться с древней живописью. Поездки сюда доступны в летнее время после весенних паводков.

Петроглифы Карелии в музеях

Хорошо сохранившиеся наскальные изображения возрастом 5–8 тыс. лет — уникальное свидетельство жизни древних людей. Петроглифы Карелии помогают узнать о повседневности, культуре, верованиях и разных занятиях человека тех времен. В 1934 году большая плита с петроглифами Онежского озера с мыса Пери Нос была перевезена в Эрмитаж. На ней высечено 50 рисунков, которые специалисты определяют как годовой хозяйственный цикл. Причем каждый сезон промысла расположился на отдельной части плиты.

К сожалению, при взрыве скалы была утеряна часть рисунков. Среди них и уникальная для наскальной живописи этих мест сцена деторождения.

Небольшой обломок скалы оказался в местном краеведческом музее в Петрозаводске. К нему несколько лет назад присоединились еще пару плит с выбитыми изображениями, отколовшиеся природным путем. Сегодня ознакомиться с ними можно в зале онежских петроглифов. Здесь разработана любопытная интерактивная экскурсионная программа для детей, во время которой можно примерить маску шамана, попытаться обработать шкуру или добыть огонь.

Также в музее представлена стена с петроглифами Бесова Носа и рядом других. И только вблизи становится понятно, что это качественное фото-панно. 11 сезонов работы фотографа Игоря Георгиевского с онежскими и беломорскими петроглифами позволили запечатлеть множество кадров древних артефактов. Среди них — сцена охоты, «космические пришельцы» и даже эротическая сцена. Путем сложного процесса съемок и многочасовой компьютерной обработки автору удалось соединить в единый кадр значительную площадь скальной поверхности.

Как и чем добраться?

Первый вопрос желающих увидеть беломорские петроглифы — как добраться? Большинство туристов изначально прибывают в столицу Карелии — Петрозаводск. Оттуда можно на катере попасть в поселок Шальский, где взять в аренду лодку или полноприводный джип под управлением местного проводника. Точные GPS-координаты онежских петроглифов: