Карелия – излюбленное место отдыха для тысяч туристов. Но чтобы по-настоящему насладиться природными красотами, рыбалкой, катанием на лыжах, необходимо учитывать погодные условия. Карельский климат считается мягким по сравнению с другими регионами, расположенными в этих широтах.

Особенность, которой славится Республика Карелия: погода здесь может поменяться несколько раз в день. Но если подготовиться к этому, то удастся полноценно отдохнуть, не отвлекаясь на погодные сюрпризы.

Особенности климата и погоды в Карелии

В любое время года погода в Карелии напрямую зависит от циркулирующих над регионом циклонических вихрей. Находясь между трех морей – Белым, Балтийским и Баренцевым, − республика имеет особенный климат. Он считается переходным от морского к континентальному.

В регионе обычно умеренная зима и нежаркое лето. Но на фоне повышенной влажности и постоянно дующих ветров жара и мороз переносятся здесь гораздо тяжелее.

Благодаря глобальному изменению климата в последние годы лето стало более жарким. Хотя холодный период, как и прежде, начинается раньше календарной зимы и длится примерно шесть месяцев.

Республика занимает достаточно большую территорию. Поэтому погода в районах Карелии может значительно различаться. Более суровые зимы и холодные лета характерны для севера – Лоухского, Калевальского и Кемского районов. Южнее средние температуры выше на 3-4 градуса.

Лето в Карелии

Хотя погода в Карелии летом не отличается устойчивостью, обычно в июне-июле выпадает несколько недель настоящей жары. Тогда можно почувствовать себя, как на южном курорте: искупаться на многочисленных озерах и реках, позагорать на теплых валунах и песочных пляжах. Иногда солнце задерживается до месяца, прогревая воздух гораздо выше обычных 20-градусных значений. Температурный максимум обычно совпадает с «макушкой лета» − концом июня – серединой июля. Настоящее лето начинается, как и календарное – в июне, когда температура устанавливается на достаточно высоком уровне. Майские дни также могут быть теплыми, но ночи весной все же слишком холодны.

Средняя летняя температура воздуха днем составляет около 20°C, а ночью равна 11°C в июне, 14°C – в июле, 13°C – в августе. Осадки – не редкость, особенно во второй половине лета. Положительным модно считать тот факт, что погода в Карелии не остается неизменной более чем на несколько дней. Дождь быстро проходит, и можно снова наслаждаться ослепительным солнцем, сверкающими озерами и прогулками по тенистым лесам. Летом наступает пожароопасный период. Поэтому при входе в лес часто можно увидеть знаки и предупреждения, запрещающие разведение костров. Это важно учитывать, отправляясь на рыбалку или сплав по реке.

С конца мая и до середины июля, а на севере – до середины августа, длится период белых ночей, ради которых сюда приезжают тысячи туристов. Солнце практически не успевает заходить за горизонт. Переход от условного заката к рассвету лучше всего встречать на море или озере, чтобы полюбоваться неповторим зрелищем. Тогда небо нежного сиренево-голубого, почти белого цвета сливается с водной гладью такого же оттенка.

Позднее, с середины августа начинается период потрясающей красоты закатов. Даже туристы, побывавшие во многих странах, признают северные закаты одними из самых прекрасных на свете.

Осень в Карелии

Осень приходит сюда в конце августа − начале сентября. Дожди могут затягиваться на несколько дней, температура снижается, начинают дуть пронизывающие ветра. Не редкость – объявление штормового предупреждения.

Традиционно осенью Карелию посещают любители пособирать грибы Карелии, карельские ягоды и другие природные дары в экологически чистых местах. Лучшее время для сбора – сентябрь.

Синоптики отмечают, что погода в Карелии осенью крайне не предсказуема. Днем на улице может светить солнце, стоять +20 градусов, а к вечеру поднимется ветер, зарядит дождь, температура резко упадет.

Средняя температура воздуха в сентябре составляет +15°C днем и +9°C ночью, в октябре она снижается соответственно до +9°C и +4°C. Ноябрь можно считать началом зимы. Днем термометр показывает около +2°C, а ночью температура падает ниже нуля. Первый снег обычно выпадает в октябре, с ноября он уже создает устойчивый покров. Осенние туры в Карелию ищите тут

Зима в Карелии

Любители активного отдыха любят ездить в Карелию зимой. Снежный покров составляет от 1,5 до 2,5 м. Бывает, что осадки не прекращаются по несколько дней. Заснеженные пейзажи становятся отличным фоном для поездок на собачьих и оленьих упряжках, катания на снегоходах, лыжах, сноубордах и «ватрушках».

При этом погода в Карелии зимой зависит от периода. Средняя температура воздуха в зимние месяцы равна:

декабрь – минус 5−7°C днем и минус 8−10°C ночью;

январь – соответственно -10°C и -12°C;

февраль – соответственно -7−10°C и -15°C.

В конце января температура может падать до -25°C. Февраль считается самым снежным и ветреным месяцем. При этом ночные крепкие морозы часто сменяются оттепелями. Из-за повышенной влажности даже небольшой морозец может казаться сильнее. Все предложения по зимним тура в Карелию здесь

Весна в Карелии

Март – это практически продолжение зимы: везде лежит снег, температура не поднимается выше -4°C.

Реки и озера начинаю вскрываться ото льда лишь в апреле, на севере республики – в начале мая.

В начале мая наблюдается высокий уровень воды в реках. Поэтому опытные любители сплава на байдарках, каяках, рафтах приезжают в Карелию именно в этот период. Новичкам лучше выбрать другое время – с июня, когда реки менее полноводны и более предсказуемы.