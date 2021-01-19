Мечтаете попасть в настоящую зимнюю сказку, насладиться активным отдыхом и веселыми развлечениями? Непременно посетите с детьми Карелию! В этом живописном заснеженном крае найдутся занятия по душе каждому члену вашей семьи.

Удовольствие от первозданной природы, катание на лыжах и санках, гонки на собачьих упряжках и многое-многое другое. И, конечно же, знакомство с самобытной историей и культурой уникального северного края.

1. Дед Мороз Талви Укко

Главный Дед Мороз республики носит имя Талви Укко или Зимний Дед. Он очень похож на привычного всем Деда Мороза, только вместо красной шапки его голову украшает высокий головной убор из меха. А вместо Снегурочки детей поздравляет юная повелительница вьюг и метелей — Лумико.

Современный Талви Укко давно оставил свое жилище в глубоком лесу и переехал в резиденцию в п. Чална Пряжинского района. Он встречает гостей на санях, запряженных голубоглазыми хасками и в окружении веселых лесных человечков — Пуники, которые вовлекают детей и взрослых в зимние забавы. Кроме того, в резиденции Зимнего Деда все желающие могут покататься на собачьих или оленьих упряжках.

2. Паккайне или Дед Мороз-младший

Младший брат Талви Укко поселился в резиденции неподалеку от городка Олонец среди густых сосен и елей. Его зовут Паккайне, что в переводе с карельского означает «Морозец». Помимо молодого возраста и отсутствия бороды этого Деда Мороза отличает веселый характер, задорный вид и любовь к путешествиям.

Морозец встречает гостей в окружении Снегурочки и гномов, сопровождая приезжих в активных играх и знакомя с народными ремеслами и развлечениями. Резиденция Паккайне — отличное место, чтобы приехать в Карелию зимой с детьми. Здесь их ждут веселые эстафеты, увлекательные конкурсы, катания с горок и море позитивных эмоций.

3. Горный парк Рускеала

Это уникальное место с живописными ландшафтами зимой превращается в настоящую волшебную сказку. На территории парка открывается ледовый каток и выставка ледяных скульптур. А по вечерам включается яркая разноцветная подсветка, переливающаяся на заснеженных деревьях и стенах мраморного каньона. В парке хорошо прогуляться экотропами и насладиться прекрасными видами со специальных оборудованных площадок.

В зависимости от погодных условий можно прокатиться на снегоходе или конном экипаже, посетить музей деревянной скульптуры и ощутить полный экстрим на аттракционе «Полет над каньоном». Периодически в парке проводятся ярмарки с выступлением музыкальных коллективов, народными забавами, конкурсами и мастер-классами.

4. Водопады Карелии зимой

Посетители Рускеалы имеют возможность совершить экскурсию на водопады Ахинкоски. Комплекс из четырех равнинных падунов расположен всего в 5 км от парка, в месте разлива реки Тохмайоки. Удивительная красота местности давно приглянулась как обычным туристам, так и киношникам. Так, в свое время здесь снимался популярный фильм «А зори здесь тихие». Несколько подвесных мостов придают особенную живописность этому месту.

Также стоит посетить одну из популярнейших достопримечательностей края — водопад Кивач. Зимой он частично замерзает, но сильные потоки воды пробивают снег и лед и продолжают свой шумный путь. Приезжать на водопад можно всей семьей. А после прогулки по морозцу насладиться вкусным чаем в уютном кафе и приобрести сувениры на память о поездке.

5. Театры Петрозаводска

Если вы планируете встретить новый год в Карелии с детьми, обязательно запланируйте посещение театра в Петрозаводске. Многим детям особенно нравится местный театр кукол. Помимо интересных классических и фольклорных постановок в нем проводятся праздничные игровые программы, творческие встречи и выставки молодых художников. Причем спектакли и выступления рассчитаны на детей разного возраста. Это сказки «О рыбаке и рыбке», «Козлята и серый волк», «Маша и медведь» и многие другие.

Детский репертуар предлагает и музыкальный театр республики. Например, постановка «Кошкин дом» по сказке Самуила Маршака будет интересна как детям, так и взрослым. Во время спектакля главные герои и зрители понимают, что настоящее счастье — это теплые отношения с окружающими людьми.

6. Музеи Петрозаводска

Многие посетители столицы Карелии с большим воодушевлением посещают музеи Петрозаводска, в том числе и Дом Кукол, экспонаты которого изготовлены для кукольного театра. В этой частной галерее царит необыкновенная теплая домашняя атмосфера. Основатель музея — Татьяна Калинина — считала, что играть в куклы никогда не поздно. И создала удивительных «живых» персонажей со своим характером и настроением. Помимо кукол, в музее периодически выставляется живопись, скульптура, графика и фотографии.

Также обязательно загляните в Клуб Полярный Одиссей. Любопытно, что все представленные в этом музее парусники регулярно спускаются на воду.

7. Зоокомплекс «Три медведя»

Отличное место для знакомства с животным миром Карелии — медведями, волками, рысями, енотами и многими другими четвероногими и пернатыми постояльцами. Зоокомплекс находится в красивом лесу на берегу Сямозера.

Для осмотра лучше воспользоваться услугами опытного гида, который расскажет интересные истории о питомцах — грациозной дальневосточной леопардице Мусе, любопытных енотах-полоскунах, горном козлике Диме. И, конечно, о самом примечательном месте комплекса — медвежатнике. Сейчас здесь проживают бурые медведи Саша и Маша, белогрудый гималаец Мотя, уроженец Камчатки Тимофей и самый внушительный представитель семейства по имени Потап.

8. Развлекательный центр «Горка»

Еще один туристический объект для насыщенного семейного отдыха. Удобное расположение неподалеку от Петрозаводска и множество развлечений сделало это место крайне популярным. Здесь можно отлично провести выходные всей семьей или отдохнуть после рабочего дня.

Комплекс оборудован двумя спусками с небольшими трамплинами для продвинутых лыжников и отдельной детской трассой для катания на «ватрушках». Здесь имеются современные подъемники, ледовый каток, пункт проката инвентаря, кафе и прочее. Начинающим лыжникам предлагаются услуги опытных инструкторов.

9. Ялгора

Современный горнолыжный курорт для любителей активного зимнего отдыха открыт всего несколько лет назад. Он расположен в красивейшем месте и отличается «продвинутой» планировкой и оснащением.

В Ялгоре несколько трасс — «красная» для опытных горнолыжников, две «зеленые» для новичков и спокойного катания и «черная» для любителей экстрима. Еще одна трасса предназначена для беговых лыж. Также имеются два бугельных подъемника, прокат инвентаря, горнолыжная школа и все необходимое для отдыха. Желающие провести на курорте несколько дней останавливаются в ближайших отелях или частом секторе.

10. Поездка на остров Кижи зимой

Собираясь в Карелию зимой, запланируйте посещение острова Кижи. И если взрослые оценят богатую историю и уникальные памятники зодчества острова, то детям непременно понравится сказочная атмосфера этого места и поездка по льду замерзшего Онежского озера на «Хивусе» — судне на воздушной подушке. А если вы можете себе позволить добраться на остров на вертолете, восторгу детей точно не будет предела.

Красивейшие церкви и часовни, тематические экскурсии и чаепитие в крестьянском доме, ощущение гармонии и покоя — все это ждет вас на заснеженном острове.

Что нужно учесть при поездке в Карелию с детьми

Такая поездка требует тщательной подготовки. Поскольку в республике часто наблюдается повышенная влажность, любой «минус» ощущается достаточно сильно. Поэтому одежда должна быть комфортной, хорошо защищающей от ветра и влаги. Рекомендуется надеть термобелье, утепленные брюки, шерстяной свитер и куртку с глубоким капюшоном. Также позаботиться о теплых носках и варежках, и непромокаемой обуви с толстой подошвой.

С собой следует взять гигиеническую помаду, крем для лица и рук и небольшую аптечку. Среди обязательных средств — вата, бинт, антисептическое и обезболивающее лекарства. И на всякий случай захватить активированный уголь и препарат от укачивания в транспорте.

Также необходимо учесть, что в республике темнеет достаточно рано. Поэтому экскурсии и активный отдых лучше предусмотреть в первой половине дня. При поездке собственным автомобилем не забудьте о качественной зимней резине. И внимательно следите за прогнозом погоды. Хорошая подготовка — залог интересного, насыщенного и безопасного семейного отдыха!