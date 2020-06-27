Музеи Петрозаводска: петроглифы, поморские парусники и не только

Петрозаводск — город, который был основан в 1703 г. по указу Петра I на берегу Онежского озера. В наши дни он является столицей Республики Карелия, её промышленным, логистическим и туристическим центром. Город знаменит не только вторым по величине в Европе озером или уникальной набережной из малинового кварцита, — горожане гордятся и бережно хранят культурное наследие, представленное в многочисленных музеях. О самых популярных из них читайте в нашем материале.
Открыт в 1871 г. по инициативе губернатора Г. Г. Григорьева как Олонецкий естественно-промышленный и историко-этнографический музей. Григорьев занимался научным исследованиями края, а под музей отдал одну из своих комнат. Коллекция, положившая начало музею, так и называется — Григорьевская. Из маленькой экспозиции вырос Национальный музей, насчитывающий порядка 220 тыс. экспонатов.
Хотите познакомиться с городским этикетом времён Петра Первого или увидеть знаменитые петроглифы и посуду эпохи неолита? Не упускайте возможность и посетите крупнейший музей Карелии. Адрес: 185035, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 1.
Интерактивная площадка «Медвежий угол»
Выставочный комплекс знакомит гостей с жизнью лесных обитателей Карелии и даже выдаёт им «лесные паспорта». У маленьких посетителей есть возможность заглянуть в гости к медведю или сове, узнать, как строит плотину бобёр, измерить величину крыльев беркута и проползти по пути дождевого червяка.
Экспозиция «Природа Карелии»
Выставка открывается рельефной картой Онежского озера и посвящена многообразию животного и растительного мира северного края. Витрины «Животные леса» и «Птицы Леса» рассказывают о сухопутных обитателях края, зал «Вода» знакомит с фауной Белого моря. Благодаря техническому оснащению вы услышите пение понравившейся птицы или рёв медведя. На территории экспозиции регулярно проводятся интерактивные программы и мастер-классы, которые заинтересуют малышей и их родителей.
*Адрес: г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 5. *
Музей был созданный в 1994 г. на базе «Республиканского центра детско-юношеского туризма». Его название красноречиво — музей представляет собой помещение, стилизованное под традиционное карельское жилище к. XIX — нач. XX вв. Здесь представлены экспонаты — предметы крестьянского быта, собранные по карельским деревням во время многочисленных детских экспедиций. Выставочный фонд музея регулярно пополняется.
Кроме того, «Карельской избе» проводятся экскурсии, тематически охватывающие культурные и бытовые традиции карелов, особенности жизни карельской семьи, историю карельских народов. *Адрес: Петрозаводск, ул. Льва Толстого, 4. *
Знаменитый «музей без границ» ведёт историю с 1978 года, когда группа романтиков-энтузиастов организовала морской историко-культурный центр.
Главная гордость музея — легендарный коч «Помор» Участники клуба воссоздали старинные чертежи, и в июне 1987 торжественно спустили судно на воду. После этого команда «Помора» неоднократно участвовала в исторических походах, в том числе по путям поморских торговых связей «Скандинавское кольцо».
Вы познакомитесь с историей отечественного кораблестроения, прокатитесь на яхте по Онежскому озеру, поучаствуете в квесте «Карта сокровищ» или освоите вязание морских узлов.
*Адрес: 185005, г. Петрозаводск, ул. Ригачина д. 37Б. *
Входит в список ста лучших музеев мира. Музей был основан в 1961 году как структурное подразделение Института геологии, сегодня среди экспонатов — четвертичные отложения, знаменитые строматолиты, панцирные щитки девонских рыб.
Мечтали попасть в криптозойскую эру без помощи машины времени? Посещение музея геологии в Петрозаводске станет отличным способом там побывать.
*Адрес: 185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11. *
Расположен в здании, которое прославилось просветительской миссией: в разное время тут действовали народное училище, мужская гимназия, Публичная библиотека, Дворец Пионеров, а в 1960 г. был основан Музей изобразительных искусств.
Начало музею положил приезд в исторический центр города будущего наследника престола Александра II в 1837 году. Августейшая персона познакомилась с художественным литьём Петровского завода, а ещё с местным «Музеумом», в котором местные власти показали цесаревичу церковную утварь из Древлехранилища при Олонецкой епархии.
На современных стендах увидите редчайшие образцы старообрядческих икон-барельефов, памятники поморской письменности XV-XVI веков, картины знаменитых русских живописцев. Экспонаты музея вывозили для экспозиций в Чехию, Данию и даже Японию.
*Адрес: 185035, г. Петрозаводск, проспект Карла Маркса, д. 8. *
Одна из самых популярных петрозаводских культурных площадок, которая ежегодно представляет зрителям российские и международные тематические экспозиции. За годы работы сотрудники Выставочного зала провели почти 500 мастер-классов и встреч с художниками, организовали около 300 выставок, более 1000 концертов и литературных вечеров.
ГВЗ сотрудничает с «Арт-Банком» графических работ из Петербурга и медиа-центром «Vыход». Раз в два года здесь проводится уникальная выставка акварельной живописи «Аквабиеннале» — международная экспозиция работ.
Посещение ГВЗ — отличная возможность близко познакомится с культурой края, слушая живую музыку и общаясь с творческими людьми.
*Адрес: г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 26. *
Экспозиции галереи знакомят с промышленным развитием города и располагаются в трёх залах:
«Исторический» — знакомит с развитием заводов эпохи Петра I и Екатерины;
«Зал промышленности» — посвящён Онежскому заводу;
«Увлекательная наука» — экспозиция устройств и механизмов, демонстрирующих законы динамики и механики.
Посещение галереи станет интересным времяпрепровождением для взрослых и детей — многие экспонаты можно подержать в руках и проверить их действие.
*Адрес: г. Петрозаводск, Литейная площадь, д. 1. *
От водного вокзала Петрозаводска до жемчужины русского Севера ежедневно ходят скоростные «Метеоры» и «Кометы». В Петрозаводске работают структурные подразделения:
В составе комплекса — три студийных помещения, лекционный и выставочный залы. Ежегодно вниманию зрителей предлагаются интерактивные представления «Северные Святки» и «Русская масленица», организовываются выставки из фондов заповедника.
Попали в Петрозаводск в День города? Обязательно посмотрите театрализованную программу «Иллюзии старого города».
*Адрес: г. Петрозаводск, ул. Федосовой, д. 19. *
Социокультурный центр организует выставки, посвящённые истории народного промысла, быта, архитектуры Карелии. Хотите изготовить игрушку по технологиям столетней давности или узнать, что такое «первый дом младенца»? Запишитесь на мастер-классы, которые почти ежедневно проводятся на территории комплекса.
*Адрес: г. Петрозаводск, пл. Кирова, д. 10А. *
Среди экспонатов — карельские предметы быта, берестяные и деревянные игрушки, национальные костюмы. Центр организует ежегодный праздник «Кижи — мастерская детства», в летнее время здесь работают университет и музейно-этнографическая школа.
Традиционными стали музейные вечера с интерактивными программами, на которых можно увидеть подлинные предметы из коллекции музея, поучаствовать в мастер-классах точечной росписи по дереву или послушать, как звучит традиционный финно-карельский инструмент йоухикко.
*Адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул. Федосовой д. 15. *
Сердцем коллекции являются авторские куклы основательницы галереи, которая позже пополнилась работами других профессиональных художников.
Путешествуете вместе с детьми, мечтающими о сказке? «Дом Куклы» дарит замечательную возможность лично познакомиться с Бабой Ягой, домовым, ригачником, старухой Лоухи или с кикиморой болотной. А ещё там живут придуманные Татьяной дивики и топурики. На постоянной основе действует экспозиция «Духи Карелии или Кижские домовые».
*Адрес: г. Петрозаводск, набережная Ла-Рошель, д. 13. *
Своеобразный музей, объединивший производство, выставку и комнату отдыха из элитного камня. Центр знакомит с особенностями шунгита — необычного природного минерала, обладающего множеством целебных свойств. Аналогов этого камня на нашей планете нет, они встречаются только в космосе возле углеродных звёзд.
В старину шунгит именовали «Царевниным камнем», а официальное название он получил в честь карельского посёлка Шуньга. Необходимо восстановить внутренние резервы организма или купить неповторимый сувенир из Карелии? Тогда вам в Центр Шунгита, где своей энергией и дарами делится сама природа.
*Адрес: г. Петрозаводск, ул. Тракторная, д. 20А. *
Прошёл путь от маленькой выставки, созданной в 1999 г. до настоящего военно-исторического музея. Среди экспонатов — модели боевой техники, военная амуниция, подлинные документы, предметы времён Второй Мировой, макеты оружия. «Полёт» сотрудничает с ветеранами ВОВ, организует военно-патриотические мероприятия и выставки.
*Адрес: г. Петрозаводск, ул. Островского, д. 26. *
Творческая площадка для реализации смелых инновационных творческих инициатив и проектов, где ежегодно демонстрируется порядка 14 экспозиций.
Некоммерческое кино, медиа-театр, арт-вечеринки, мастер-классы от культовых режиссёров и фотографов — лишь малая часть программы центра «Выход». Медиа-центр — отличное место для художников и ценителей актуального искусства.
*Адрес: Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 14. *
Образовательный туристический проект стал результатом сотрудничества городской администрации и благотворительного фонда «Основа». В центре работают панорамы и стенды:
Посещение центра станет не только данью памяти погибшим в Советско-финской и Великой Отечественной войнах, но и возможностью узнать о малоизвестных фактах оккупации и освобождения города подробнее.
*Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2. *
У каждого города, как и у людей, своя особенность. Для Петрозаводска это квартал исторической застройки, который также именуют Старым городом. С 2010 г. здесь проходит ежегодный фестиваль «Иллюзии Старого города»: тихие улочки превращаются в исторический театр, каждая пьеса которого проникнута атмосферой прошлых веков.
Организацию квартала как исторического памятника запланировали в 70-е годы XX века. В 90-х к сохранению исторических зданий подключился музей-заповедник «Кижи». В настоящее время в собственности музея находятся:
Исторический квартал включён в маршрут экскурсии «Кижский остров» в столице Карелии».
Набережная, место отдыха горожан и гостей города, прославилась благодаря авангардной коллекции скульптур, подаренных Петрозаводску многочисленными зарубежными друзьями. Первую скульптуру «Рыбаки» презентовал американский город-побратим Дулут. Вскоре скульптурные подарки стали традицией, а набережная превратилась в своеобразный музей.
Мечтателям непременно понравится приехавшее из Швеции «Дерево желаний», романтики и влюблённые назначат свидание у норвежской скульптуры «Место встречи», а желающих разбогатеть привлечёт «Кошелёк удачи» от латышского художника Айварса Керлиньша.
* Адрес: г. Петрозаводск, Онежская Набережная. *
Когда вы уже посетили все петрозаводские музеи, но осталось время и желание увидеть что-то интересное, вы сможете:
Интересные музеи и многочисленные выставки всегда привлекают внимание гостей столицы Карелии. Собственные впечатления — всегда самые правильные, поэтому приезжайте в Петрозаводск и знакомьтесь с историей города лично.