«Полярный Одиссей»: более 40 лет продвижения морской культуры

«Полярный Одиссей» — название петрозаводского морского музея и клуба путешественников, основанного в 1978 г. Именно тогда состоялось первое плавание членов клуба-музея на собственноручно изготовленном деревянном судне. Судно получило поэтическое название, впоследствии закрепившееся и за клубом. За 42 года существования за плечами участников «Полярного Одиссея» накопился большой мореплавательский опыт. На 30 судах, построенных талантливыми корабелами клуба, было пройдено 20 морей и 3 океана. Следуя памятными историческими маршрутами, на своих кораблях петрозаводские любители морских путешествий побывали в более чем 20 странах.

В 1996 г. на базе собранного в экспедициях научно-исследовательского материала был открыт морской музей «Полярный Одиссей» в Петрозаводске. С тех пор учреждение занимается сохранением и продвижением морской культуры в республике Карелия. Музейные экспонаты и их макеты регулярно выставляются на различных тематических выставках по всему земному шару, прославляя Карельский край. Ознакомиться с экспозицией приезжает множество заинтересованных туристов со всех уголков России и из других стран.

Особенности экспозиции морского музея Карелии

Музейная экспозиция представлена копиями деревянных парусных кораблей, которые использовались членами карельского морского клуба для совершения увлекательных экспедиций по Мировому океану.

Все представленные судна были созданы по старинным чертежам с сохранением мельчайших деталей и являются достойными примерами лодочного мастерства России и коренных народов республики Карелия. Музей сыграл немаловажную роль в развитии регионального водного туризма и яхтинга на местных водоёмах.

Ладья «Святитель Николай» — главный корабль клуба и достопримечательности Петрозаводска. Она построена по схемам купеческих кораблей поморов, на которых они отправлялись в Скандинавию. Представленное судно успело побывать в водах Великобритании, Норвегии, Ирландии, Дании, Германии и Франции.

Стоящие на территории музея корабли — лишь маленькая часть суден, изготовленных руками клубных умельцев. Многие из них до сих пор бороздят водные просторы в экспедициях, а некоторые экземпляры проданы в частные руки или переданы другим организациям. Суда-ветераны, по сроку службы уже непригодные к далеким странствиям, навсегда нашли свое пристанище у причала возле здания музея. Среди них и первое изготовленное в морском клубе судно — коч «Помор».

Дополнительная информация для посетителей

Морской музей в Петрозаводске — настоящий историко-культурный центр, просвещающий своих посетителей об истории судостроения и развитии мореходства в России. Его экспозиция полностью интерактивна: разрешается не только фотографировать понравившиеся корабли и трогать руками все выставленные предметы, но и походить по судовым палубам, покрутить настоящий штурвал, позвонить в корабельный колокол и детально исследовать каюты.

Помимо традиционной экскурсии музей предлагает услуги:

чаепитие в интерьере Морского музея;

мастер класс «морского волка», где вас научат вязать морские узлы;

путешествие по Онежскому озеру на шестипушечной бригантине;

свадьба в морском стиле

Стоимость посещения

Цена билета на традиционную экскурсию по уникальному Морскому музею составит 300 рублей для взрослого и 200 рублей для ребёнка. Дети младше 6 лет — бесплатно.

Режим работы

С июня по август музей работает ежедневно с 10 до 19.

Адрес

Расположен музей в Петрозаводске по адресу: улица Ригачина, 37Б.

Как добраться

Ближайшая остановка общественного транспорта: «Хлебокомбинат».

Контакты

Официальный сайт музейного комплекса Для предварительной записи: