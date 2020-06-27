«Полярный Одиссей»: более 40 лет продвижения морской культуры

«Полярный Одиссей» — название петрозаводского морского музея и клуба путешественников, основанного в 1978 г. Именно тогда состоялось первое плавание членов клуба-музея на собственноручно изготовленном деревянном судне. Судно получило поэтическое название, впоследствии закрепившееся и за клубом. За 42 года существования за плечами участников «Полярного Одиссея» накопился большой мореплавательский опыт. На 30 судах, построенных талантливыми корабелами клуба, было пройдено 20 морей и 3 океана. Следуя памятными историческими маршрутами, на своих кораблях петрозаводские любители морских путешествий побывали в более чем 20 странах.
В 1996 г. на базе собранного в экспедициях научно-исследовательского материала был открыт морской музей «Полярный Одиссей» в Петрозаводске. С тех пор учреждение занимается сохранением и продвижением морской культуры в республике Карелия. Музейные экспонаты и их макеты регулярно выставляются на различных тематических выставках по всему земному шару, прославляя Карельский край. Ознакомиться с экспозицией приезжает множество заинтересованных туристов со всех уголков России и из других стран.
Музейная экспозиция представлена копиями деревянных парусных кораблей, которые использовались членами карельского морского клуба для совершения увлекательных экспедиций по Мировому океану.
Все представленные судна были созданы по старинным чертежам с сохранением мельчайших деталей и являются достойными примерами лодочного мастерства России и коренных народов республики Карелия. Музей сыграл немаловажную роль в развитии регионального водного туризма и яхтинга на местных водоёмах.
Ладья «Святитель Николай» — главный корабль клуба и достопримечательности Петрозаводска. Она построена по схемам купеческих кораблей поморов, на которых они отправлялись в Скандинавию. Представленное судно успело побывать в водах Великобритании, Норвегии, Ирландии, Дании, Германии и Франции.
Стоящие на территории музея корабли — лишь маленькая часть суден, изготовленных руками клубных умельцев. Многие из них до сих пор бороздят водные просторы в экспедициях, а некоторые экземпляры проданы в частные руки или переданы другим организациям. Суда-ветераны, по сроку службы уже непригодные к далеким странствиям, навсегда нашли свое пристанище у причала возле здания музея. Среди них и первое изготовленное в морском клубе судно — коч «Помор».
Морской музей в Петрозаводске — настоящий историко-культурный центр, просвещающий своих посетителей об истории судостроения и развитии мореходства в России. Его экспозиция полностью интерактивна: разрешается не только фотографировать понравившиеся корабли и трогать руками все выставленные предметы, но и походить по судовым палубам, покрутить настоящий штурвал, позвонить в корабельный колокол и детально исследовать каюты.
Помимо традиционной экскурсии музей предлагает услуги:
Цена билета на традиционную экскурсию по уникальному Морскому музею составит 300 рублей для взрослого и 200 рублей для ребёнка. Дети младше 6 лет — бесплатно.
С июня по август музей работает ежедневно с 10 до 19.
Расположен музей в Петрозаводске по адресу: улица Ригачина, 37Б.
Ближайшая остановка общественного транспорта: «Хлебокомбинат».
Официальный сайт музейного комплекса Для предварительной записи: