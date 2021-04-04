Для тех, кто хочет пройти лечение, но плохо переносит жару, отличным вариантом могут стать санатории Карелии, расположенные в экологически чистых районах республики. Здесь, на берегах озер, в окружении густых карельских лесов можно с комфортом оздоровиться и отдохнуть от городской суеты.

Здравницы предлагают разные программы лечения и условия проживания – на любой вкус и кошелек. Поскольку курорты расположены вблизи различных достопримечательностей, можно совместить лечение с интересными экскурсиями, поближе познакомиться с природой и историей Карелии.

Жемчужина Карелии – санаторий «Марциальные воды»

Самая популярная лечебная и историческая достопримечательность республики Карелия – санаторий «Марциальные воды» − старейшая водо- и грязелечебница республики. Она расположена в Кондопожском районе в 52 км от Петрозаводска.

Источники с целебной водой были открыты здесь случайно в петровские времена. Когда царь узнал о том, что в Карелии обнаружены богатые железом воды, он повелел основать на этом месте курорт. Здесь отдыхали сам Петр I, члены царской семьи и другие высокопоставленные особы.

Современный санаторий был основан в 1964 году. Сейчас используется четыре источника. По содержанию железа местные воды превосходят все железистые водные санатории Карелии, России и других стран. Кроме того, марциальные воды содержат натрий, магний, кальций, марганец. Вода источников различается по составу и помогает при лечении различных заболеваний:

первый − мочекаменной болезни;

второй – хронических гастритов, холециститов, панкреатитов;

третий – заболеваний сердца и сосудов, болезней опорно-двигательного аппарата;

четвертый – железодефицитной анемии.

Марциальные воды уникальны тем, что проходят через залежи шунгита – природного образования, промежуточного продукта между аморфным углеродом и графитом. Шунгит не только очищает, но и обогащает воду. Он обладает противовоспалительным, антигистаминным действием, является антиоксидантом, активизирует защитные силы организма, улучшает психоэмоциональное состояние, повышает стрессоустойчивость и работоспособность.

В санатории активно используются воды, шунгит, а также сапропелевые иловые сульфидные грязи, добываемые здесь же – в долине озера Габозеро.

Санаторий имеет широкую диагностическую базу. Каждому отдыхающему назначается индивидуальный план лечения. «Марциальные воды» работают круглый год. Цены варьируются в зависимости от условий проживания и выбранных процедур. Летом, в разгар туристического сезона, стоимость чуть выше. Близ санатория находится музей «Марциальные воды». Рядом с ним стоит церковь Святого Апостола Петра, построенная по чертежам Петра I, похожая не на православный, а лютеранский храм.

Из санатория можно отправиться на множество интересных экскурсий, включая путешествие к крупнейшему равнинному водопаду Карелии – Кивачу.

Бывший санаторий «Дворцы» − отель Heliopark Eco&Spa Medical Karelia

Адрес, по которому находится эко-отель Heliopark Eco&Spa Medical Karelia, бывший санаторий «Дворцы»: Карелия, Кондопожский район, пос. Марциальные воды. Он расположен в 10 минутах ходьбы от марциальных источников.

Гости отеля могут насладиться загородной жизнью на свежем воздухе среди лесов и озер Карелии. В гостинице есть закрытый бассейн с озерной водой, гидромассажем и противотоком, финская сауна, русская баня на дровах, ресторан с русской и европейской кухней, фитобар.

Но самое замечательное место отеля – спа-центр. После консультации специалиста можно выбрать любую из программ красоты и оздоровления. В них входит питье марциальных вод, принятие лечебных ванн, грязевые аппликации, шунгитотерапия, пилинги, обертывания, массаж и другие процедуры.

На территории гостиницы есть волейбольная площадка, беседки для барбекю, магазин сувениров. Спортивный инвентарь можно взять напрокат.

Отель организует экскурсии на водопад Кивач, в Александро-Свирский монастырь и к другим достопримечательностям Карелии.

Клиника «Кивач»

На берегу Пертозера в Кондопожском районе близ поселка Кончезеро находится лечебно-профилактическая клиника «Кивач» − санаторий Карелии, специализирующийся на программах очищения и омолаживания организма. В основе лечебных методик лежат принципы сочетания достижений современной западной медицины и традиционных восточных практик. В клинике работают врачи различных специальностей, используются передовые технологии диагностики и лечения, фитопрепараты собственной разработки. Здесь можно пройти полное обследование.

Подход к оздоровлению также комплексный: специалисты клиники лечат не отдельные органы и системы, а человека в целом. Расписание программы составляется для каждого пациента индивидуально. Некоторые процедуры проводятся в номерах: в них есть оснащенные всем необходимым комнаты.

В клинике «Кивач» можно пройти программы детокса, общего оздоровления, укрепления иммунитета, лечения легких, антистресса, похудания для мужчин и женщин, лечебного голодания. Разработаны системы для отдыхающих старше 60 лет, а также детей.

Цены на лечение в «Киваче» достаточно высоки – от 100 000 рублей за неделю.

Санаторий «Белые ключи»

То, что доказывает санаторий «Белые ключи, − Карелия доступна для всех, кто хочет оздоровиться. Учреждение относится к более бюджетным. При этом цена лечения не сказывается на его качестве. До здравницы легко добраться, она расположена на в 15 минутах от центра Петрозаводска. До Онежского озера всего 700 м, а территорию санатория окружает лес.

Здесь предусмотрены разные варианты оздоровления. Можно выбрать программу и взять полный комплекс, включая проживание и питание. Петрозаводчанам при желании доступно только лечение без дополнительных услуг.

Отдыхающих осматривает врач, назначает процедуры, которые, в зависимости от заболеваний, могут включать:

посещение соляной пещеры, шунгитовой палаты, бассейна;

душ Шарко и различные виды ванн – хвойную, селеновую, вихревую, гидромассажную;

грязелечение, обертывания;

физиопроцедуры;

кислородотерапию;

минеральную воду или фиточай;

ароматерапию и другие процедуры.

Практически во всех программах присутствует лечебная физкультура или скандинавская ходьба.

Благодаря высокому классу специалистов и наличию всего необходимого оборудования в санатории успешно помогают людям с заболеваниями дыхательной, сердечнососудистой, нервной системы, диабетикам, а также желающим похудеть. Есть специальные программы для тех, кто подвержен стрессу, хочет расслабиться и сделать «перезагрузку».

Санаторий-профилакторий «Кондопога»

В городе Кондопога расположен одноименный санаторий, который является одним из самых доступных здравниц Карелии. Это филиал санатория «Марциальные воды». Он открылся в 2014 году.

Здесь можно пройти лечение при заболеваниях сердца, нервной системы, болезнях суставов и позвоночника, органов пищеварения, дыхания, глаз, лор-органов. Есть отдельные программы для детей и пожилых людей. Отдыхающие могут посетить соляные пещеры, пройти курсы похудания, очищения организма, антистресс, спа-процедуры и другие.