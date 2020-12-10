Шунгит или как его раньше называли аспидный камень – национальное достояние Карелии. Этот уникальный по своим свойствам минерал добывается исключительно на территории республики. Его основные месторождения расположены в северо-восточной части Заонежского полуострова и в прибрежных районах на севере Онежского озера.

Камень шунгит

Горная порода сформирована путем метаморфизации органических донных отложений. Согласно данным минералогических исследований ее возраст достигает 2 миллиардов лет. Встречаются 3 разновидности минерала: угольно-черный, коричневый и темно-серый.

Физико-химические свойства камня

Минерал представляет собой твердое, плотное вещество, отличающееся хорошей тепло-, электропроводностью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Также проявляет шунгит свойства катализатора, сорбента и восстановителя. По своему молекулярному строению минерал имеет форму фуллерена, сформированную из 60 атомов углерода.

История минерала Шунгит

Впервые залежи горной породы были обнаружены на территории карельского поселка Шуньга. В честь этого населенного пункта минерал и получил своё название. В конце 19 века, в 1877 году, он был официально зарегистрирован как крайний член ряда природных некристаллических углеродов.

Но масштабная разработка месторождений для промышленных целей началась спустя почти век после его открытия, в 1972 году.

Cегодняшней добычей уникальной горной породы занимается научно-производственный комплекс «Карбон-Шунгит».

Где применяется камень Шунгит

Основной потребитель шунгита – металлургическая промышленность, где его используют как источник кремния и восстановитель. Но также минерал активно применяют:

в сельском хозяйстве в качестве удобрений для улучшения состава почв;

в строительстве для производства шунгизита и декоративных облицовочных материалов;

в приборостроении для выпуска радиозащитных устройств,

в химической промышленности;

в косметической и фармацевтической промышленности для изготовления мазей, кремов, настоев, масок;

в ювелирном деле для изготовления украшений.

Шунгит для очистки и минерализации воды

Эффективен шунгит для очистки воды. Он уменьшает содержание в ней железа, устраняет остатки хлора и иные органические примеси, обеззараживает. Согласно данным научных исследований: шунгит уменьшает в 100 раз количество болезнетворных микроорганизмов в воде. Поэтому дробленый шунгизит часто используется на водопроводных очистных сооружениях, а на основе шунгитовой крошки выпускают бытовые водоочистительные фильтры и сорбционные картриджи. Ученые занимаются изучением перспектив применения карельской горной породы для развития нанотехнологий.

Шунгит: польза и вред

На протяжении многих веков в Карелии шунгит считается камнем, исцеляющим от многих болезней и продлевающим здоровье на долгие годы. Знания о силе камня передаются из поколения в поколение.

Широко известны целебные свойства шунгита:

оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие: эффективно устраняет болезнетворные организмы и усиливает функции иммунитета;

является сильным антиоксидантом: препятствует распространению свободных радикалов и замедляет процесс старения клеток;

поглощает электромагнитное излучение, создавая вокруг защитное поле;

проявляет антигистаминные свойства: успешно борется с различными аллергенами;

оказывает абсорбирующее действие: выводит токсины из организма.

Во многих санаторно-профилактических учреждениях карельского края проводятся шунгитовые лечебно-оздоровительные процедуры: ванны, аппликации, компрессы, массажи и стоун-терапия.

Крема, настои, мази, созданные на основе шунгита, используются для лечения заболеваний кожных покровов. Они способствуют ускорению кровообращения, устраняют воспаления и стимулируют процессы регенерации клеток.

Благотворное влияние на организм человека карельского «самородка» трудно переоценить. Но важно помнить и про некоторые ограничения. Шунгитовую воду следует употреблять с осторожностью людям с повышенной кислотностью желудка и склонным к развитию тромбозов. А длительное ношение на теле изделий из шунгита может спровоцировать сбои в работе почек.

Легенды и мифы

Аспидный камень на протяжении всей своей истории был окутан множеством легенд и мистических событий.

Мать первого русского царя из династии Романовых, инокиня Марфа, сосланная в Толвую, ежедневно пила воду из местного источника и смогла избавиться от приступов эпилепсии. Уже позднее стало известно, что источник находился рядом с шунгитовыми месторождениями, соприкасаясь с которыми вода и приобрела целительные свойства.

Существует легенда, что во время сражений Северной войны шунгит спас российских солдат от отравлений и болезней. Согласно преданию, Петр I приказывал своим солдатам носить во фляжке для воды кусочки черного как смоль аспидного камня. Хоть воду для питья брали из болот и рек, ни вспышек болезней в русском лагере не было, а вот противники слегли с дизентерией.

Впоследствии по указу императора в Олонецкой губернии был открыт первый в России бальнеологический курорт «Марциальные воды». Посетить курорт, а также водопад Кивач, древний вулкан Гирвас и гору Сампо можно круглый год с нашей восьмичасовой экскурсией

Шунгит-достопримечательности Карелии

Шунгит в Карелии особо почитаем. В его честь на территории республики подготовлено несколько необычных историко-культурных объектов:

памятный монумент в виде огромной каменной глыбы в Петрозаводске;

старинная штольня, на родине минерала в деревне Шуньга, признана государственным геологическим памятником;

петрозаводский фонтан «Ступень знаний», украшенная металлической конструкцией в виде молекулы фуллерена;

Шунгитовый проезд – названная в честь минерала улица в столице республики.

Не имеющая аналогов нигде в мире горная порода известна далеко за пределами России. Минерал экспортируется в США, страны СНГ, Евросоюза и Азии.

Туристы, посетившие достопримечательности Карелии, помимо незабываемых впечатлений могут увезти домой и ее символ – шунгит-камень.