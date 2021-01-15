Это одна из известных обителей и крупнейший памятник истории и архитектуры XVI–XVII веков. Действующий мужской Александро-Свирский монастырь расположен в Старой Слободе Ленинградской области. Сегодня он принимает верующих и обычных туристов со всей России. Комплекс состоит из Троицкой и Преображенской обителей. В некоторые периоды они существовали как отдельные общины, но сейчас объединены в большой монастырь.

Уникальной атмосфере духовной обители способствуют удаленность от крупных городов и живописная окружающая природа. По преданиям многие язычники из ближайших селений стали учениками основателя монастыря. И до сего дня паломники приезжают помолиться у его мощей и увезти горсть песка с места, где являлась Святая Троица.

История обители

Чудесная и одновременно непростая история святой обители началась более 500 лет назад. Преподобный 26-летний Александр Свирский принял монашеский постриг на Валааме. Стремление к уединению привело его на берег речки Свирь у Рощинского озера. Однако ученики известного отшельника последовали за ним и устроили рядом монашеское поселение.

После молитвенного видения Святой Троицы преподобный решил заложить церковь. А неподалеку началось возведение храма Покрова Пресвятой Богородицы, который существует и доныне. В период расцвета «Северной Лавре» подчинялись десятки пустыней и монастырей. На ее территории располагалось восемь храмов, трапезная, книгохранилище и хозяйственные постройки. Обитель была настоящим духовным оплотом православия с богатыми иконостасами и другими ценностями. А мощи отошедшего в 1533 году Александра Свирского обрели свое место в Преображенском храме.

Революционные события 1917 года принесли полное разграбление храмов. Настоятель и ряд монахов были расстреляны. А мощи преподобного переданы Военно-медицинской службе.

Монастырские помещения использовались как детский дом, трудовой лагерь, техникум и психиатрическая больница. Возрождение древнего центра православия началось только в 1997 году. На его территории вновь поселились монахи. И произошло долгожданное возвращение святых мощей. Ежегодно во время празднования Троицы останки крестным ходом переносят из Преображенского в Троицкий собор.

Подворье Александро-Свирского монастыря

В прошлом монастырь владел огромным количеством земель и деревень. Так, в XVIII веке под его началом были подворья в Москве, Петербурге, Новгороде, Белозерске и Олонце. Сегодня имеется лишь одно подворье Александро-Свирского монастыря в северной столице. Как и другие религиозные объекты, после революции оно было национализировано. И сегодня в историческом подворье располагается противотуберкулезный диспансер. Поэтому в 90-е годы XX века монастырь получил во владение складские здания в переулке Челиева, 10. Здесь после реконструкции одного из складов появилась действующая церковь Рождества Христова. Главные святыни храма — животворящий Крест Господень с ценными реликвиями и Жировицкая икона Богоматери.

Что посмотреть на территории Александро-Свирского монастыря?

Нынешнее здание Преображенского храма возведено на месте старой церкви, у которой был упокоен преподобный. Туда же вернулись вновь обретенные мощи Александра Свирского и каждое утро совершается молебен.

Другое известное место обители — Преображенская часовня — построена на месте явления Святой Троицы. Здесь все желающие имеют возможность набрать песка, который по приданию помогает очищению дома.

В Троицкой части комплекса расположился древнейший храм обители. Церковь Покрова Святой Богородицы возведена еще во времена преподобного. При ней имеется трапезная, которая гостеприимно встречает паломников пирожками, квасом и другими вкуснейшими кушаньями.

Какие святыни хранятся в обители?

Большинство паломников в первую очередь стремятся попасть к останкам Александра Свирского, желая прикоснуться к их благотворной силе и укрепить свою веру.

В обители хранится одна из немногих копий Туринской плащаницы — ткани, в которую было завернуто тело Иисуса Христа после распятия. Эта святыня вместе с частицей Креста Господня находится в церкви Захарии и Елизаветы. Погребальная пелена мироточит, привлекая этим чудом тысячи верующих и обычных туристов.

Относительно «новая» святыня, прибывшая из Одесской епархии, — ковчег с частичками мощей разных святых. Среди них — целитель Пантелеймон, Иоанн Златоуст, Николай Чудотворец. Кроме того, там находятся кусочки яслей Господа и креста, на котором Его распяли.

Интересные факты

В советское время мощи преподобного хранились в качестве анатомического экспоната «неизвестного».

Существует поверье о помощи мощей святого бесплодным парам, когда молитва у раки помогала женщинам зачать малыша.

Купол Троицкой церкви украшен изображением Господа, благословляющим рукой со сжатыми пальцами. Это воспринимают за знак, что здешние земли находятся в Его руке.

Расписание Александро-Свирского монастыря

Будние дни обитель можно посетить в период 06:00–20:00. В воскресенье и на праздники монастырь открывается в 08:00. Преображенский в воскресенье открыт в период 12:00–17:00, а в остальные дни — 10:00–17:00.

Церковные служения может посетить любой желающий. А группы и отдельные туристы приглашаются к осмотру религиозных сооружений по окончании богослужений. В ряде случаев могут действовать дополнительные ограничения.

Правила посещения

Посещение Преображенского и Троицкого Александро-Свирского монастыря требует соблюдения ряда правил. В обитель не допускаются посетители в шортах, мини-юбках и другой открытой одежде. Лицам женского пола следует надеть платье или юбку и покрыть голову. В исключительном случае, посетительнице в брюках следует надеть поверх юбку или обмотать нижнюю часть тела тканью.

Мобильные телефоны из уважения к окружающим лучше отключить. А фото- и видеосъемку проводить лишь с благословения служителя.

В монастыре категорически запрещается:

курить и пить спиртные напитки;

кричать и употреблять бранные слова;

бегать, ходить по траве, загорать и купаться;

посещать жилые и хозяйственные постройки.

Организованные экскурсии проводятся после соответствующего прошения и благословения настоятеля обители. Такие группы обязательно сопровождаются паломнической службой.

Как доехать до Александро-Свирского монастыря

Автобусом

С автовокзала № 2 Санкт-Петербурга ежедневно отходит прямой рейс № 863. Путь до Старой Слободы автобус преодолевает примерно за 5 часов.

Через ближайший до монастыря городок проходит автобус № 963, идущий к Питкяранте. Выйдя на станции Лодейное Поле, следует сесть на автобус № 89/91 и выйти в селе Свирское.

Железнодорожным транспортом

С Ладожского вокзала северной столицы отправляется электропоезд № 6012/6014. На нем удобно добраться до станции «Лодейное поле», и далее воспользоваться автобусом № 89/91 или частным перевозчиком.

Автомобилем

Это наиболее быстрый и комфортный способ добраться до монастыря, который, как правило, занимает в районе трех часов. С окружной трассы необходимо свернуть на автодорогу Е-105 или Р-21 (Мурманское шоссе) и ехать до Поклонного Креста. После чего повернуть к поселку Свирское, откуда ехать 6 км до Старой Слободы.

Также можно посетить комплекс в составе организованной группы или экскурсии. Такие экскурсии регулярно отправляются из Санкт-Петербурга. Например, на комфортабельном теплоходе «ВодоходЪ». У нас есть у другие туры по местам силы Карелии, рекомендуем ознакомиться.