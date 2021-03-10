Карелия – территория, полная тайн и мистики. Прекрасные необычные пейзажи погружают в атмосферу древних сказаний и легенд. Любители эзотерики приезжают сюда, чтоб зарядиться энергией природы и получить ответы на волнующие вопросы. Одно из самых известных «мест силы» находится в Суоярвском районе близ деревни Леппясюрья. Это Ольховая Глушь, где явно ощущается женская энергетика. Здесь переплетаются легенды о ведьме и находившейся здесь когда-то обрядовой роще.

Легенды Ольховой Глуши

До деревни Леппясюрья, где находится Ольховая Глушь, можно добраться из Петрозаводска на автомобиле примерно за 3,5 часа. Несмотря на то, что поселение находится недалеко от главных автомагистралей, оно смогло сохранить тихий уклад и близость к природе.

Ольховая Глушь представляет собой гору, покрытую деревьями. Появлению мистических легенд способствует особенный гудящий звук, который разносится над горой. Он возникает из-за сильных ветров, которые дуют здесь постоянно.

На склоне стоит каменный фундамент – остатки дома, в котором, по приданию, жила знахарка. Гора считалась местом, полным духов. Кроме того, из-за пронизывающих ветров здесь больше никто не селился. Одинокую женщину называли колдуньей, «хозяйкой ветров».

Чем ближе к вершине горы, тем чаще встречаются обугленные деревья. Их появление объясняется тем, что в это место часто ударяют молнии. Мистически настроенные туристы и современные язычники считают эти удары посланиями карельского бога-громовержца Укко. Это высшее божество владеет молниями – самой сильной формой небесного очищающего огня. Электрические разряды компенсируют отрицательную энергетику, которой, по мнению многих, пропитаны гора и роща.

Многовековая история горы связана с магическими и религиозными ритуалами. Местные рассказывают, что когда-то на горе была священная роща, где проводились языческие обряды. Много столетий спустя, здесь построили православную часовню. Но она сгорела, и не была восстановлена.

Сила Ольховой Глуши

Исследования специалистов по сверхъестественному говорят, что Ольховая Глушь расположена в аномальной зоне. Здесь встречаются два мира – наш и потусторонний. Большинство из ученых предостерегают желающих побывать на горе от необдуманных действий. Они считают, что неподготовленный человек может стать жертвой духов, которые здесь хозяйничают. Несмотря на не очень позитивные легенды, которые ходят вокруг этого места, многие побывавшие здесь женщины отмечают в себе положительные перемены. Причем эти изменения касаются и внутреннего состояния, и жизни в целом. Напитавшись особой энергии этого места, девушки обретают уверенность в себе, женскую притягательность. Они начинают лучше понимать себя, видеть свое предназначение. Рассказывают о случаях, когда сюда приезжали пары, мечтающие о детях. И через некоторое время они становились счастливыми родителями.

Согласно эзотерическим учениям, человек объединяет в себе два вида энергии – мужскую и женскую. Современная жизнь в городском ускоренном темпе приводит к преобладанию грубой мужской энергетики. Перевес в эту сторону способствует потере сил, выводит из гармоничного состояния, вызывает уныние, апатию и болезни. Планетарная энергетика носит женский, принимающий характер. Пребывание на природе, соединение с женским началом Земли может вызывать прилив энергии и обретение себя. В таких «местах силы» как Ольховая Глушь, особенно чувствуется связь с чем-то древним и первозданным. Любой человек, не зависимо от пола и возраста, обретает здесь силу и душевное равновесие.

Здесь можно выбрать туры по местам силы Карелии.