Главные достопримечательности Карелии

Еще одна привлекательная сторона Карелии — достопримечательности. Сюда приезжают, чтобы ознакомиться с христианскими святынями и другими образцами деревянного зодчества. А также с исконным бытом и культурными памятниками разных народов — карелов, финнов, вепсов и прочих.

Для осмотра местных достопримечательностей в теплое время года организуются туры в Карелию на теплоходах. Также можно отправиться в поездку самостоятельно.

А с тем, что посмотреть в Карелии поможет определиться ТОП-20 самых интересных мест края.

Главная достопримечательность и настоящий символ Карелии расположилась в 68 км от Петрозаводска на одном из примерно 1650 островов Онежского озера. В этом музее под открытым небом собран уникальный архитектурный ансамбль старинных церквей и других интересных строений.

В комплекс Кижского погоста входит Преображенский храм постройки 1714 года, Покровская церковь 1764 года и старинная колокольня. Здесь находится известное сооружение XIV века — церковь Воскрешения Лазаря. А также часовни, крестьянские избы, бани и хозяйственные постройки, свезенные с близлежащих районов республики.

Одно из самых известных мест в Карелии и старейший центр русского православия — Валаамский архипелаг. Монастырь был заложен на Ладожском озере примерно в XI-XII веках, но не позднее начала XV века. Храмовое сооружение пережило сложные времена, и в некоторые периоды монахи его покидали.

Это было связано с переходом из состава одной страны в другую и ведением боевых действий. Возрождение монастыря началось лишь в 1990-х годах. Сейчас он принимает регулярные паломнические туры, а в самом храме проводятся службы.

Во время экскурсии туристам показывают главное архитектурное сооружение комплекса — центральную усадьбу со Спасо-Преображенским собором и другие монашеские скиты. Многие туристы предпочитают знакомиться с Валаамом во время водной прогулки.

Итак, вы в Карелии — куда поехать, чтобы увидеть самые необычные достопримечательности? Для этого стоит оправиться в Пудожский район на восточное побережье Онежского озера. Там находятся древнейшие наскальные рисунки, которым порядка 5000 лет. Впервые Онежские петроглифы были описаны российским геологом К. Гревингком.

На подготовленную им карту были нанесены 24 групп рисунков, которые растянулись на площади более 20 км. Артефакты размером до четырех метров представляют собой выбитые в скальных породах изображения животных, рыб, птиц, людей и разных загадочных фигур.

Фото: Evgenii Mitroshin / Istock by Getty Images

Еще один древний символ Карелии находится недалеко от Беломорска. Рисунки возрастом около 4000 лет расположены в месте стоянок древних людей на островах реки Выг. Беломорские петроглифы отличаются сюжетностью. Помимо узнаваемых силуэтов животных и людей, здесь наблюдаются сцены охоты, рыбалки, быта и ритуалов.

Для знакомства с беломорскими петроглифами лучше выбрать теплое время года после паводка, когда наскальные рисунки удобно осматривать с оборудованных троп и площадок. Познакомиться со старинными предметами культуры и быта поморов можно в Беломорске в музее «Беломорские петроглифы».

Крупнейшее европейское озеро, частично расположенное на территории республики, хорошо демонстрирует — какая красивая Карелия. Бесконечная водная гладь, живописные берега и многочисленные культурные объекты — все это о Ладожском озере. В теплый период года на Ладоге ходят круизные теплоходы, а также катера и лодки с туристами.

Предлагаются различные обзорные экскурсии, в том числе с посещением Валаама. Берега водоема усеяны многочисленными гостиницами и базами для комфортного отдыха в Карелии. Также имеются удобные места для рыбалки, ведь в озере водится более полусотни видов рыб — сиг, лосось, форель, корюшка и многие другие.

Фото: Serjio74/ Istock by Getty Images

Бронзовый призер рейтинга крупнейших пресноводных водоемов Европы — Онежское озеро — вытянулось на 248 км при глубине, доходящей до 127 метров. Самый известный из более 1500 островов озера — заповедник Кижи с древними памятниками деревянного зодчества.

Организованные и самостоятельные туры в Карелию на Онежское озеро — отличный способ знакомства с живописными пейзажами края. Доступны как водные, так и пешие экскурсии по побережью. И, конечно, озеро привлекает любителей рыбалки. Здесь они ловят язя, стерлядь, окуня, судака, корюшку и многих других рыб.

Красивейшее место Карелии — достопримечательность под названием «Рускеала». Здесь туристов ждут уникальные мраморные горы, бирюзовая водная гладь озера и свисающая над ней пышная растительность. В горном парке действуют несколько туристических маршрутов разной продолжительности и направленности.

Желающие могут пройти «Дорогой горных мастеров», «Подземной Рускеалой» или «Мраморным каньоном». Любители экстремальных развлечений непременно оценят подводный дайвинг и прыжки с тарзанкой. Также есть возможность арендовать лодку для прогулки по Мраморному озеру. Поблизости парка расположены турбазы, гостиницы и гостевые домики для удобного размещения туристов.

Перечень интересных мест в Карелии будет неполным без упоминания водопада Кивач, находящегося на территории одноименного заповедника. Вода с высоты 10 метров живописно спадает по четырем ступеням, объединяясь в единый мощный поток.

Один из крупнейших водопадов республики можно осматривать в любое время года. Зимой он покрывается ледяной коркой, которая нависает замерзшим каскадом прямо над потоками воды. Сказочная картина привлекает сюда многочисленных туристов, для которых проводятся праздники с участием Деда Мороза.

Для любителей впечатляющих природных явлений есть еще один вариант ответа на вопрос — что посмотреть в Карелии? Это Рускеальские водопады, расположенные на одной из крупнейших рек Приладождья — Тохмайоки. Местное название речки — Русколка — связано с желтоватым «рыжим» цветом ее воды, вызванным большим содержанием железа.

Каскад состоит из четырех равнинных водопадов высотой 3-4 метра. Их можно осмотреть прямо с близлежащей дороги, а также комфортной смотровой площадки. Во время таяния снегов река становится более бурной, что привлекает сюда любителей сплавов на каяках и катамаранах.

Следующий обязательный к посещению символ Карелии — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Возведенный в 1420-1430 гг. монастырь после активного сопротивления церковной реформе патриарха Никона стал полноправным членом официальной церкви.

Благодаря мощным крепостным стенам он долгое время выступал в качестве оборонительного сооружения, сдерживая вражеские набеги. С приходом советской власти в 1920 году монастырь был закрыт, а в период 1923-1939 гг. на его территории находился Соловецкий лагерь особого назначения.

А во время Второй мировой здесь размещалась школа юнг. С 1990 года здесь располагается действующий ставропигиальный мужской монастырь.

Куда поехать в Карелии, чтобы увидеть одну из красивейших природных достопримечательностей республики? Для этого стоит отправиться в Кондопожский район республики.

Здесь по следам лавы потухшего вулкана ниспадает яркий и живописный падун Гирвас. Водопад высотой около 15 метров особенно впечатляет свой длиной. На протяжении около 300 метров он меняет свою силу, то мощно низвергаясь, то шелестя спокойным потоком. Во время половодья сюда съезжается множество туристов, чтобы оценить полное величие и красоту падуна.

12. Онежская набережная

Самое удобное для осмотра интересное место в Карелии находится в черте столицы республики — Петрозаводска. Набережная вытянулась вдоль Онежского озера на 1,5 километра и обустроена для прогулок жителей и гостей города. Помимо наслаждения видами водной глади Онеги здесь можно увидеть памятник основателю Петрозаводска Петру I, а также другие любопытные скульптуры и целые композиции от архитекторов из разных стран.

Фанаты природных достопримечательностей не представляют отдых в Карелии без посещения одного из древнейших вулканов мира возрастом 2-3 миллиарда лет. Он был обнаружен в середине прошлого века во время возведения Пальеозерской ГЭС.

Хотя вулкан значительно разрушен, и сегодня можно увидеть следы кратера и застывшие потоки лавы. Природный объект хорошо оборудован для осмотра, есть парковка, туалеты и магазин с сувенирами.

При составлении плана поездки нужно учесть, что весной вулкан на несколько дней скрывается под водой. Это связано со сбросом водных масс через шлюзы Гирвасской плотины, когда на месте природной достопримечательности образуется мощный водопад.

Многие приезжие отмечают, что в Карелии достопримечательности самых разных направлений. Так, в городе Лахденпохья расположена гора Филина, в которой во время второй мировой войны финны обустроили убежище с разными коммуникациями.

Сейчас это место превращено в музей, где в подземных залах собраны образцы оружия и военного обмундирования. Также здесь можно ознакомиться с коллекцией местных минералов, пострелять в тире и прогуляться туристическими тропами.

Туристы из разных регионов страны приезжают сюда, чтобы покататься на лыжах или сноубордах. А также воспользоваться услугами биатлонного комплекса. Посещение курорта «Ялгора» наглядно показывает, какая красивая Карелия, и позволяет получить полное удовольствие от широких обустроенных трасс разного уровня сложности.

В зависимости от погоды сезон на курорте продолжается примерно с ноября по апрель. Его посетителям предлагаются комфортные гостевые домики рядом с трассами, уютные кафе и пункты проката снаряжения. А летом здесь можно отдохнуть на природе, отправиться в пеший поход по эко-тропе, заняться рыбалкой или скалолазанием.

Фото: StarZImages / Istock by Getty Images

Этот охраняемый природный объект федерального значения занимает территорию размером около 103 тыс. гектаров. В отличие от многих других парков на его территории нет жилых поселков.

Вместо этого в Паанаярви насчитывается 15 крупных геологических объектов и более полусотни отдельных памятников мирового значения, например, интрузии Кивакка и Ципринга. Также его посещают ради завораживающего природного явления — северного сияния.

Что еще посмотреть в Карелии, чтобы насладиться нетронутой природой и экологическим туризмом? Отличный выбор — парк «Водлозерский» общей площадью 468 тыс. гектаров, 130 из которых относятся к территории края.

На территории парка постоянно ведутся археологические раскопки. А главной его достопримечательностью является древнейший культурный район Русского Севера — Водлозерье. Этот парк первым в России получил статус биосферного заповедника согласно решению ЮНЕСКО.

Туристические туры в Карелию удобно совместить с полноценным отдыхом и оздоровлением. Лечебные воды и грязи, обнаруженные на территории Кондопожского района, начали использовать еще в XVIII веке. В числе их горячих сторонников были многие высокие чины тех времен, в том числе Петр I, посещавший курорт Марциальные воды несколько раз.

Сегодня санаторий с водо- и грязелечением остается популярным среди гостей из разных регионов страны. Помимо оздоровления, здесь предлагается посещение музея истории курорта. В его экспозицию входит старинная церковь XVIII века, старые павильоны над источниками и разные исторические постройки.

Название этого объекта, находящегося в 20 км поселка Суккозеро, в переводе означает «Гора победы». Многих любителей истории привлекают древние обрядовые сооружения из камня, которые возможно использовались для языческих ритуалов. Однако единой точки зрения на происхождение сейдов — больших валунов на маленьких «ножках» — до сих пор нет. По одной из версий они образовались под влиянием ледников и других природных явлений. Тем не менее, вокруг объекта продолжает ходить множество загадок и легенд.

Собираясь в Карелию, куда удобнее поехать через ее столицу, ознакомившись и с достопримечательностями самого Петрозаводска. Одна из них — национальный музей. На сегодня он вмещает более 200 тыс. различных экспонатов. Большая экспозиция рассказывает об истории, культуре, археологии и природе края.

Здесь представлены инструменты, одежда, украшения, утварь и другие интересные предметы. Они дадут представление о жизни и быте разных народов, населявших республику. И помогут прочувствовать богатую историю и культуру этого края.