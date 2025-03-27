Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии 2025: куда поехать и какие достопримечательности посмотреть

  • Расположение: Карелия находится на северо-западе России. Западная часть республики граничит с Финляндией, южная — с Ленинградской и Вологодской областями, северная — с Мурманской областью, восточная — с Архангельской областью.
  • Столица: город Петрозаводск.
  • Водоёмы: На северо-востоке Карелия омывается Белым морем, а внутри республики расположено более 60 тысяч озер, в том числе Ладожское и Онежское, и около 27 тысяч рек.
  • Часовой пояс: московское время.
  • Климат: умеренно холодный с постоянной влажностью до 80%, максимум годовых температур варьируется от -35 °С до +35 °С.
  • Население и культура: в Карелии проживает 6 народностей — русские, карелы, финны, вепсы, белорусы и украинцы.
  • Язык: официальным является русский язык, в деревнях используются карельский и вепсский.

Как добраться до Карелии

Самолетом

Карельский аэропорт «Бесовец» находится в одноименном поселке в 13 км от Петрозаводска. Прямые перелеты выполняются из Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Сочи, Казани и Екатеринбурга. Обычная стоимость билета варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, но на распродажах авиакомпаний можно найти дешевле.

Поездом

Наиболее удобные поезда из Москвы — мурманский № 092 и фирменный карельский № 18. Из столицы они отходят в 21:00, а в Петрозаводск прибывают около 9-10 утра. Цена меняется в зависимости от спроса и сезона, но фирменный поезд обычно обходится дороже.

Из Санкт-Петербурга до Петрозаводска и Сортавалы можно добраться на электричке «Ласточка». В Петрозаводск поезд отходит около 18:00, а время в пути занимает 5 часов. Билет стоит чуть больше 1000 ₽. Еще в обе стороны из Санкт-Петербурга ходит обычный ночной поезд № 011. Он отбывает около 23:00, а приезжает в 7:00.

Машиной

Вариант подходит для тех, кто планирует остановиться на природе или путешествовать по местным окрестностям, лесам, паркам и озерам. Из Петербурга в Петрозаводск можно доехать по трассе Р-21 «Кола». Расстояние по ней — 450 км, а время в пути составит около 6 часов с учетом недолгих остановок. Из Москвы в Карелию ведут две трассы: через Великий Новгород и Ярославль. Маршрут в 1000 км преодолевается примерно за 13 часов.

Автобусом

Напрямую из Санкт-Петербурга в Петрозаводск также можно добраться автобусом. Два утренних и два ночных рейса отправляются с Автовокзала №2, расположенного на Набережной Обводного канала. Время в пути занимает от 7 до 10 часов, а стоимость билетов зависит от перевозчика и составляет 900-1700 рублей.

Погода в Карелии

Зима

Январь и февраль считаются самыми холодными месяцами: в северных частях республики столбик термометра может опуститься до -30 °C. В среднем по региону зимняя температура колеблется от нуля до -16 °C. Значительный слой снега покрывает землю уже в декабре, но бывают и исключения в виде слякоти и Нового года в резиновых сапогах.

Весна

В марте дни солнечные и ясные, но температура держится на уровне от -5 до -10 °C. Осадков, в отличие от апреля, почти не бывает. Во втором весеннем месяце температура поднимается до 7 °C, тает снег и увеличивается количество дождей, из-за чего реки становятся полноводными и мощными. А в мае воздух прогревается до 15 °C, снежного покрова почти не остается, но все еще сохраняются проливные дожди и холодные ночи.

Лето

Летом в Карелии можно застать как жару и палящее солнце, так и прохладную свежесть. В июне воздух прогревается до 18-20 °C, а температурный максимум приходится на июль и август. Если теплая погода задерживается, то озера успевают прогреться, а туристы — насладиться пляжным отдыхом. Однако не стоит забывать, что Карелия — северный регион и после захода солнца температура здесь опускается до 11-15 ⁰С, поэтому не стоит рассчитывать на теплые ночи.

Осень

Осень в республике поистине теплая и золотая. В сентябре температура держится на уровне 15 ⁰С днем и 9 ⁰С ночью. С середины октября до середины ноября погода напоминает о приближении зимы: столбики термометров опускаются до 2 ⁰С, водоемы покрываются льдом и начинает устанавливаться снежный покров.

Где остановиться в Карелии

В Карелии большой выбор направлений для отдыха, поэтому жилье подбирается в соответствии с пожеланиями туристов и целями путешествия. Это может быть отель или гостиница, загородный коттедж или избушка на берегу озера.

Для ценителей комфорта

В городах и пригородах популярны отели, гостиницы, хостелы и апартаменты. Среди них можно подобрать варианты на любой вкус: от общего номера в хостеле за небольшую стоимость до семейного люкса в гостинице или апартаментов на несколько комнат. Также отели предлагают различные дополнительные услуги в виде питания или спа. Забронировать жилье можно через специальные агрегаторы: «Островок», «101Hotels» и «Твил-ру».

Для тех, кто хочет быть поближе к природе

Можно сделать выбор в пользу баз отдыха, гостевых домов, глэмпингов и туристических баз. Домики, оснащенные мебелью и техникой для комфортного проживания, расположены среди леса, на берегу реки или озера. Варианты подходят для размещения пары, семьи или большой компании.

Многие базы предлагают отдыхающим различный досуг: баню, зону барбекю, прокат лодок, квадроциклов и оборудования для рыбалки. Также можно найти жилье по таким критериям, как наличие детской площадки, собственной кухни или ванной комнаты в домике, панорамных окон, отдельного входа и других параметров.

Для отдыха дикарем

Для отдыха «дикарями» в Карелии тоже найдется место. Многие турбазы кроме домиков и номеров предоставляют туристам места для палаток. Чаще всего в услуги кемпинга включено пользование общественной оборудованной кухней, душем и туалетом.

Найти загородное жилье и ознакомиться с ценами можно через агрегаторы, “Авито” или “Вконтакте”. Подбирайте и бронируйте жилье заранее, поскольку в сезон хорошие места быстро раскупаются.

Еда в Карелии

В республике предостаточно заведений питания на любой кошелек. В городах бюджетно позавтракать и пообедать можно в кафе и столовых, а поужинать в недорогих ресторанах. Многие базы отдыха предлагают услуги питания в собственном кафе или ресторане за приемлемую стоимость.

Местная кухня — это то, что обязательно нужно попробовать, особенно при первом путешествии в Карелию. Карельская кухня относится к восточно-финской и сочетает в себе кулинарные особенности разных народов, проживавших на территории республики. Еще одна особенность — принцип готовки блюд в печи на снижающейся температуре, перенятый из древнерусских обычаев.

Каларуокка, сульчины, сканцы, какрискука, калакукко, майтокалакейто и другие традиционные блюда из ржаной муки, дичи и рыбы подаются в ресторанах и точках питания туристических мест. А известные карельские пирожки — калитки — с начинкой из картошки, рыбы, икры, каши или ягоды продаются в каждом кафе. Свежие грибы и ягоды, а также варенье легко найти на рынках и в сувенирных лавках.

Общественный транспорт

В городах республики курсируют троллейбусы и маршрутные автобусы, также доступны услуги такси от нескольких компаний.

Передвигаться между городами и туристическими местами можно с помощью автобусов, поездов, электричек или водного транспорта. “Комета” и “Метеор” возят из Петрозаводска до острова Кижи, Валаама и Соловков: точное расписание нужно уточнять на сайте транспорта. Кроме того, можно выбрать полноценную экскурсию на круизном теплоходе.

Наша компания предлагает автобусные туры с обзорной экскурсией по Петрозаводску и ближайшим достопримечательностям, а также путешествия и туры на быстроходном катере по островам, каньонам, озерам и водопадам. Благодаря таким поездкам и прогулкам вы можете не беспокоиться о трансфере.

Телефонная связь и интернет

Сотовая связь доступна практически во всех точках региона. В крупных карельских городах и их окрестностях ловит LTE и 3G.

Скорость приема зависит от нагрузки сети: если к базовой станции подключается много абонентов, то скорость мобильного интернета снижается.

По отзывам туристов, связь и интернет хорошо ловят “МТС” и “Мегафон”. В случае сомнений можно проверить карту покрытия республики разными мобильными операторами, а также взять в поездку спутниковый телефон.

Правила безопасности в Карелии

Правила поведения в лесу и на воде знает каждый, и в Карелии они не сильно отличаются:

  1. Проверяйте прогноз погоды перед выходом на воду. В связи с непостоянными погодными условиями спокойная водная гладь в считанные минуты превращается в шторм. Всегда надевайте спасательные жилеты перед спуском на водоем. А также не игнорируйте смс-сообщения от региональных метеослужб.
  2. Не испытывайте лед на прочность. Поздней осенью и ранней весной есть все шансы провалиться под воду. Даже если сразу вызвать МЧС, спасатели могут не успеть. Постарайтесь обойти водоем или найти другую дорогу.
  3. Запаситесь репеллентами. Укусы клеща или гадюки, которые особенно любят лесистую и болотистую местность, могут обернуться серьезными последствиями. До поездки сделайте прививку от клеща или купите страховку, а во время прогулки опрыскивайте одежду защитными средствами как можно чаще. Придя домой, обязательно осмотрите себя и членов семьи на наличие клещей и других насекомых.
  4. Собираясь в лес, одевайтесь в яркую одежду, чтобы вас было видно с высоты, возьмите с собой компас, спички, запас воды и еды, свисток и заряженный телефон.
  5. Заранее ознакомьтесь с официальными памятками МЧС о том, что делать, если вы заблудились в лесу или встретили диких животных. В случае наступления опасной ситуации обратитесь в спецслужбы по специальным номерам:
  • Телефон доверия МЧС Карелии — +7 8142 79-99-99;
  • Круглосуточный номер дежурного — +7 8142 73-02-00;
  • Номер пожарной — 101;
  • Номер полиции — 102;
  • Единый номер служб спасения — 112.

Что привезти из Карелии в качестве сувенира

Из путешествий по республике туристы привозят красивые изделия разных народных промыслов. Например, поделки из карельской березы с неповторимым природным узором, сувениры из мрамора и текстильная продукция с уникальной заонежской вышивкой. Также присмотритесь к украшениям из малинового кварцита и натуральной косметике на основе шунгита — минералов, которые добываются только в Карелии.

Другой вариант для необычного подарка — народный музыкальный инструмент кантеле. Это один из древних струнных инструментов финских и карельских народов. Он изготавливается по старинной финской технологии из редких пород деревьев: клена, бука и красного дерева. По устройству схож с гуслями.

К гастрономическим сувенирам относятся варенье и морс из местной ягоды, мёд, копченая рыба и мясо дичи. Из местных трав и растений жители региона делают лечебные чаи и бальзамы. Охотники могут привезти шкуры или клыки крупных животных.

Петрозаводск также известен туристам благодаря ликеро-водочному заводу «Петровский». Его продукция включает настойки, бальзамы и другую алкогольную продукцию, которую можно попробовать самому или прихватить в качестве подарка.

Советы и лайфхаки для путешествия по Карелии

  • Найти развлечения в Карелии можно в любой сезон. Весной и в начале лета туристы предпочитают активный и экстремальный отдых: сплавы по рекам и поездки по островам, а на севере региона можно увидеть северное сияние. В июле и августе жаркая погода позволяет провести время на пляже, искупаться в озерах и с удовольствием пройтись по прохладным природным паркам. На осеннем отдыхе можно собирать ягоды и грибы, посетить рыбные фестивали и просто наслаждаться золотым листопадом. Зимой популярны посещение питомников и зоопарков, катание на лыжах, снегоходах и собачьих упряжках.
  • Относительно рыбалки в Карелии существует несколько рекомендаций. Во-первых, нужно соблюдать правила, установленные Федеральным агентством по рыболовству. Требования определяют разрешенные места, объемы вылова, размер рыбы и время для ловли. Во-вторых, в зимний период нужно соблюдать внимательность при выходе на лед. При поиске мест для ловли ориентируйтесь на проверенные источники информации или отзывы местных рыбаков.
  • В июне в регионе наступают белые ночи. На севере республики светло, как днем, а в центральной части и ближе к югу, в том числе в Петрозаводске и Сортавале, явление похоже на вечерние сумерки. Традиционные белые ночи длятся в Карелии с 26 мая по 17 июля, когда солнце не уходит далеко за горизонт, а световой день длится 21 час.
  • В жаркий период используйте солнцезащитные средства. Под палящим солнцем воздух в городе или безветренном месте может прогреться до 35 ⁰С. Чтобы избежать негативных последствий, наносите на открытые участки тела защиту от ультрафиолета, а голову накрывайте шляпой или кепкой.

Что взять с собой в путешествие

Список вещей, необходимых для путешествия по Карелии, зависит от времени года, планируемых к посещению туристических мест и целей поездки. Однако без учета сезонности и направления отдыха следует освободить место в чемодане для:

  • Сезонной обуви: для теплой погоды подойдут кроссовки, мокасины и кеды, а для холодов — ботинки, сапоги, угги и унты. Также учитывайте, что для лазания по горам и прогулок по городу нужны разные виды обуви.
  • Теплой одежды: лучше брать с собой термобелье, ветровку, сменные носки и сушилку для обуви. Всё это поможет не замерзнуть в вечернее и ночное время.
  • Минимального набора лекарств: в аптечке должны быть зеленка и йод, средства от укачивания и необходимые препараты для хронических болезней. Берите их с собой, когда отправляетесь на долгую прогулку.

Главные достопримечательности Карелии

Еще одна привлекательная сторона Карелии — достопримечательности. Сюда приезжают, чтобы ознакомиться с христианскими святынями и другими образцами деревянного зодчества. А также с исконным бытом и культурными памятниками разных народов — карелов, финнов, вепсов и прочих.

Для осмотра местных достопримечательностей в теплое время года организуются туры в Карелию на теплоходах. Также можно отправиться в поездку самостоятельно.

А с тем, что посмотреть в Карелии поможет определиться ТОП-20 самых интересных мест края.

1. Музей-заповедник «Кижи»

Главная достопримечательность и настоящий символ Карелии расположилась в 68 км от Петрозаводска на одном из примерно 1650 островов Онежского озера. В этом музее под открытым небом собран уникальный архитектурный ансамбль старинных церквей и других интересных строений.

В комплекс Кижского погоста входит Преображенский храм постройки 1714 года, Покровская церковь 1764 года и старинная колокольня. Здесь находится известное сооружение XIV века — церковь Воскрешения Лазаря. А также часовни, крестьянские избы, бани и хозяйственные постройки, свезенные с близлежащих районов республики.

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2. Остров Валаам

Одно из самых известных мест в Карелии и старейший центр русского православия — Валаамский архипелаг. Монастырь был заложен на Ладожском озере примерно в XI-XII веках, но не позднее начала XV века. Храмовое сооружение пережило сложные времена, и в некоторые периоды монахи его покидали.

Это было связано с переходом из состава одной страны в другую и ведением боевых действий. Возрождение монастыря началось лишь в 1990-х годах. Сейчас он принимает регулярные паломнические туры, а в самом храме проводятся службы.

Во время экскурсии туристам показывают главное архитектурное сооружение комплекса — центральную усадьбу со Спасо-Преображенским собором и другие монашеские скиты. Многие туристы предпочитают знакомиться с Валаамом во время водной прогулки.

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3. Онежские петроглифы

Итак, вы в Карелии — куда поехать, чтобы увидеть самые необычные достопримечательности? Для этого стоит оправиться в Пудожский район на восточное побережье Онежского озера. Там находятся древнейшие наскальные рисунки, которым порядка 5000 лет. Впервые Онежские петроглифы были описаны российским геологом К. Гревингком.

На подготовленную им карту были нанесены 24 групп рисунков, которые растянулись на площади более 20 км. Артефакты размером до четырех метров представляют собой выбитые в скальных породах изображения животных, рыб, птиц, людей и разных загадочных фигур.

enter image description here Фото: Evgenii Mitroshin / Istock by Getty Images

4. Беломорские петроглифы

Еще один древний символ Карелии находится недалеко от Беломорска. Рисунки возрастом около 4000 лет расположены в месте стоянок древних людей на островах реки Выг. Беломорские петроглифы отличаются сюжетностью. Помимо узнаваемых силуэтов животных и людей, здесь наблюдаются сцены охоты, рыбалки, быта и ритуалов.

Для знакомства с беломорскими петроглифами лучше выбрать теплое время года после паводка, когда наскальные рисунки удобно осматривать с оборудованных троп и площадок. Познакомиться со старинными предметами культуры и быта поморов можно в Беломорске в музее «Беломорские петроглифы».

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5. Ладожское озеро

Крупнейшее европейское озеро, частично расположенное на территории республики, хорошо демонстрирует — какая красивая Карелия. Бесконечная водная гладь, живописные берега и многочисленные культурные объекты — все это о Ладожском озере. В теплый период года на Ладоге ходят круизные теплоходы, а также катера и лодки с туристами.

Предлагаются различные обзорные экскурсии, в том числе с посещением Валаама. Берега водоема усеяны многочисленными гостиницами и базами для комфортного отдыха в Карелии. Также имеются удобные места для рыбалки, ведь в озере водится более полусотни видов рыб — сиг, лосось, форель, корюшка и многие другие.

enter image description here Фото: Serjio74/ Istock by Getty Images

6. Онежское озеро

Бронзовый призер рейтинга крупнейших пресноводных водоемов Европы — Онежское озеро — вытянулось на 248 км при глубине, доходящей до 127 метров. Самый известный из более 1500 островов озера — заповедник Кижи с древними памятниками деревянного зодчества.

Организованные и самостоятельные туры в Карелию на Онежское озеро — отличный способ знакомства с живописными пейзажами края. Доступны как водные, так и пешие экскурсии по побережью. И, конечно, озеро привлекает любителей рыбалки. Здесь они ловят язя, стерлядь, окуня, судака, корюшку и многих других рыб.

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7. Горный парк Рускеала

Красивейшее место Карелии — достопримечательность под названием «Рускеала». Здесь туристов ждут уникальные мраморные горы, бирюзовая водная гладь озера и свисающая над ней пышная растительность. В горном парке действуют несколько туристических маршрутов разной продолжительности и направленности.

Желающие могут пройти «Дорогой горных мастеров», «Подземной Рускеалой» или «Мраморным каньоном». Любители экстремальных развлечений непременно оценят подводный дайвинг и прыжки с тарзанкой. Также есть возможность арендовать лодку для прогулки по Мраморному озеру. Поблизости парка расположены турбазы, гостиницы и гостевые домики для удобного размещения туристов.

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8. Водопад Кивач

Перечень интересных мест в Карелии будет неполным без упоминания водопада Кивач, находящегося на территории одноименного заповедника. Вода с высоты 10 метров живописно спадает по четырем ступеням, объединяясь в единый мощный поток.

Один из крупнейших водопадов республики можно осматривать в любое время года. Зимой он покрывается ледяной коркой, которая нависает замерзшим каскадом прямо над потоками воды. Сказочная картина привлекает сюда многочисленных туристов, для которых проводятся праздники с участием Деда Мороза.

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9. Рускеальские водопады

Для любителей впечатляющих природных явлений есть еще один вариант ответа на вопрос — что посмотреть в Карелии? Это Рускеальские водопады, расположенные на одной из крупнейших рек Приладождья — Тохмайоки. Местное название речки — Русколка — связано с желтоватым «рыжим» цветом ее воды, вызванным большим содержанием железа.

Каскад состоит из четырех равнинных водопадов высотой 3-4 метра. Их можно осмотреть прямо с близлежащей дороги, а также комфортной смотровой площадки. Во время таяния снегов река становится более бурной, что привлекает сюда любителей сплавов на каяках и катамаранах.

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10. Соловецкий монастырь

Следующий обязательный к посещению символ Карелии — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Возведенный в 1420-1430 гг. монастырь после активного сопротивления церковной реформе патриарха Никона стал полноправным членом официальной церкви.

Благодаря мощным крепостным стенам он долгое время выступал в качестве оборонительного сооружения, сдерживая вражеские набеги. С приходом советской власти в 1920 году монастырь был закрыт, а в период 1923-1939 гг. на его территории находился Соловецкий лагерь особого назначения.

А во время Второй мировой здесь размещалась школа юнг. С 1990 года здесь располагается действующий ставропигиальный мужской монастырь.

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11. Водопад Гирвас

Куда поехать в Карелии, чтобы увидеть одну из красивейших природных достопримечательностей республики? Для этого стоит отправиться в Кондопожский район республики.

Здесь по следам лавы потухшего вулкана ниспадает яркий и живописный падун Гирвас. Водопад высотой около 15 метров особенно впечатляет свой длиной. На протяжении около 300 метров он меняет свою силу, то мощно низвергаясь, то шелестя спокойным потоком. Во время половодья сюда съезжается множество туристов, чтобы оценить полное величие и красоту падуна.

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12. Онежская набережная

Самое удобное для осмотра интересное место в Карелии находится в черте столицы республики — Петрозаводска. Набережная вытянулась вдоль Онежского озера на 1,5 километра и обустроена для прогулок жителей и гостей города. Помимо наслаждения видами водной глади Онеги здесь можно увидеть памятник основателю Петрозаводска Петру I, а также другие любопытные скульптуры и целые композиции от архитекторов из разных стран.

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13. Вулкан Гирвас

Фанаты природных достопримечательностей не представляют отдых в Карелии без посещения одного из древнейших вулканов мира возрастом 2-3 миллиарда лет. Он был обнаружен в середине прошлого века во время возведения Пальеозерской ГЭС.

Хотя вулкан значительно разрушен, и сегодня можно увидеть следы кратера и застывшие потоки лавы. Природный объект хорошо оборудован для осмотра, есть парковка, туалеты и магазин с сувенирами.

При составлении плана поездки нужно учесть, что весной вулкан на несколько дней скрывается под водой. Это связано со сбросом водных масс через шлюзы Гирвасской плотины, когда на месте природной достопримечательности образуется мощный водопад.

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14. Гора Филина

Многие приезжие отмечают, что в Карелии достопримечательности самых разных направлений. Так, в городе Лахденпохья расположена гора Филина, в которой во время второй мировой войны финны обустроили убежище с разными коммуникациями.

Сейчас это место превращено в музей, где в подземных залах собраны образцы оружия и военного обмундирования. Также здесь можно ознакомиться с коллекцией местных минералов, пострелять в тире и прогуляться туристическими тропами.

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15. Курорт «Ялгора»

Туристы из разных регионов страны приезжают сюда, чтобы покататься на лыжах или сноубордах. А также воспользоваться услугами биатлонного комплекса. Посещение курорта «Ялгора» наглядно показывает, какая красивая Карелия, и позволяет получить полное удовольствие от широких обустроенных трасс разного уровня сложности.

В зависимости от погоды сезон на курорте продолжается примерно с ноября по апрель. Его посетителям предлагаются комфортные гостевые домики рядом с трассами, уютные кафе и пункты проката снаряжения. А летом здесь можно отдохнуть на природе, отправиться в пеший поход по эко-тропе, заняться рыбалкой или скалолазанием.

enter image description here Фото: StarZImages / Istock by Getty Images

16. Национальный парк Паанаярви

Этот охраняемый природный объект федерального значения занимает территорию размером около 103 тыс. гектаров. В отличие от многих других парков на его территории нет жилых поселков.

Вместо этого в Паанаярви насчитывается 15 крупных геологических объектов и более полусотни отдельных памятников мирового значения, например, интрузии Кивакка и Ципринга. Также его посещают ради завораживающего природного явления — северного сияния.

17. Национальный парк «Водлозерский»

Что еще посмотреть в Карелии, чтобы насладиться нетронутой природой и экологическим туризмом? Отличный выбор — парк «Водлозерский» общей площадью 468 тыс. гектаров, 130 из которых относятся к территории края.

На территории парка постоянно ведутся археологические раскопки. А главной его достопримечательностью является древнейший культурный район Русского Севера — Водлозерье. Этот парк первым в России получил статус биосферного заповедника согласно решению ЮНЕСКО.

18. Марциальные воды

Туристические туры в Карелию удобно совместить с полноценным отдыхом и оздоровлением. Лечебные воды и грязи, обнаруженные на территории Кондопожского района, начали использовать еще в XVIII веке. В числе их горячих сторонников были многие высокие чины тех времен, в том числе Петр I, посещавший курорт Марциальные воды несколько раз.

Сегодня санаторий с водо- и грязелечением остается популярным среди гостей из разных регионов страны. Помимо оздоровления, здесь предлагается посещение музея истории курорта. В его экспозицию входит старинная церковь XVIII века, старые павильоны над источниками и разные исторические постройки.

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19. Гора Воттоваара

Название этого объекта, находящегося в 20 км поселка Суккозеро, в переводе означает «Гора победы». Многих любителей истории привлекают древние обрядовые сооружения из камня, которые возможно использовались для языческих ритуалов. Однако единой точки зрения на происхождение сейдов — больших валунов на маленьких «ножках» — до сих пор нет. По одной из версий они образовались под влиянием ледников и других природных явлений. Тем не менее, вокруг объекта продолжает ходить множество загадок и легенд.

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20. Национальный музей Республики Карелия

Собираясь в Карелию, куда удобнее поехать через ее столицу, ознакомившись и с достопримечательностями самого Петрозаводска. Одна из них — национальный музей. На сегодня он вмещает более 200 тыс. различных экспонатов. Большая экспозиция рассказывает об истории, культуре, археологии и природе края.

Здесь представлены инструменты, одежда, украшения, утварь и другие интересные предметы. Они дадут представление о жизни и быте разных народов, населявших республику. И помогут прочувствовать богатую историю и культуру этого края.

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