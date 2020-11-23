В городе Лахденпохья неподалеку от озера Пайкъярви находится «Гора Филина» − военно-исторический и геологический музейный комплекс. Его ключевой точкой является музей-бункер − один из крупнейших подземных музеев Севера Европы.

На близлежащей территории, обладающей уникальным рельефом, организовано несколько зон, которые рассчитаны на посетителей с различными интересами любого возраста.

История «Горы Филина»

Изначально внутри горы Хухоямяки, или Хуухканмяки, что в переводе с финского означает «гора филина», был естественный грот. Финны увеличили его и оборудовали здесь бомбоубежище. При строительстве применялись различные технологии: проводили направленные взрывы, скальную породу разрушали кольями, забитыми в специальные отверстия и политые водой. Подземные помещения располагались на площади более 750 кв. м., имели потолки высотой 4 м. Сооружение было оборудовано всеми системами жизнеобеспечения: свежий воздух подавался через вентиляционные каналы, были предусмотрены водоснабжение и канализация. Заметить бомбоубежище сверху было практически невозможно – оно было скрыто скалами и лесом.

С 1943 по 1944 гг. сооружение служило в качестве бункера, где располагался резервный командный пункт финнов. После войны он перешел к СССР и на долгий период превратился в склад боеприпасов.

В 2002 году частный владелец выкупил объект и привел в порядок два его зала.

С 2016 года музейный комплекс принимает гостей. Кроме основной экспозиции и экологической зоны, планируется открытие оздоравливающей зоны – солевой пещеры и сильвинитовой спелеокамеры. Для этого не случайно выбрана «Гора Филина»: Лахденпохья, в частности скала Хухоямяки, богата шунгитом, магнетитом, цеолитом, – камнями, благотворно влияющими на организм. А воздух пещеры насыщен омолаживающими отрицательно заряженными аэроионами.

Подземный музей

Первый зал подземного музея рассказывает об истории советско-финских войн, по большей части – Великой Отечественной войны. Среди экспонатов найденные поисковиками оружие, ящики для снарядов, форма красноармейцев и финских бойцов. В музее представлены фотографии, плакаты, карты и другие документы военных лет. Экспозиция является интерактивной: разрешается трогать многие предметы, фотографироваться с оружием, примерять военную форму.

Тема экспозиции второго зала музея «Гора Филина» − Карелия с геологической точки зрения. Здесь можно узнать о землетрясениях, а также о том, как в республике добывали золото, алмазы и речной жемчуг. Коллекция музея содержит образцы редких местных минералов − сортавалита, мусковита, андалузита, биотита, − возраст которых составляет около 2 млрд. лет.

Музейный комплекс

Кроме осмотра бункера, на территории комплекса гости могут найти и другие развлечения по душе:

попробовать себя в роли стрелка из реального оружия в динамическом тире;

прогуляться по пешеходной тропе и полюбоваться видами со смотровой площадки;

поучаствовать в квесте;

побывать на площадке экстремальных развлечений, спуститься с горы на троллее;

изучить образцы военной техники;

пройти по аллее деревянных скульптур;

оценить традиционные блюда карельской кухни в кафе.

Как добраться

Добраться до «Горы Филина» можно по железной дороге. На электричке со стороны п. Кузнечное или Сортавалы доехать до станции «Хухоямяки», а затем пройти пешком 1300 м. Второй вариант − на скоростном поезде «Ласточка» до станции «Яккима», затем пересесть на автобус N1 и выйти на остановке «Хуухканмяки» в 600 м от музея.

Автомобилисты могут доехать из Сортавалы по трассе А-121, на ул. Суворова повернуть направо и следовать указателям.