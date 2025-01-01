Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии зимой

Зима в Карелии особенно красива. Нетронутая природа становится похожей на сказку, появляется много новых развлечений, а также вариантов отдыха. Зимний сезон в Карелии начинается еще с середины осени, но это не мешает путешественникам ездить сюда за эмоциями и приключениями. Поэтому мы создали для вас зимние туры, на которые стоит обратить внимание:

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Туры в Карелию для отдыха зимой 2025

Зимние путешествия в Карелию крайне популярны, несмотря на переменчивую погоду и небольшое количество доступных туристических объектов, которые в это время особенно красивы. Северный регион идеально подходит для эко- и гастротуризма, активного и расслабленного отдыха и знакомства с самобытной культурой. Зимой здесь можно любоваться заснеженными ландшафтами и белоснежными горами, которые создают атмосферу сказки и волшебства. Также туристов ждут замерзшие озера и незамерзающие водопады, хвойные леса с шапками снега на деревьях, северное сияние и множество развлечений.

Туры по популярным достопримечательностям Карелии для зимнего отдыха

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Зимний отдых в Карелии по месяцам

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Отдых по временам года в Карелии

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Отдых в Карелии летом дает возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

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Погода в Карелии зимой

Зима в Карелии длится долго, так как снежный покров устанавливается в конце ноября, а в северных частях — в конце октября и лежит до марта-апреля. Большое количество водоемов и близость морей напрямую влияют на климат региона: снегопады сменяются слякотью и после сильных морозов приходит неожиданная оттепель.

В декабре средняя температура варьируется от -6 до -10 °C, но ближе к концу месяца часто опускается до -20 °C. К самым холодным месяцам относят январь и февраль, когда начинаются метели и днем столбик термометра показывает -15-20 °C, а ночью — -25 °C. В отдельных районах Республики морозы могут достигать до -35 °C. Наиболее теплым городом считается Сортавала, поскольку южное местоположение защищает его от сильных ветров. В целом, карельский климат можно назвать мягким, поэтому зима здесь вполне комфортная даже с учетом повышенной влажности и переменчивой погоды.

Отдых в Карелии зимой 2024

Если хотите активный отдых

Карелия предлагает развлечения на любой вкус: можно рыбачить, кататься на снегоходах или собачьих упряжках, участвовать в фестивалях и многое другое.

Подлёдная рыбалка

Зимой практически невозможно остаться без улова, так как рыбы в водоемах очень много. Вы можете воспользоваться услугами аренды снастей и оборудования на берегу любой загородной базы на озере или порыбачить самостоятельно, однако перед этим необходимо сначала получить разрешение. Самые популярные места для рыбалки Онежское и Ладожское озера, а в конце февраля в Водлозерском парке проводят фестиваль «Пудожские налимы», где ребенок может стать любым желающим.

Посещение горнолыжных курортов

Несмотря на то, что в Карелии не так много высоких гор, спортивные комплексы и курорты предлагают туристам покататься на лыжах, тюбингах, сноуборде, коньках и санках. Небольшая высота и трассы различного уровня сложности идеально подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов. Также последние несколько лет набирает популярность такой вид досуга, как прогулки на снегоступах — приспособление, предназначенное для более карелии.gold легкого и быстрого перемещения по снегу и прохода в труднодоступных местах. Часто контактные комплексы оборудованы точечными обогревателями для посетителей и комфортабельными домами.

Катания на собачьих упряжках или северных оленях

В Карелии есть множество питомников и ферм, где разводят северных оленей, маламутов и хаски. Найти их можно в поселках Калевала и Кудама, но самым важным местом является резиденция карельского Деда Мороза Талви Укко в Чалне. Развлекательный комплекс работает круглый год, но зимой, конечно, интереснее. Здесь понравится и детям, и взрослым: гости могут кататься в горках, на финских санях и в собачьих упряжках, фотографироваться с четвероногими друзьями, принимать участие в национальных забавах или мастер-классах, пробовать вкусные блюда и так далее.

Сафари на снегоходах

Экстремальные туры с катанием на снегоходах могут быть разной продолжительности: от двух часов до нескольких дней. В стоимость входит, как правило, включенная аренда, топливо, экипировка и короткое обучение. Этот вид транспорта зимой является одним из самых популярных, так как позволяет доехать в любую точку региона и при этом насладиться снежными пейзажами.

Какие достопримечательности посмотреть

Горные и труднодоступные парки

В солнечную и безветренную погоду туристы могут гулять по эко-тропам. Лучше всего для этого присмотреть национальный парк Паанаярви или горный парк «Рускеала». Первый расположен рядом с Полярным кругом и позволяет насладиться свежим воздухом, звенящей тишиной, заснеженными хвойными лесами и застывшими озерами. Самый близкий к парку населенный пункт, откуда отправляются экскурсии — поселок Пяозерский.

В «Рускеале» находится бывший мраморный каньон, который сейчас затоплен и окружен скалами из черного и белого мрамора. Зимой на второй половине дня включается разноцветная подсветка, которая позволяет комфортно кататься по озеру на коньках или летать над ним на троллее. Кроме этого, в парке туристам доступны сувенирные лавки, исторический музей, тематические выставки и кафе с национальной кухней.

Гора Воттоваара

Еще одно место для любования дикой природой и прогулок на свежем воздухе — небольшая гора высотой менее 400 метров окутана тайнами и легендами. Туристы едут сюда за священными сейдами — древними сооружениями саамов, каменной лестницей, природным углублением в виде “амфитеатра” с озером в форме глаза, мертвым лесом наверху каменного плато и каменным колодцам из мегалитов. Достопримечательность находится вблизи поселка Суккозеро в 260 км от Петрозаводска. Отправиться сюда можно самостоятельно или в составе экскурсионной группы.

Остров Кижи

Это один из крупнейших музеев-заповедников под открытым небом, включенных в список культурного наследия ЮНЕСКО и ставший символом Карелии. Остров расположен в северо-западной части Онежского озера, а на его территории находится старинный памятник деревянного зодчества «Кижский погост». Уникальный ансамбль 18 века включает церкви Воскрешения Лазаря и Преображения Господня, возведенные в начале 1700-х гг, а также амбары, мельницы и другие предметы. Для местных гостей, проживающих в музее, регулярно проводятся экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. Особого внимания касается пути до локации, так как в холодное время года добраться до Кижи можно только по замерзшему озеру с помощью катера на воздушной подушке.

Карельские деревни

Самыми «туристическими» деревянными шкафами в Карелии являются Кинерма, Рубчойла, Шелтозеро и Киндасово, их жители уже прибывают к туристам и угощают туристов национальными блюдами и травяным чаем, проводят экскурсии, рассказывают легендам и даже готовят жилье. Здесь действительно есть что: загляните в регион, где сохранились деревянные дома 18-19 веков, старинные часы и другие памятники архитектуры. Кроме этого, Кинерма в 2016 году вошла в Ассоциацию самых красивых деревень России благодаря необычной круговой планировке жилых зданий и сооружений, хотя в последние годы в стране численность населения не превышает 5 человек.

Заповедник “Кивач”

В природном комплексе в 80 км от Петрозаводска находится своеобразный водопад, который является одним из крупнейших в Европе. Каскады воды стекают по традиционным порогам с высоты 10 метров и не замерзают в зимнее время, что вместе с темпераментными скалами, покрытыми пушистым снегом, создает уникальное зрелище. По всему заповеднику проложена пешеходная тропа, однако из-за сугробов и наледи проход по ней может быть затруднен. Удобнее и быстрее добраться до водопада на автомобиле или на автобусе с экскурсией.

Петрозаводск и Сортавала

В хорошую погоду можно также отправиться на обзорную экскурсию по городу. Прогулки позволят туристам увидеть уникальную архитектуру 19-20 веков, насладиться видами на Онежское и Ладожское озера с городских набережных и посетить тематические выставки в исторических, научных или художественных музеях. А ближе познакомиться с бытом и культурой карелов помогут театры, культурные центры и другие учреждения не только в столице региона, но и в Кеми, Костомукше, Калевале и других городах.

Какую одежду взять с собой

Главное условие для комфортного отдыха зимой — нижняя одежда. Накануне поездки лучше ознакомиться с метеопрогнозом и, кроме стандартного набора, взять с собой вещи на любую сторону:

  1. термобелье;
  2. несколько пар носков и перчаток;
  3. свитер с высоким горлом;
  4. шапка и шарф;
  5. непромокаемые рукавицы и обувь;
  6. универсальные штаны;
  7. кожаный костюм (даже если не планируете активный отдых).

Также не стоит забывать о косметических или лечебных средствах для защиты кожи и губ от мороза и обветривания. Если вы управляете детьми — желательно запастись двумя и более комплектами одежды и обуви.

Плюсы и минусы зимнего путешествия в Карелию

Каждый сезон по-своему уникален и привлекателен, однако перед поездкой важны достоинства и недостатки, чтобы в преддверии не разочароваться и не быть неготовым к чему-либо.

Преимущества

  • Развлечения. В другие сезоны не получится покататься на снегоходах или собачьих упряжках, поучаствовать в рыбных фестивалях и так далее. Также зимой увеличьте меры северного наблюдения.

  • Стоимость. Зимой с насыщенной программой будет дешевле летнее путешествие, в том числе поездки, из-за цен на жилье, транспорт и экскурсии.

  • Объём туристов. Большой наплыв направляется только в новогодние праздники с комфортом, а в остальное время людей мало, поэтому можно любоваться достопримечательностями и наслаждаться уединением на природе.

Выводы

  • Короткий световой день. Рассвет начинается после 9 часов утра, а темнеет уже после 15 часов дня. В связи с этим лучше использовать популярные или знакомые предметы, чтобы не заблудиться в темноте.

  • Транспортные задержки. Снижение туристического потока приводит к необходимости регулярного транспорта в городе, поэтому добраться до достижений населенных пунктов становится труднее.

  • Сложное тяжелое состояние. При путешествии на автомобиле туристам следует соблюдать осторожность — на многих дорогах нет снега, снега или наледью, что может привести к авариям.

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