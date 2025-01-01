Отдых в Карелии зимой 2024

Если хотите активный отдых

Карелия предлагает развлечения на любой вкус: можно рыбачить, кататься на снегоходах или собачьих упряжках, участвовать в фестивалях и многое другое.

Подлёдная рыбалка

Зимой практически невозможно остаться без улова, так как рыбы в водоемах очень много. Вы можете воспользоваться услугами аренды снастей и оборудования на берегу любой загородной базы на озере или порыбачить самостоятельно, однако перед этим необходимо сначала получить разрешение. Самые популярные места для рыбалки Онежское и Ладожское озера, а в конце февраля в Водлозерском парке проводят фестиваль «Пудожские налимы», где ребенок может стать любым желающим.

Посещение горнолыжных курортов

Несмотря на то, что в Карелии не так много высоких гор, спортивные комплексы и курорты предлагают туристам покататься на лыжах, тюбингах, сноуборде, коньках и санках. Небольшая высота и трассы различного уровня сложности идеально подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов. Также последние несколько лет набирает популярность такой вид досуга, как прогулки на снегоступах — приспособление, предназначенное для более карелии.gold легкого и быстрого перемещения по снегу и прохода в труднодоступных местах. Часто контактные комплексы оборудованы точечными обогревателями для посетителей и комфортабельными домами.

Катания на собачьих упряжках или северных оленях

В Карелии есть множество питомников и ферм, где разводят северных оленей, маламутов и хаски. Найти их можно в поселках Калевала и Кудама, но самым важным местом является резиденция карельского Деда Мороза Талви Укко в Чалне. Развлекательный комплекс работает круглый год, но зимой, конечно, интереснее. Здесь понравится и детям, и взрослым: гости могут кататься в горках, на финских санях и в собачьих упряжках, фотографироваться с четвероногими друзьями, принимать участие в национальных забавах или мастер-классах, пробовать вкусные блюда и так далее.

Сафари на снегоходах

Экстремальные туры с катанием на снегоходах могут быть разной продолжительности: от двух часов до нескольких дней. В стоимость входит, как правило, включенная аренда, топливо, экипировка и короткое обучение. Этот вид транспорта зимой является одним из самых популярных, так как позволяет доехать в любую точку региона и при этом насладиться снежными пейзажами.

Какие достопримечательности посмотреть

Горные и труднодоступные парки

В солнечную и безветренную погоду туристы могут гулять по эко-тропам. Лучше всего для этого присмотреть национальный парк Паанаярви или горный парк «Рускеала». Первый расположен рядом с Полярным кругом и позволяет насладиться свежим воздухом, звенящей тишиной, заснеженными хвойными лесами и застывшими озерами. Самый близкий к парку населенный пункт, откуда отправляются экскурсии — поселок Пяозерский.

В «Рускеале» находится бывший мраморный каньон, который сейчас затоплен и окружен скалами из черного и белого мрамора. Зимой на второй половине дня включается разноцветная подсветка, которая позволяет комфортно кататься по озеру на коньках или летать над ним на троллее. Кроме этого, в парке туристам доступны сувенирные лавки, исторический музей, тематические выставки и кафе с национальной кухней.

Гора Воттоваара

Еще одно место для любования дикой природой и прогулок на свежем воздухе — небольшая гора высотой менее 400 метров окутана тайнами и легендами. Туристы едут сюда за священными сейдами — древними сооружениями саамов, каменной лестницей, природным углублением в виде “амфитеатра” с озером в форме глаза, мертвым лесом наверху каменного плато и каменным колодцам из мегалитов. Достопримечательность находится вблизи поселка Суккозеро в 260 км от Петрозаводска. Отправиться сюда можно самостоятельно или в составе экскурсионной группы.

Остров Кижи

Это один из крупнейших музеев-заповедников под открытым небом, включенных в список культурного наследия ЮНЕСКО и ставший символом Карелии. Остров расположен в северо-западной части Онежского озера, а на его территории находится старинный памятник деревянного зодчества «Кижский погост». Уникальный ансамбль 18 века включает церкви Воскрешения Лазаря и Преображения Господня, возведенные в начале 1700-х гг, а также амбары, мельницы и другие предметы. Для местных гостей, проживающих в музее, регулярно проводятся экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. Особого внимания касается пути до локации, так как в холодное время года добраться до Кижи можно только по замерзшему озеру с помощью катера на воздушной подушке.

Карельские деревни

Самыми «туристическими» деревянными шкафами в Карелии являются Кинерма, Рубчойла, Шелтозеро и Киндасово, их жители уже прибывают к туристам и угощают туристов национальными блюдами и травяным чаем, проводят экскурсии, рассказывают легендам и даже готовят жилье. Здесь действительно есть что: загляните в регион, где сохранились деревянные дома 18-19 веков, старинные часы и другие памятники архитектуры. Кроме этого, Кинерма в 2016 году вошла в Ассоциацию самых красивых деревень России благодаря необычной круговой планировке жилых зданий и сооружений, хотя в последние годы в стране численность населения не превышает 5 человек.

Заповедник “Кивач”

В природном комплексе в 80 км от Петрозаводска находится своеобразный водопад, который является одним из крупнейших в Европе. Каскады воды стекают по традиционным порогам с высоты 10 метров и не замерзают в зимнее время, что вместе с темпераментными скалами, покрытыми пушистым снегом, создает уникальное зрелище. По всему заповеднику проложена пешеходная тропа, однако из-за сугробов и наледи проход по ней может быть затруднен. Удобнее и быстрее добраться до водопада на автомобиле или на автобусе с экскурсией.

Петрозаводск и Сортавала

В хорошую погоду можно также отправиться на обзорную экскурсию по городу. Прогулки позволят туристам увидеть уникальную архитектуру 19-20 веков, насладиться видами на Онежское и Ладожское озера с городских набережных и посетить тематические выставки в исторических, научных или художественных музеях. А ближе познакомиться с бытом и культурой карелов помогут театры, культурные центры и другие учреждения не только в столице региона, но и в Кеми, Костомукше, Калевале и других городах.