Период с июня по июль считается лучшим временем для поездок по региону, поэтому неудивительно, что именно на эти месяцы приходится пик сезона. В связи с большим наплывом туристов цены стремительно растут, а поиск жилья и организация досуга становятся сложнее.

Расценки жилья

Остановиться в Карелии можно в отеле, гостинице, апартаментах, хостеле, гостевом доме, глэмпинге, кемпинге, коттедже и на базе отдыха. За сутки в хостелах берут по 500-1000₽, а стандартные номера в гостиницах и домики в турбазах стоят по 1500−2000₽.

Для путешествия большой компанией подойдет аренда коттеджа, которая обойдется в 12000−15000 ₽/сутки. Разбить палаточный лагерь на территории базы отдыха можно за 500-1000 ₽/сутки. Стоимость проживания на туристических базах и глэмпингах зависит от личных предпочтений: можно найти как за тысячу рублей в сутки, так и за 10.

Цены на питание

В городах и пригородах предостаточно заведений на любой кошелек. В среднем, за завтраки и обеды в кафе или столовой на двоих персон придется заплатить 400-700₽, а ужин в недорогом ресторане обойдется, как минимум, в два раза дороже.

Всё зависит от вашего бюджета и пожеланий, ведь готовить можно и самостоятельно. В Карелии работают федеральные сети магазинов: «Пятёрочка», «Дикси», «Лента» и «Магнит».

Также многие базы отдыха предлагают услуги питания в своих кафе или ресторанах с вполне адекватными ценами: завтраки от 250₽, а ужины от 400₽. Можно сразу выбрать тариф с включенными завтраками или обедами.

Отведать традиционные блюда из местной дичи или рыбы за относительно невысокую стоимость можно в кафе и ресторанах, а приобрести известные карельские пирожки — калитки — во всех магазинах и кафе за 20-40₽. Свежие грибы, ягоды и варенье из местных продуктов продаются в магазинах, на рынках и сувенирных лавках за 150-400₽.

Стоимость экскурсий

Минимальная стоимость наших однодневных экскурсий варьируется от 990 до 2500₽. Для каждого клиента мы организовываем выезды в зависимости от предпочтений и бюджета. Например, за один день можно осмотреть два-три места по одному туристическому маршруту. Это может быть обзорная экскурсия по Петрозаводску и сплав по порогам реки Шуя, которая находится в часе езды от города.

Цены за многодневные туры с разнообразием туристических точек и полной организацией досуга начинаются от 20 тысяч рублей. В частности, трехдневная экскурсия на Соловки, Беломорканал и Петроглифы стоит 30 тысяч рублей. В эту цену входят трансфер, отель, питание, входные билеты в туристические места и работа экскурсовода. Организация любого нашего тура продумана до мелочей, поэтому у каждого путешественника останутся положительные и яркие воспоминания от поездки.