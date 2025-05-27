Туры на север не просто так притягивают туристов. В июне северные регионы не испытывают нехватки солнца, а световой день длится особенно долго, что привлекает южан.
Туры на север не просто так притягивают туристов. В июне северные регионы не испытывают нехватки солнца, а световой день длится особенно долго, что привлекает южан.
Погодные условия Карелии в июне нестабильны так же, как и в любой другой месяц. Однако летом это выражается лишь перепадами температур. В один день воздух может прогреться до 30⁰С, а в другой — только до 19⁰С. Дожди в июне идут редко и недолго.
Так как Карелия — это северный регион, после захода солнца температура часто опускается до 11-15⁰С, поэтому здесь не стоит рассчитывать на теплые ночи. Учитывайте эти факторы при планировании отдыха в первый месяц лета.
Самолетом
Карельский аэропорт «Бесовец» находится в одноименном поселке в 13 км от Петрозаводска. Прямые перелеты выполняются из Москвы и Нижнего Новгорода. Обычная стоимость билета варьируется в пределах 5000-7000₽. Авиакомпании частенько устраивают распродажи, где можно поймать цены в 500 или 1000₽.
Поездом
Наиболее удобные поезда из Москвы — мурманский № 092 и фирменный карельский № 18. Из столицы они отходят в 21:00, а в Петрозаводск прибывают около 9-10 утра. Цена меняется в зависимости от спроса и сезона, но фирменный поезд обычно обходится дороже.
Из Санкт-Петербурга до Петрозаводска и Сортавалы можно добраться на электричке «Ласточка». В Петрозаводск поезд отходит около 18:00, а время в пути занимает 5 часов. Билет стоит чуть больше 1000 ₽. Еще в обе стороны из Санкт-Петербурга ходит обычный ночной поезд № 011. Он отбывает около 23:00, а приезжает в 7:00.
Машиной
Вариант подходит для тех, кто планирует ездить по местным окрестностям, лесам, паркам и озерам. Из Петербурга в Петрозаводск можно доехать по трассе Р-21 «Кола». Расстояние по ней — 450 км, а время в пути составит около 6 часов с учетом недолгих остановок. Из Москвы в Карелию ведет трасса М-11, которая переходит в «Колу». Маршрут в 1000 км преодолевается примерно за 12 часов.
Период с июня по июль считается лучшим временем для поездок по региону, поэтому неудивительно, что именно на эти месяцы приходится пик сезона. В связи с большим наплывом туристов цены стремительно растут, а поиск жилья и организация досуга становятся сложнее.
Остановиться в Карелии можно в отеле, гостинице, апартаментах, хостеле, гостевом доме, глэмпинге, кемпинге, коттедже и на базе отдыха. За сутки в хостелах берут по 500-1000₽, а стандартные номера в гостиницах и домики в турбазах стоят по 1500−2000₽.
Для путешествия большой компанией подойдет аренда коттеджа, которая обойдется в 12000−15000 ₽/сутки. Разбить палаточный лагерь на территории базы отдыха можно за 500-1000 ₽/сутки. Стоимость проживания на туристических базах и глэмпингах зависит от личных предпочтений: можно найти как за тысячу рублей в сутки, так и за 10.
В городах и пригородах предостаточно заведений на любой кошелек. В среднем, за завтраки и обеды в кафе или столовой на двоих персон придется заплатить 400-700₽, а ужин в недорогом ресторане обойдется, как минимум, в два раза дороже.
Всё зависит от вашего бюджета и пожеланий, ведь готовить можно и самостоятельно. В Карелии работают федеральные сети магазинов: «Пятёрочка», «Дикси», «Лента» и «Магнит».
Также многие базы отдыха предлагают услуги питания в своих кафе или ресторанах с вполне адекватными ценами: завтраки от 250₽, а ужины от 400₽. Можно сразу выбрать тариф с включенными завтраками или обедами.
Отведать традиционные блюда из местной дичи или рыбы за относительно невысокую стоимость можно в кафе и ресторанах, а приобрести известные карельские пирожки — калитки — во всех магазинах и кафе за 20-40₽. Свежие грибы, ягоды и варенье из местных продуктов продаются в магазинах, на рынках и сувенирных лавках за 150-400₽.
Минимальная стоимость наших однодневных экскурсий варьируется от 990 до 2500₽. Для каждого клиента мы организовываем выезды в зависимости от предпочтений и бюджета. Например, за один день можно осмотреть два-три места по одному туристическому маршруту. Это может быть обзорная экскурсия по Петрозаводску и сплав по порогам реки Шуя, которая находится в часе езды от города.
Цены за многодневные туры с разнообразием туристических точек и полной организацией досуга начинаются от 20 тысяч рублей. В частности, трехдневная экскурсия на Соловки, Беломорканал и Петроглифы стоит 30 тысяч рублей. В эту цену входят трансфер, отель, питание, входные билеты в туристические места и работа экскурсовода. Организация любого нашего тура продумана до мелочей, поэтому у каждого путешественника останутся положительные и яркие воспоминания от поездки.
Второе по величине пресноводное озеро в Европе. Сюда впадает 1000 рек, а вытекает только одна — Свирь. На Онежском озере можно найти эклектичные памятники, которые подарили Петрозаводску города-побратимы. В разную погоду и время суток озеро меняет цвет: нежно-голубое по утрам и розовое на закате.
Ботанический сад заложен в 1951 году. Экспозиция находится на северном берегу Петрозаводской губы Онежского озера, на южных склонах реликтового вулкана и занимает территорию в 360 га. Здесь представлены более 500 видов растений, среди которых арборетум, цветник, а также травянистые, плодовые и ягодные. Интересно, что в саду тихо даже при большом количестве посетителей.
Водопады в Карелии заслуженно считаются настоящим чудом природы. Высота водопадов Кивач и Куми более 10 метров, а длина водопада Гирвас насчитывает 300 метров. Также они отличаются высокой скоростью, бурными потоками и живописными видами. Найти их можно в в Кондопожском, Калевальском и Лоухском районах.
Один из островов архипелага Кижские Шхеры. На острове расположен музей деревянного зодчества и его главный памятник — ансамбль деревянных храмов. Кижский погост включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. А Церковь Преображения Господня, по легенде, построена одним топором и без гвоздей. Её 23 купола украшают тысячи лемешин — это осиновая черепица, изготовленная вручную.
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Петроглифы - это рисунки, оставленные на скалах около 5-6 тысяч лет назад. Они растянулись узкой полосой более чем на 20 км вдоль восточного побережья Онежского озера. Археологический комплекс включает 1200 изображений, выполненных техникой точечной выбивки. Рисунки полируются ветром и водой, что делает их еще четче. Благодаря этому ученые до сих пор продолжают находить ранее невидимые изображения на скалах.
В июне в регионе наступают белые ночи. Так же, как днём, светло на севере республики. А в центральной части и ближе к югу, в том числе в Петрозаводске и Сортавале, явление больше напоминает вечерние сумерки. Традиционные белые ночи длятся в Карелии с 26 мая по 17 июля, когда солнце не уходит далеко за горизонт, а световой день длится 21 час.
Июнь считается не самым подходящим месяцем для открытия купального сезона в Карелии, но если вдруг установится жаркая погода, то песчаные побережья региона готовы принять туристов и местных жителей. Также считается, что северное солнце делает загар более устойчивым, в отличие от тропических широт. Когда теплая погода держится несколько дней, то появляется шанс искупаться в прогретой Ладоге или Онеге.
Июнь — подходящее время для активных походов и сплавов. Многообразие пеших маршрутов позволяет близко узнать природу региона, а реки и озера делают сплавы доступными для туристов любого уровня подготовки. Выбирайте однодневный маршрут или отправляйтесь в путешествие на несколько дней.
Карелия — край с большим количеством водоемов и видов рыбы, что привлекает рыбаков со всей страны. Насладиться рыбалкой могут как профессионалы, так и любители. Однако в июне в регионе действуют ограничения на объем и места вылова, в связи с нерестом. За подробностями лучше обратиться в местные органы.
Карелия — это древний регион, который включает в себя древнерусские центры духовной и культурной жизни. Во время поездки в Карелию вы познакомитесь с шедеврами деревянного и каменного зодчества, а также насладитесь удивительными природными красотами.
Активный плавательный сезон начинается в регионе только во второй половине лета. При хорошей погоде можно купаться в середине июня в озерах, нагревающихся до +17-19°C. Самые популярные и благоустроенные для пляжного отдыха водоемы — Сямозеро, Ладожское и Онежское озера.
На Ладоге (с лодки или у островов) ловят леща, плотву, густеру, форель и т.д. На Сямозере спиннингом приманивают щуку и судака, также встречаются окуни и ерши, а если повезет — ряпушка, налим и хариус. За палией и сигом отправляйтесь на Пяозеро, а на реке Шуя прекрасно ловятся язь и елец.
Да, чтобы избежать комариных укусов, необходимо брать на прогулки спреи от насекомых.