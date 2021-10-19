Белые ночи в Карелии

Сложно подумать, что все это происходит наяву: кажется, будто попадаешь в какую-то сказку. Сумерки нежно обволакивают все вокруг, пряча за линию горизонта. Цвет неба плавно меняется с нежно-алого до дымчато-сиреневого, а в какой-то момент и совсем превращаясь в золото.

Есть ли в Карелии белые ночи

Белыми ночами в Карелии называют период, который начинается с 20-х чисел мая и длится до июля. Из-за северного расположения региона и его близости к Полярному кругу солнце в эти месяцы не уходит за горизонт, поэтому вечер и утро сливаются между собой, образуя “белую ночь”. В это время естественное освещение остается на том же уровне, что и днем. Наиболее светлые сумерки можно увидеть в самый длинный день — в середине июня, когда устанавливается летнее солнцестояние.

⋅⋅⋅«И, не пуская тьму ночная⋅⋅ ⋅⋅⋅На золото небеса,⋅⋅ ⋅⋅⋅Одна заря сменить другую⋅⋅ ⋅⋅⋅Спешит, дав ночи полчаса…»

Лучше об этом периоде, чем писал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, и не скажешь.

Что посмотреть в Карелии в период белых ночей

Белые ночи – один из символов Карелии. В это время на мероприятиях проводится множество интересных вечеринок и мероприятий.

Фестиваль «Белые ночи Карелии»

Ежегодно, более 16 лет подряд, в Петрозаводске проводится грандиозный международный фестиваль «Белые ночи Карелии», привлекающий ценителей классической и высокой музыки искусства всей страны. В рамках мероприятия проводятся масштабные концерты с участием звезд мировой оперной сцены, камерные выступления музыкантов-виртуозов, авторские симфонические поэмы и оратории.

Ознакомиться с творческой программой участников фестиваля традиционно можно на нескольких площадках столицы Карелии:

в залах Государственной консерватории;

на сцене республиканского Музыкального театра.

сила с маститыми исполнителями с мировым именем, на фестивальных площадках выступают юные дарования и малоизвестные таланты. Гости фестиваля смогут насладиться яркими постановками, новаторскими программами и мировыми премьерами.

Rally White Nights

Любителям драйвовых эмоций и экстремальных ощущений обязательно стоит посетить захватывающие классические авторли «Белые ночи». Гонки включены в программу Чемпионата России по классическому ралли. Общая протяженность трассы составляет 400 километров, половина маршрута – это достаточно опасные скоростные участки.

Громогласный рев моторов, от которого заложены уши; прохождение поворотов на бешеных скоростях, задерживая каждый раз сердце трепетать; безудержный азартный бой, передающийся каждому зрителю – такие заезды действительно никто не может оставаться равнодушными. Особый флер романтики, все происходящее дарит карельские белые ночи.

Фестиваль карельской калитки

Для тех, кто хочет увидеть Карелию прямо, самобытную, стоит направление на праздник калитки в Сортавалу. Там не только вкусно накормить срок карельского лакомства, но и узнать, как его правильно приготовить самостоятельно. И все это под аккомпанемент задорного карельского фольклора в исполнении известных коллективов. Самые активные гости могут попробовать свои силы и ловкость в старинной командной игре Кююккя. Заряд передачи эмоций гарантированно всем.

Фестиваль народного юмора

Говорят, смех продлевает жизнь. Именно поэтому не стоит обходить свое внимание интересным, самобытным фестиваль юмора в деревне Киндасово. Каждый год сюда приезжают известные юмористы и местные комики, чтобы посоревноваться, кто кого перешутит.

выступить на фестивале тут действительно не будет, когда скучать: надо состязаться в метании валенка, бежать на лыжах по траве и другим видам забава, которую устраивают мероприятия бесчисленного множества. Завершается все зажигательной дискотекой с говорящим названием «Киндасовский расколбас».

ЭкоФест Рускеала

Фестиваль ЭкоФест Рускеала – это настоящий праздник спорта и здорового образа жизни, проводимый в одном из самых красивых мест Карелии горном парке Рускеала. Участники ежегодного фестиваля могут попробовать свои силы в:

ночном трейловом забеге по самым живописным местам парка;

увлекательных гонках на САП-бордах;

скоростных заплывах, рассекая изумрудные воды Мраморного карьера.

Нежное очарование белых ночей создает красоту окружающей природы и особую атмосферу фестиваля. Белые ночи – идеальное время для знакомства с Карелией. Такую волшебную палитру цветов и оттенков больше нигде не увидишь. Словами описать всю красоту этого необычного природного явления невозможно: это нужно обязательно увидеть своими глазами.