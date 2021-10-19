Белые ночи в Карелии

Сложно подумать, что все это происходит наяву: кажется, будто попадаешь в какую-то сказку. Сумерки нежно обволакивают все вокруг, пряча за линию горизонта. Цвет неба плавно меняется с нежно-алого до дымчато-сиреневого, а в какой-то момент и совсем превращаясь в золото.
Белыми ночами в Карелии называют период, который начинается с 20-х чисел мая и длится до июля. Из-за северного расположения региона и его близости к Полярному кругу солнце в эти месяцы не уходит за горизонт, поэтому вечер и утро сливаются между собой, образуя “белую ночь”. В это время естественное освещение остается на том же уровне, что и днем. Наиболее светлые сумерки можно увидеть в самый длинный день — в середине июня, когда устанавливается летнее солнцестояние.
⋅⋅⋅«И, не пуская тьму ночная⋅⋅ ⋅⋅⋅На золото небеса,⋅⋅ ⋅⋅⋅Одна заря сменить другую⋅⋅ ⋅⋅⋅Спешит, дав ночи полчаса…»
Лучше об этом периоде, чем писал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, и не скажешь.
Белые ночи – один из символов Карелии. В это время на мероприятиях проводится множество интересных вечеринок и мероприятий.
Ежегодно, более 16 лет подряд, в Петрозаводске проводится грандиозный международный фестиваль «Белые ночи Карелии», привлекающий ценителей классической и высокой музыки искусства всей страны. В рамках мероприятия проводятся масштабные концерты с участием звезд мировой оперной сцены, камерные выступления музыкантов-виртуозов, авторские симфонические поэмы и оратории.
Ознакомиться с творческой программой участников фестиваля традиционно можно на нескольких площадках столицы Карелии:
сила с маститыми исполнителями с мировым именем, на фестивальных площадках выступают юные дарования и малоизвестные таланты. Гости фестиваля смогут насладиться яркими постановками, новаторскими программами и мировыми премьерами.
Любителям драйвовых эмоций и экстремальных ощущений обязательно стоит посетить захватывающие классические авторли «Белые ночи». Гонки включены в программу Чемпионата России по классическому ралли. Общая протяженность трассы составляет 400 километров, половина маршрута – это достаточно опасные скоростные участки.
Громогласный рев моторов, от которого заложены уши; прохождение поворотов на бешеных скоростях, задерживая каждый раз сердце трепетать; безудержный азартный бой, передающийся каждому зрителю – такие заезды действительно никто не может оставаться равнодушными. Особый флер романтики, все происходящее дарит карельские белые ночи.
Для тех, кто хочет увидеть Карелию прямо, самобытную, стоит направление на праздник калитки в Сортавалу. Там не только вкусно накормить срок карельского лакомства, но и узнать, как его правильно приготовить самостоятельно. И все это под аккомпанемент задорного карельского фольклора в исполнении известных коллективов. Самые активные гости могут попробовать свои силы и ловкость в старинной командной игре Кююккя. Заряд передачи эмоций гарантированно всем.
Говорят, смех продлевает жизнь. Именно поэтому не стоит обходить свое внимание интересным, самобытным фестиваль юмора в деревне Киндасово. Каждый год сюда приезжают известные юмористы и местные комики, чтобы посоревноваться, кто кого перешутит.
выступить на фестивале тут действительно не будет, когда скучать: надо состязаться в метании валенка, бежать на лыжах по траве и другим видам забава, которую устраивают мероприятия бесчисленного множества. Завершается все зажигательной дискотекой с говорящим названием «Киндасовский расколбас».
Фестиваль ЭкоФест Рускеала – это настоящий праздник спорта и здорового образа жизни, проводимый в одном из самых красивых мест Карелии горном парке Рускеала. Участники ежегодного фестиваля могут попробовать свои силы в:
Нежное очарование белых ночей создает красоту окружающей природы и особую атмосферу фестиваля. Белые ночи – идеальное время для знакомства с Карелией. Такую волшебную палитру цветов и оттенков больше нигде не увидишь. Словами описать всю красоту этого необычного природного явления невозможно: это нужно обязательно увидеть своими глазами.