Фестиваль «Карельской калитки» в Сортавала

Каждый год на живописном побережье Ладожского озера проводится один из самых вкусных республиканских фестивалей, посвященный традиционному блюду карельской кухни, калитке.

Это самобытный семейный праздник, наполненный интересными мастер-классами, веселыми командными соревнованиями и задорными выступлениями фольклорных коллективов.

Карельская калитка: что, где и с чем ее едят

Калитка – небольшой открытый пирог с начинкой, приготовленный из ржаной муки. В качестве начинки могут использоваться различные ингредиенты: все зависит от фантазии повара. Но в традиционном рецепте – это картофельное пюре с добавлением мелко рубленного зеленого лука и сваренных вкрутую яиц или же пшенная каша на молоке.

Как утверждают историки, первые калитки-преснушки предки карел готовили еще в далеком IX веке. Тогда главным ингредиентом начинки был толченый ячмень, вымоченный в простокваше, благодаря которому пироги имели специфический кисловато-молочный вкус.

Кулинары-участники фестиваля стремятся удивить своих гостей и готовят более 11 тысяч калиток по фирменным рецептам с самым необычным наполнением. От разнообразия начинок, представленных на фестивале, голова идет кругом: это и брынза, и лесные грибы, и копченая карельская форель-кумжа, и ветчина, и икра, и творог... Все не перечислить. Свежайшие, ароматные пироги так и просятся, чтобы их попробовали. Устоять невозможно.

История фестиваля

Впервые фестиваль был проведен в 2014 году по инициативе карельской семьи предпринимателей Александра и Юлии Артемьевых. Их целью было через традиционную карельскую выпечку привлечь как можно больше внимания к культуре региона; замотивировать людей интересоваться традициями своего родного прекрасного края.

Такой гастрономический праздник пришелся по душе и жителям, и гостям Карелии и его стали проводить ежегодно.

Развлекательная программа праздника

Программа фестиваля не оставляет ни единого шанса своим гостям заскучать. Каждый год организаторы стремятся наполнить праздник максимальным количеством активностей и развлечений:

проводятся различные мастер-классы;

организуются кулинарные конкурсы;

работают ярмарочные ряды с сувенирами от мастеров народных промыслов;

выступают известные фольклорные коллективы и хореографические ансамбли;

проводится турнир по кююккя, старинной карельской командной игре, напоминающей русские городки (борьба там идет нешуточная, ведь проигравшим будет несладко: им придется на своих спинах прокатать победителей по всему игровому полю).

Хоть традиционные калитки – это пироги небольшого размера, но в день фестиваля выпекается главная королева праздника гигантская калитка, такая чтоб каждый гость фестиваля мог ее попробовать. И каждый год местные повара бьют собственные же рекорды: готовят ее все больших размеров.

Гостей фестиваля ждёт ответственная миссия: они выступают членами жюри в главном кулинарном конкурсе праздника «Калитка, калиточка», в котором в нескольких номинациях с большим азартом между собой соревнуются команды профессиональных поваров.

На интерактивных мастер-классах, повсеместно проводимых на площадках фестиваля, и взрослые, и дети могут попробовать свои силы в приготовлении традиционного лакомства под руководством опытных мастеров своего дела, создании посуды из глины, росписи имбирных пряников. А созданное своими руками творение будет лучшим сувениром на память о необычном фестивале.

А завершается праздник, как и положено, большим карельским чаепитием.

Время и место проведения

Гастрономический праздник проводится каждое лето в городе Сортавала, на территории гостинично-ресторанного комплекса «Пийпун Пиха». Вход на мероприятие бесплатный.

Фестиваль калитки – это много музыки, песен, танцев, народных забав и вкуснейшей еды. Это то событие, которое непременно стоит посетить. Он позволяет поближе познакомиться не только с традиционной карельской кухней, но и самобытной культурой региона. Ведь недаром говорят, чтобы познать душу народа, надо отведать его еды.