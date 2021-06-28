Народная игра кю́юккя

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«Городки» не столь популярны, как футбол или хоккей, но чемпионаты мира по ним проводятся. Соревнования разделены на три направления – русское, европейское и кюккя. Последняя из перечисленных игр родилась в Карелии, и издавна является национальным видом спорта.
В Финляндии кюккя многие считают финским изобретением, хотя «карельские городки» попали в эту страну только в начале XX века. Тогда два карельских уроженца – Костя Борисов и Боря Карпов – основали в Суоми «Карельскую лигу кюккя», а один из турниров носит имя второго из основателей до нынешнего дня.
В СССР национальное спортивное увлечение карелов находилось в опале, и возрождать популярность игры заново начали только в 1991 году. Спустя 6 лет удалось наладить контакты с финнами, а еще через 4 года, в 2001-м, в Киеве прошел первый чемпионат мира по городкам, где кюккя стали полноценной третьей дисциплиной.
Удивительно, но в самой Карелии официального статуса игра долго не имела. Кубок Карелии по кюккя был впервые разыгран только в 2013 году. Главной командой края стала сборная Петрозаводска, а число профессиональных игроков с того времени увеличилось с 30 до 400 человек.
Популяризаторы этого вида спорта набирают не только взрослые, но и юниорские команды. Минимальным возрастом принято считать 15 лет. Для юношей и девушек обустраивают меньшие по размеру площадки и делают специальные, облегченные биты. Наибольшее количество игроков-подростков представляют не столицу Карелии, а в Кондопогу и Ведлозеро.
Активно помогает местной федерации кюкке Министерство спорта РФ. Благодаря его содействию, в 2020 году были проведены следующие мероприятия:
На любительском уровне основной проблемой является отсутствие должным образом подготовленных площадок. Игрокам приходится обустраивать их самостоятельно, а спортивный инвентарь делать на заказ.
Классические требования таковы.
Для взрослых: прямоугольник 22 х 7 метров – два квадрата и разделительная полоса посередине. Сторона каждого квадрата – 5м, ширина зоны разделения площадок противников – 10 м. Для детей до 10 лет: квадраты уменьшены до 3 м, область разделения – до 6 м.
Цилиндрической формы, изготавливаются из дерева (обычно – карельской березы). Высота каждой – 10 см, сечение – от 6,5 до 8 см. Число кеглей – для командной игры 20 пар, одиночной – 10. Размещение – равномерно вдоль переднего края площадки, с отступом крайних от боковой бровки 1,25 м (для детей – 0,25 м).
Изготавливаются из дерева. Оснащаются удобной ручкой и имеют скругленную форму. Максимальная длина – 85 см, сечение – 8 см. Ограничений на вес нет.
Ограничиваются расстоянием до кеглей в зависимости от возраста и пола игроков:
Профессионалы рассказывают такие занимательные детали об игре в кюккя.
Но главное в состязании – это спортивный азарт! В этом единогласны все, кто хоть раз попробовал сыграть в кюккю. Познакомиться с традициями народов Карелии помогут наши туры и экскурсии.