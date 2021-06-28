Народная игра кю́юккя

«Городки» не столь популярны, как футбол или хоккей, но чемпионаты мира по ним проводятся. Соревнования разделены на три направления – русское, европейское и кюккя. Последняя из перечисленных игр родилась в Карелии, и издавна является национальным видом спорта.

История

В Финляндии кюккя многие считают финским изобретением, хотя «карельские городки» попали в эту страну только в начале XX века. Тогда два карельских уроженца – Костя Борисов и Боря Карпов – основали в Суоми «Карельскую лигу кюккя», а один из турниров носит имя второго из основателей до нынешнего дня.

В СССР национальное спортивное увлечение карелов находилось в опале, и возрождать популярность игры заново начали только в 1991 году. Спустя 6 лет удалось наладить контакты с финнами, а еще через 4 года, в 2001-м, в Киеве прошел первый чемпионат мира по городкам, где кюккя стали полноценной третьей дисциплиной.

Удивительно, но в самой Карелии официального статуса игра долго не имела. Кубок Карелии по кюккя был впервые разыгран только в 2013 году. Главной командой края стала сборная Петрозаводска, а число профессиональных игроков с того времени увеличилось с 30 до 400 человек.

Популяризация и развитие кюккя в Карелии

Популяризаторы этого вида спорта набирают не только взрослые, но и юниорские команды. Минимальным возрастом принято считать 15 лет. Для юношей и девушек обустраивают меньшие по размеру площадки и делают специальные, облегченные биты. Наибольшее количество игроков-подростков представляют не столицу Карелии, а в Кондопогу и Ведлозеро.

Активно помогает местной федерации кюкке Министерство спорта РФ. Благодаря его содействию, в 2020 году были проведены следующие мероприятия:

кубковые региональные соревнования;

турнир к Дню физкультурника;

отдельный 2-дневный турнир

Спартакиада ведомственного уровня;

семинар для преподавателей физкультуры.

На любительском уровне основной проблемой является отсутствие должным образом подготовленных площадок. Игрокам приходится обустраивать их самостоятельно, а спортивный инвентарь делать на заказ.

Правила игры в кюккя

Классические требования таковы.

1. Игровая площадка.

Для взрослых: прямоугольник 22 х 7 метров – два квадрата и разделительная полоса посередине. Сторона каждого квадрата – 5м, ширина зоны разделения площадок противников – 10 м. Для детей до 10 лет: квадраты уменьшены до 3 м, область разделения – до 6 м.

2. Кегли.

Цилиндрической формы, изготавливаются из дерева (обычно – карельской березы). Высота каждой – 10 см, сечение – от 6,5 до 8 см. Число кеглей – для командной игры 20 пар, одиночной – 10. Размещение – равномерно вдоль переднего края площадки, с отступом крайних от боковой бровки 1,25 м (для детей – 0,25 м).

3. Биты («пуаликка»).

Изготавливаются из дерева. Оснащаются удобной ручкой и имеют скругленную форму. Максимальная длина – 85 см, сечение – 8 см. Ограничений на вес нет.

4. Расстояние бросков.

Ограничиваются расстоянием до кеглей в зависимости от возраста и пола игроков:

до 8 лет – 4 м;

до 10 лет – 6 м, далее с 4 м;

до 12 лет и пожилые люди старше 70 – 8 м, затем 6 м;

до 15 лет, женщины, мужчины 70+ – 10 м, потом 8 м;

мужчины – 15 и 10 м соответственно.

5. Другие правила и последовательность игры.

Число участников – 1,2 или 4 с каждой стороны.

Число бит (соответствует количеству бросков до перехода права на таковые к противнику) – до 4 шт. для одиночек и 2 шт. при парной и командной игре.

Броски – выполняются из своей игровой зоны по кеглям в зоне противника.

Выбитые кегли дают плюсовые очки. Те, что остались – минусовые. «Старухи» в зоне площадки – по 2 отрицательных очка. «Попы» на линиях – по одному.

Первый «тайм» заканчивается после выбивания одной из команд всех кеглей соперника. Затем игроки меняются площадками, и вторая половина игры проходит по тем же правилам.

На соревнованиях с большим количеством команд каждой начисляется 2 очка за победу и 1 – за ничью. Поражение баллов не приносит.

Интересные факты, озвученные игроками

Профессионалы рассказывают такие занимательные детали об игре в кюккя.

Настоящие игроки перед игрой всегда произносят традиционный стишок-считалку: Yks, kakš, kolme, nellä, viisi, kuuš, korjua luuš. Omena oo, Ompompoo, Piiran paaran, puh pah, pois! Определенное преимущество при бросках имеют левши, которым легче выбивать кегли, расположенные справа. У каждого профессионала есть «свой» мастер по дереву, который изготавливает игроку биты. Поскольку ограничений на массу нет, бросковые «пуаликку» могут весить от 1,5 до 3 кг. Настоящее мастерство оттачивается очень долго. Поскольку важно не просто попасть в кеглю, а найти точку контакта, после которого брусок вылетит из довольно большой игровой зоны.

Но главное в состязании – это спортивный азарт! В этом единогласны все, кто хоть раз попробовал сыграть в кюккю. Познакомиться с традициями народов Карелии помогут наши туры и экскурсии.