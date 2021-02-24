Карельская береза — редкая разновидность популярного рода листопадных деревьев, которая выделяется особым рисунком древесины. Внешняя неказистость деревьев крайне обманчива. Их часто скрученные, с большими наростами стволы хранят уникальную мраморную текстуру. Поэтому мебель из карельской березы популярна во многих странах мира. О редкости данного вида можно судить по тому, что ее древесина продается килограммами, а не кубометрами.

Описание вида

Дерево относится к одному из подвидов всем знакомой березы повислой. Чтобы определить, чем отличается карельская береза, стоит обратить внимание на ее ствол. Он имеет характерные утолщения — капы — наросты с деформированными направлениями роста. А на спиле переплетения волокон формируют неповторимый рисунок.

В отличие от своей ближайшей родственницы, карелка встречается довольно редко и растет малыми группами. Она растет на участке от севера Норвегии до юга Словакии. А в России охватывает территорию от Карелии до Костромской области. Дерево предпочитает расти на дренированной, плодородной почве. Часто встречается в сосняках и по соседству с серой ольхой.

##Посадка и выращивание культуры Небольшое количество питомников по разведению карельской березы связано со сложностью и продолжительностью данного процесса. И с тем, что культура крайне требовательна к месту посадки и уходу. А особенности древесины проявляются лишь на деревцах возрастом 8 лет и выше. При этом размножение карелки возможно разными способами.

Семенами

Важно, чтобы семена для посадки были исключительно свежими. Годовалый семенной материал считается уже непригодным для использования. Причем сбор семян с одного дерева обеспечивает всхожесть всего около 3%. А использование для этих целей нескольких деревьев увеличивает вероятность получения всходов до 25%. При этом около 80% из них будут иметь все признаки дорогостоящей породы дерева. Также стоит учесть особенность этого способа выращивания — первоначальное отставание в росте. Однако со временем оно компенсируется и в результате карелка выявляется раньше, чем в дикой среде.

Вегетацией

В природных ареалах береза размножается вегетативным методом. Если она делает это порослью, на древесине проявляется выраженный орнамент. Если же внешняя среда заставила деревце наклониться до земли, могут формироваться отводки. Оба вида вегетативного размножения показывают хорошую всхожесть и в искусственных условиях.

Прививкой

Это наиболее распространенный и действенный метод получения данной культуры в питомниках. Подвоем служит самый близкий вид — береза подвислая, а в качестве привоя выступают побеги карелки. Процедура обычно проводится в период со второй половины июля по начало июля. При этом признаки принадлежности к карельской березе проявляются намного раньше, чем при выращивании семенами.

В последнее время активно изучается самый прогрессивный способ разведения культур — клонированное микроразмножение. Ученые полагают, что создание определенных условий и воздействие необходимыми гормонами позволит вырастить большое количество «копий» материнского растения. Это уникальная возможность для редких и исчезающих видов флоры. И прекрасное решение для промышленности получать необходимое сырье без вреда для окружающей среды. Однако подобные работы еще в процессе освоения и широкое внедрение ожидается лишь в перспективе.

Изделия из карельской березы

Основная особенность карельской березы — древесина — ярко проявляется в мебели и других изделиях. Деревянная «мраморная» поверхность с перекрученными разным способом волокнами создает неповторимые полотна. А различные отметки, пятна и линии на срезе гармонично дополняют общую картину. Причем происхождение вкраплений объясняется по-разному. По одной из версии это признак мутации растений, а по другой — результат недостаточного питания во время роста. Также по мере развития культуры может формироваться свилеватость — извилистое или беспорядочное расположение волокон. Наиболее ценными считаются деревья, у которых свилеватый рисунок тянется вдоль всего ствола.

Помимо красивого рисунка, большое преимущество карельской березы — цвет. Он дополняет неповторимый мраморный орнамент. И позволяет создать мебель для любой комнаты — спальни, гостиной или детской. Чаще всего встречается желтый или бурый оттенок среза, чуть реже — розовый или молочный. При этом сама «царская древесина» отличается высокой прочностью и долговечностью. Готовые изделия несут особую, теплую энергетику и легко вписываются в домашний интерьер.

Помимо различных видов мебели древесина карельской березы используется для украшений, шкатулок, фоторамок и других предметов. Редкость и привлекательный внешний вид делают подобные изделия очень популярными.