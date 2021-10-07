Юмористический фестиваль в Киндасове

Старинная карельская деревушка Киндасово уютно расположилась на берегу реки Шуя. Административно она относится к Пряжинскому району и находится в 10 км от его центра – пгт Пряжа. Количество местных жителей в деревне едва ли превышает 20 человек, а тенденция к снижению числа проживающих неуклонно растет. Киндасово так бы осталась очередной неприметной точкой на карте Карелии, если бы не фестиваль сельского юмора, который проходит в ней каждое лето. На народные гулянья съезжаются жители соседних деревень и многочисленные туристы со всех уголков России.

Историческая справка

Первое упоминание населенного пункта Киндасово встречается в Обонежских пятинах, датируемых 1496 годом. Название села означает «Рукавицино». Слово kinnas переводится с карельского как «рукавица». Киндасовцы очень гордятся названием деревни и в 2010 году даже установили памятник этому предмету одежды. В период финской оккупации 1941-1944 годов в деревне был организован концентрационный лагерь. Сейчас о тех жестоких временах напоминает памятник, установленный на месте концлагеря, и братская могила, в которой покоится прах бывших заключенных.

История фестиваля

Идея создания фестиваля принадлежит советской фольклористке и хореографу Виоле Мальми. Она, собирая карельский фольклор, влюбилась в искрометный юмор киндасовцев, которые издавна подшучивали над односельчанами и высмеивали их неуклюжесть. Чтобы поделиться множеством баек, шуток и прибауток с как можно большим количеством людей, она решила организовать праздник юмора. Эта затея так полюбилась карелам, что на фестиваль с каждым годом стало пребывать все больше гостей.

Успех мероприятию обеспечил не только искрометный фольклор, но и народные гуляния, которые сопровождают празднование. Яркие театрализованные выступления местных творческих коллективов, выставки прикладного искусства, мастер-классы, ярмарочная торговля, дегустация национальных блюд, розыгрыши призов и подарков – все это создает непередаваемую атмосферу веселья и счастья. Организаторы фестиваля предлагают гостям различные забавы, например, соревнования по метанию валенка, бег на самодельных лыжах, эстафету в мешках, шуточные кулачные бои и прочее.

Праздник сельского юмора сейчас

В последние годы на юморину в Киндасово приезжают такие известные персоны, как Ефим Шифрин, Виктор Бычков, Игорь Маменко и другие творческие личности. Ежегодно фестиваль посещают от 3 до 10 тысяч человек, а за 35 лет существования мероприятия на нем побывало более 100 тыс. гостей.

Сейчас в Москве, Питере и в других крупных российских городах специально формируются экскурсионные туры с посещением Киндасовского фестиваля юмора. Благо, заранее билеты на это мероприятие приобретать не нужно. Они продаются на месте. Такие экскурсии пользуются огромной популярностью у жителей мегаполисов, поскольку помогают им перенестись в уникальный деревенский мир, окунуться в атмосферу радости и веселья. Кроме фестиваля, туристы могут посетить еще и другие достопримечательности д. Киндасово, например, бесплатный музей под открытым небом с каменным лабиринтом древних саамов.