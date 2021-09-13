Фестиваль EcoFest Ruskeala

Общая информация

EcoFest Ruskeala – праздник спорта и здорового образа жизни. Ежегодно его посещают более 1000 любителей активного времяпрепровождения, приезжающие из разных уголков России и мира.

Главный вид состязаний – ночной трейловый забег. Его участники могут сполна насладиться магической красотой горного парка, ведь дистанция проходит через все его основные достопримечательности:

скалистое побережье Мраморного каньона;

таинственные подземные тоннели и каменный грот;

живописные лесные и горные тропы.

Особую атмосферу соревнованиям придает очарование карельских белых ночей, в период которых они проводятся. Чтобы участники с разным уровнем физической подготовки могли соревноваться в равных условиях, организаторами мероприятия подготовлено 3 дистанции для прохождения длиной 5, 10 и 21 километр соответственно.

Все участвующие в соревнованиях распределяются по возрастным группам:

18-29 лет;

30-39 лет;

40-49 лет;

50-59 лет;

60+.

Но помимо трейлраннинга в программу фестиваля включаются и другие дисциплины: скандинавская ходьба, заплывы на открытой воде Мраморного каньона, гонки на SUP-бордах.

Если у участников нет собственной необходимой для некоторых дисциплин специальной экипировки, то её можно взять в аренду. Такую возможность предоставляют партнеры проекта. И главное в этих соревнованиях нет проигравших. Все участники уже победители, так как каждый из них получил возможность прикоснуться к уникальной достопримечательности и проникнуться ее необыкновенной атмосферой. Многие локации доступны только 1 раз в году исключительно участникам экофестиваля: так, например, поплавать в изумрудных водах каньона в любое другое время не получится, так как это запрещено правилами посещения парка.

На память о захватывающем спортивном событии участники увезут домой медали ручной работы, выполненные из белого мрамора, добытого на местных каменных штольнях.

Основные фестивальные события прошедших лет

Первые соревнования в рамках международного экофестиваля были проведены в 2017 году и включали в себя забеги на нескольких разновеликих дистанциях по природному рельефу парка. В них приняли участие представители 7 стран: России, Казахстана, Эстонии, Германии, Белоруссии, Австралии, Франции. В 2018 году были проведены первые заплывы Ruskeala Swim на открытой воде каньона, в котором поучаствовало более 100 пловцов. Третий фестиваль, проведенный в 2019 году, помимо основной программы дал возможность участникам попробовать свои силы в скандинавской ходьбе и гонках на сап-бордах.

На EcoFest Ruskeala, который прошел летом 2020 года, была добавлена еще одна соревновательная дисциплина: спортивное двоеборье (плавание и бег). В 2021 году в рамках фестиваля проводились практические занятия по йоге под открытым небом и турнир по настольному хоккею.

Награды EcoFest Ruskeala

За 4 года своего существования рускеальский фестиваль был удостоен целого ряда престижных премий и наград:

Гран-при в номинации «Спортивные события» Национальной премии Russian Event Awards 2019;

специальный приз генерального консульства Финляндии на этнофестивале «Земля Калевалы»;

победа в конкурсе «Выбор года» на Russian Event Expo 2018.

Правила участия

Для участия в спортивном фестивале необходимо заблаговременно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия и оплатить стартовый взнос, сумма которого варьируется в зависимости от соревновательной дисциплины. Количество участников ограничено.