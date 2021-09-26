В горном парке Рускеала находится одно из чудес Карелии – Мраморный карьер с изумрудной водой. Эта достопримечательность, созданная совместными усилиями человека и природы.

Красоту Мраморного озера сложно описать словами: его непременно нужно увидеть своими глазами.

История появления водоема

Когда-то красивый водоем, привлекающий тысячи туристов, когда-то был крупным карьером по добыче мрамора. Первые разработки местной горной породы начались еще в 17 веке. Полученный здесь камень использовали для возведения фундаментов и для обжига строительной извести. К середине 18 века на карьере добывали горные породы четырех разных оттенков.

Во времена правления Екатерины Великой слава о красоте местного мрамора цвета белых ночей распространилась далеко за пределы Карелии. Добытый здесь камень доставляли прямиком в Санкт-Петербург. Рускеальским мрамором украшены такие архитектурные шедевры северной столицы как:

Исаакиевский собор;

Зимний дворец;

Эрмитаж;

Михайловский замок;

Таврический дворец.

Огюст Монферран, архитектор Исаакиевского собора, лично приезжал на местные каменоломни для выбора мрамора для облицовки стен.

Карьер успешно функционировал до 1939 года. Но во время советско-финляндской войны производство было приостановлено, а карьер затоплен. Впоследствии возобновить его работу так и не удалось. Природа взяла верх: грунтовые воды полностью затопили котлован, превратив его в невероятно красивое озеро.

С 1998 года карьер включен в список культурного наследия России как памятник горной промышленности 17 века.

Общая информация

Мраморный карьер имеет вытянутую, продолговатую форму. Он протянулся с севера на юг на 460 метров. А ширина его составляет 100 метров. Глубина некоторых участков достигает 50 метров. Водоем отличает хорошая прозрачность воды (до 18 метров).

Поверхность озера изрезана различными гротами и каменными выступами – это остатки затопленных штреков и штолен. Берега карьера густо покрыты деревьями и кустарниками. В ясную солнечную погоду вода приобретает насыщенный изумрудный оттенок.

Досуг на Мраморном озере

В полной мере насладиться красотой местных пейзажей, можно неспешно гуляя по специально подготовленным туристическим тропам, которые проложены вдоль всего озера. Со специально оборудованных смотровых площадок открываются умопомрачительные виды.

Любители экстрима и острых ощущений могут пощекотать свои нервы, прыгнув с двадцати четырехметрового обрыва над озером. Увидеть карьер с совершенно другого ракурса, можно спустившись к водной глади на скоростном троллее. Трос натянут над карьером по всей его длине. А это около 400 метров.

Арендовав лодку, можно досконально рассмотреть массивные скалы, подплыв к ним максимально близко. По водоему можно покататься еще и на аквазорбе.

Прогулка по веревочному мосту, который установлен на двадцатиметровой высоте над гладью озера, подарит возможность полюбоваться каньоном с высоты птичьего полета.

В холодный сезон, начиная с ноября, с наступлением темноты скалистые стены карьера озаряются всеми цветами радуги благодаря специальной художественной подсветке. Яркие мерцающие огоньки придают особое очарование этому месту.

Как добраться

Достопримечательность расположена в 4 километрах от карельского поселка Рускеала и в 40 километрах от города Сортавала. Добраться можно на личном или общественном транспорте, а также на туристическом ретропоезде «Рускеальский экспресс».

Координаты для GPS-навигации: 61°56"40.0"N 30°34"52.6"E. Большой Мраморный карьер – настоящее сокровище утопающей в зелени Рускеалы и самый красивый индустриальный памятник России. Можно бесконечно долго смотреть на мощные дымчато-белые скалы, отражающиеся в изумрудных водах карьера.