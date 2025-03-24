Пойти в поход
Выбор для тех, кто любит активный отдых. Если порыться в интернете, можно найти десятки статей с интересными маршрутами для начинающих и опытных походников. Там будут отмечены самые красивые локации, а также места, в которых можно поставить палатку, найти ягоды, грибы и порыбачить. Взять необходимое снаряжение можно на базах отдыха или у местных.
Выбирайте для похода будний день, желательно раннее утро, чтобы не наткнуться на толпу таких же путешественников и провести время в тишине и спокойствии. Не забудьте взять с собой аптечку и запасные телефоны, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
Отправиться в сплав
Любители активного отдыха могут попробовать свои силы в сплавах по порожистым рекам на рафтах, байдарках или катамаранах.
В Карелии очень много рек, по которым можно сплавляться. Этим занимаются и туристы и местные жители. Самые популярные реки для этого — Шуя, Суна, Охта. Цены на это развлечение зависят от выбранного маршрута, количества дней, а также ваших способностей. Но в стоимость всегда включен трансфер и прокат необходимого снаряжения.
Туры со сплавами — это отличная возможность понять, нравится ли вам такой отдых, посмотреть, на что вы способны, познакомиться с новыми людьми и провести время вдали от интернета, связи и городского шума.
Поехать на экскурсию
Популярное развлечение у туристов. Прелесть экскурсий в том, что их можно без проблем заказать за несколько дней «до». Выбирайте место, в которое хотите отправиться, связывайтесь с агентством, одевайтесь по погоде и отправляйтесь в выбранную локацию.
Есть возможность воспользоваться экскурсией на пару часов и на несколько дней. Все зависит от ваших желаний и интересов. Часто там можно познакомиться с классными людьми и найти идеи для следующих путешествий.
Порыбачить
Рыбалка и Карелия стали практически словами-синонимами. Это неудивительно для края, где расположены десятки тысяч водоемов, в каждом из которых обитают многочисленные представители ихтиофауны. Удачной рыбалкой порадуют берега Ладожского озера, Ондозера, Тикшозера, Пялозера.
В Карелии много полноводных водоемов, что привлекает любителей рыбалки. Не всем нравится проводить несколько часов на воде, стараться не шуметь, а потом еще и чистить рыбу. Но виды, которые открываются с Онежского и Ладожского озер, захватывают всех. Также Карелия славится вкусной рыбой. Тут можно поймать озерного лосося, корюшку, кумжу, карася, плотву, форель.
А если еще совсем свежую рыбу приготовить на костре, провожая закат, можно получить много удовольствия.
Арендовать лодку, спиннинг и снасти можно в местных турбазах или агентствах. А если хочется просто прийти, порыбачить и уйти — смело покупайте рыболовные туры.
Сбор ягод и грибов
Не стоит забывать, что лето – это сезон сбора грибов и ягод. Леса Карелии щедры на подарки: тихая охота здесь непременно принесет полные лукошки подосиновиков, боровиков, лисичек, морошки, клюквы, голубики, черники.
Музеи
Будет, чем заняться и приверженцам интеллектуального досуга. В республике работает множество музеев с интересными экспозициями: деревянное зодчество в музее-заповеднике Кижи, военно-исторический комплекс «Гора Филина, Дом ремесел, Музей природы заповедника «Кивач» и многие другие.
Фестивали
Лето в Карелии – это еще и пора фестивалей. В середине июня - начале июля в Сортавале можно полакомиться традиционной карельской выпечкой и насладиться атмосферой самобытного праздника на Фестивале карельской калитки. Повеселиться от души смогут гости фестиваля юмора в Киндасово, который проходит в конце июня.
В начале августа в Петрозаводске можно оказаться на настоящем рыцарском турнире: для этого достаточно посетить фестиваль исторической реконструкции «Онего. Легенды Севера».