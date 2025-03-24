Что посмотреть в Карелии летом

Кижи

Целый остров в Онежском озере — втором по величине пресноводном водоеме в Европе. Здесь расположились церкви и колокольни 17 - 19 веков постройки. Это тихое и умиротворенное место, которое нравится не только православным людям.

Церковь Преображения Господня одна из самых древних построек на озере. Она включена в Список Наследия Юнеско, также ее называют восьмым чудом света. Сруб церкви построен без единого гвоздя, а купола покрыты осиновой черепицей, которую изготавливают вручную.

На экскурсиях показывают дома крестьян с восстановленными интерьерами и утварью. Для групп больше пяти человек экскурсии проводят бесплатно.

Рускеала

Горный парк, находящийся в 250 километрах от столицы Карелии. Затопленный мраморный карьер, созданный человеком. Тут добывался мрамор для Санкт-Петербурга, но в 1998 году место забросили, поскольку его признали непригодным для добычи сырья. В 2001 году начались работы по благоустройству парка, а сейчас парк стал излюбленной локацией туристов.

Изумрудная вода и разноцветные скалы придают пространству волшебства, а развлечения заинтересуют туристов всех возрастов. Можно посетить экскурсию по камнеобработке, прокатиться по карьеру на лодке, прогуляться по экотропе, пройти от одного края карьера до другого по натянутому тросу. Дети могут провести время на детской площадке, а взрослые могут взглянуть на парк через бинокли на смотровых.

Марциальные Воды

Российский курорт, который открыл Петр Первый. Расположен в 50 километрах от Петрозаводска. Тут находятся четыре минеральных источника, в которых вода отличается по составу. В одном вода подойдет для людей с заболеваниями ЖКТ, в другом — сердца. Воду можно набирать бесплатно.

Также в поселке есть санатории, в которых лечат грязью, физиопроцедурами и водой из этих самых источников. Цены на лечение в оздоровительных местах можно посмотреть тут. Спойлер — они достаточно низкие.

Валаам

Остров на Ладожском озере. На нем расположен мужской Валаамский монастырь, скиты и храмы. У места богатая история: после ВОВ тут был дом для людей с инвалидностью. Сейчас туристов привлекает духовность этого места, природа и возможность оказаться наедине с собой.

Сортавала

Город, граничащий с Финляндией. Тут до сих пор сохранились каменные дома в стиле модерн. Главные достопримечательности места: парк «Ваккосалми», церковь Николая Чудотворца, Музей Кронида Гоголева с уникальными образцами резьбы по дереву. Кстати, отсюда очень удобно добираться до Валаама и Рускеалы.

Петроглифы

Они находятся на восточном побережье Онеги на мысе Бесов Нос. Это наскальные рисунки первобытных людей. Их нарисовали еще в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Карельские водопады

На территории республики насчитывается более 100 водопадов, но не все из них доступны туристам. Самыми известными считаются:

Кивач — располагается в Кондопожском районе, а его высота почти в 11 метров является второй среди высот равнинных водопадов Европы.

— располагается в Кондопожском районе, а его высота почти в 11 метров является второй среди высот равнинных водопадов Европы. Белые мосты — представляют собой два водопада, объединенные в один. Найти их можно в 30 километрах от Питкяранты.

— представляют собой два водопада, объединенные в один. Найти их можно в 30 километрах от Питкяранты. Куми — является одним из живописных водопадов региона: бурная струя воды достигает 14 метров в высоту. Достопримечательность расположена на реке Войница в Калевальском районе.

— является одним из живописных водопадов региона: бурная струя воды достигает 14 метров в высоту. Достопримечательность расположена на реке Войница в Калевальском районе. Мянтюкоски — находится у реки Мянтюйоки в Лоухском районе. Его белоснежные потоки воды стекают по трём скалистым порогам.

— находится у реки Мянтюйоки в Лоухском районе. Его белоснежные потоки воды стекают по трём скалистым порогам. Гирвас — отличается высокой скоростью, высотой в 15 и длиной русла в 300 метров. Водопад находится в Кондопожском районе.

Национальные парки

В Карелии расположилось четыре национальных парка. Их обязательно стоит посетить тем, кто испытывает особый трепет к природе:

Паанаярви

Парк находится в Лоухском районе возле полярного круга и граничит с Финляндией и Мурманской областью. Его площадь занимает более 104 тысяч га. Здесь есть горы, озера, родники и тундра, можно увидеть не менее 600 видов растений и 170 видов животных, 24 из которых занесены в Красную Книгу. Попасть в парк может каждый в любое время года, но заявку на посещение нужно подавать заранее.

Водлозерский Парк расположился на территории Карелии и Архангельской области и занял площадь в 500 тысяч га. По решению ЮНЕСКО парк имеет статус биосферного заповедника, т.е. его биосфера сохранилась в первозданном виде. Здесь представлены растения европейской тайги — темнохвойные ельники, гигантские сибирские ели и лиственницы, светлые сосняки, чей возраст от 200 до 240 лет, а в отдельных случаях доходит и до 500. В парке можно встретить различных птиц, а также бурого медведя, рысь, росомаху, куницу, барсука, выдру, лисицу, лося и северного оленя. Жемчужины края — река Илекса и озеро Водлозеро — богаты многообразием рыб, вблизи также гнездятся утки, лебеди и журавли. Для посещения парка необходимо получить специальное разрешение от его администрации.

Калевальский Парк площадью 74 тысячи га функционирует с 2007 года, чтобы сохранить самый старый сосновый лес. Из животных здесь встречаются белки, куницы, олени, росомахи и бурые медведи, а некоторые деревья и растения являются сейдами — священными местами древних людей.

Ладожские шхеры

Территория парка в 175 тысяч га, 52 тысячи из которых занимает акватория, расположилась в Ланденпохском, Сортавальском и Питкяранском районах. Парк состоит из четырех островов: Тулолансаари, Путсаари, Пеллотсари, Койонсаари, которые омываются заливом Импилахти. Здесь можно найти хвойные и лиственные веса разных возрастов, растения из Красной книги, песчаные пляжи с бухтами и встретить более 20 видов животных.