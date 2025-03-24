Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии летом

Карелия граничит с Финляндией на западе, на юге — с Ленинградской и Вологодской областями, на севере — с Мурманской, на востоке с Архангельской областью.

Она славится своими озерами, лесами, заповедниками. Сюда едут, чтобы посмотреть на место, в котором время остановилось. Особенно красиво в Карелии летом, потому что республика покрывается зеленым ковром, а все главные достопримечательности открыты для туристов.

Летний сезон в Карелии длится примерно с 15 мая по 20 сентября. Даты привязаны к сезону навигации и доступности знаменитых карельских островов: Кижи, Валаам и Соловки. На остров Кижи можно попасть по воде из Петрозаводска на метеорах с 15 мая по 15 октября.

На остров Валаам из Сортавала навигация длится примерно с 20 мая по 20 сентября. Соловки из Кеми по Белому морю доступны с 1 июня по 20 сентября. Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает для отдыха в Карелии летом весь спектр туристических услуг, выбирайте подходящие для Вас:

А также санаторно-курортный отдых, активный отдых (сплавы, треккинг, джиппинг) и многое другое.

Предложения по отдыху в Карелии летом

ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.

Как и на чем лучше добраться до Карелии

Самолетом

От Москвы до Петрозаводска можно долететь за полтора часа. Сейчас до Карелии летают авиакомпании «Победа», «Северсталь», Smartavia, Уральские авиалинии. Местный аэропорт называется «Карелия», расположен в 16 километрах от города. Сейчас можно ухватить билеты по средним ценам — 10 000 рублей туда-обратно на одного человека.

Поездом

Из Москвы ходит фирменный карельский поезд №18А. Он отправляется каждый день. Время в пути около 11 часов. Цена за купе — 2 000 рублей, СВ — 8 500. Новые билеты появляются за 80 - 90 дней до отправления. То есть, если вы хотите купить билет на июль в феврале, то у вас ничего не выйдет. На момент написания статьи открыты продажи до середины мая. Интересно, что у поезда очень высокий рейтинг — почти 10 баллов.

Из Санкт-Петербурга до Сортавалы можно добраться на «Ласточке» за четыре часа. Стоимость билета 1 000 рублей на человека. Также ходит двухэтажный поезд с купе за 1 200 рублей. На нем время в пути займет около 8 часов.

Автомобилем

Вариант для тех, кто хочет отправиться навстречу приключениям сразу. На машине из Москвы можно добраться за 12 часов: сначала нужно ехать по трассе М11, затем по трассе «Кола».

Из Петербурга по трассе Р-21 «Кола», доедете за 6 часов. Общий путь займет 450 километров. Будьте внимательны, потому что летом эту трассу часто ремонтируют и есть шанс попасть в затор на несколько часов. Отслеживать ремонт на трассе можно на официальном сайте.

Совет: если собираетесь ехать на машине, проверьте ее в автосервисе перед началом путешествия. В Карелии много бездорожий и труднодоступных мест, до которых будет сложно добраться, поэтому нужно быть готовым ко всему.

Кстати, на автомобиле можно посмотреть больше интересных мест, а потратить на это в несколько раз меньше: в некоторых локациях проехать с местными стоит больше 10 000 рублей.

Погода в Карелии летом

Из-за умеренно-континентального климата лето в Карелии короткое и не жаркое. Днем температура может подниматься до 20°C, а ночью опускаться до 11.

Будьте готовы к тому, что в республике изменчивая погода: если утром чистое небо, нет ветра, а на улице комфортно находиться в футболке, то высока вероятность, что к обеду может пойти дождь или подняться ветер. Но это не пугает туристов и не портит впечатления от отдыха, потому что из «плохой» она быстро превращается в «хорошую».

Из-за этого главным правилом посещения Карелии становится не забывать дождевик и надевать удобную обувь.

С конца июня до середины июля в Карелии начинаются белые ночи: солнце светит 21 час, а на закате не уходит далеко за горизонт. В северной части по ночам можно даже читать без искусственного освещения, поэтому выбирайте отели и домики со шторами блэкаут.

Дожди тут нередкое явление, чаще всего можно попасть под короткий, но сильный ливень.

В июле и августе Белое море прогревается до 25°C и побережье становится любимым местом людей, которые предпочитают активному лежание на пляже.

К концу августа температура опускается и наступает климатическая осень.

Заядлые путешественники советуют ехать в Карелию с середины июня по середину августа. Чтобы ваш отдых был комфортным, интересным и запомнился надолго, мы подготовили летние туры в Карелию:

Соловки с интересной историей, самобытными видами и чистым воздухом.

Самые популярные достопримечательности с экскурсиями, обедами и комфортным отдыхом.

Знакомство с Карелией и ее северной природой для всех за шесть дней.

Мы создали комфортные условия: в путевки включены питание, проживание, трансфер и экскурсии. Туры подойдут для празднования дня рождения, годовщины свадьбы или обычного семейного отдыха. Зачастую молодежь выбирает красивые места Карелии для предложения руки и сердца и организации брачной церемонии.
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Проживание в Карелии

Для проживания можно выбрать отель или гостиницу, избушку на берегу озера или коттедж со всеми удобствами. Все зависит от ваших пожеланий, интересов и ожиданий от отдыха.

Отели и гостиницы

В городе и пригороде большей популярностью пользуются отели, гостиницы, хостелы и апартаменты. Гостиницы и отели предоставляют большой выбор номеров от стандарта до люкса, различные дополнительные услуги в виде питания или спа и варианты досуга. Хостелы предусматривают возможность заселения в общем или отдельном номере за небольшую стоимость. Апартаменты представляют собой большую комнату внутри квартиры или полноценную отдельную жилплощадь. Забронировать такое жилье можно через специальные агрегаторы: «Островок», «101Hotels» и «Твил-ру».

Базы отдыха, гостевые дома, глэмпинги

Туристы, желающие остановиться среди карельской природы, могут выбрать базы отдыха, гостевые дома, глэмпинги и туристические базы. Домики располагаются в природных парках, на берегу реки или озера, среди леса или гор.

Варианты подбираются на любой вкус: размещение пары, семьи или большой компании, наличие на территории бани, беседки с мангалом, зоны барбекю, ресторана, детской площадки, собственной кухни или ванной комнаты в домике, панорамных окон, отдельного входа, а также предоставление дополнительных услуг по прокату лодок, квадроциклов, велосипедов, оборудования для рыбалки и так далее.

Глэмпинги представляют собой эстетичные домики разной формы или круглые шатры со всем необходимым для комфортного проживания. Один глэмпинг может одновременно вместить от двух до четырех туристов. Помещение отапливается дровяной печью или электричеством. Внутри оно оборудовано мебелью и техникой. На территории также могут размещаться баня, ресторан, досуговые площадки и осуществляться услуги проката.

Для любителей отдыха «дикарями» в Карелии тоже найдется место. Многие турбазы не только предлагают размещение в домиках и номерах, но и предоставляют отдельные места для палаток. Чаще всего в услуги кемпинга включено пользование общественной оборудованной кухней, душем и туалетом.

Найти свободное загородное жилье и ознакомиться с ценами можно через агрегаторы, “Авито” или “Вконтакте”. Достаточно ввести в поисковой строке «отдых в Карелии» или название определенной базы. Рекомендуем подбирать жильё заранее, а приглянувшиеся варианты сразу бронировать, поскольку в сезон хорошие места быстро раскупаются.

Еда в Карелии

Самые вкусные калитки в Петрозаводске - в пекарне "Калиточная"!

Калитки — это местные пирожки с начинкой из каши или картофеля. Есть почти во всех кафе и пользуются большой популярностью. Также следует попробовать карельскую медвежатину, лосятину или оленину.

Интересный факт: в Карелии можно научиться делать калитки по древнему рецепту. Для этого нужно только записаться на мастер-класс. Там вам расскажут обо всех тонкостях приготовления блюда и вы сразу сможете попробовать, что у вас получилось, в компании новых знакомых.

На карельском ликеро-водочном заводе готовят настойки. Самая популярная из них — это Карельский бальзам. Отличный вариант для сувенира друзьям. Также есть менее крепкие напитки, например, клюквенные и брусничные настойки. Они имеют сладкий вкус, поэтому многие пьют их разбавленными.

Тут много ягод и грибов. Они есть на всех прилавках рынков, а также за ними можно ходить в лес самостоятельно. Местные готовят варенье из брусники, морошки, черники. Большой популярностью пользуются изделия из морошки, потому что у нее необычный вкус.

Преимущества отдыха в Карелии летом

Край тысячи озер прекрасен в любое время года, но летний отдых в республике обладает рядом преимуществ:

  • Комфортный температурный режим: воздух прогревается, в среднем, до 25 °С.

  • Разнообразные варианты отдыха. В это время года гостям республики доступны всевозможные виды туризма: экстремальный, культурно-познавательный, рекреационный, лечебно-оздоровительный, религиозный, спортивный.

  • Открытие летней навигации позволяет туристам добраться в такие труднодоступные места как остров Кижи, Валаам и Соловки.

  • Доступны любые варианты размещения: отели, загородные гостевые дома, базы отдыха, палатки.

  • Возможность искупаться в кристально-чистых лесных озерах и реках.

  • Увидеть белые ночи – особый период, когда практически не темнеет.

  • Летом тут не бывает душно, из-за климата лето не знойное, а комфортное;

  • Чистая вода в озерах, необычный ландшафт, много лесов и водоемов;

  • Много старых архитектурных построек, которые можно увидеть собственными глазами. И даже потрогать!

  • Карелия — знаковое место паломничества;

  • В национальных парках можно увидеть животных и птиц, занесенных в Красную книгу.

Цены на отдых в Карелии

Период с мая по сентябрь считается высоким сезоном, поэтому летом практически на всё цены выше, чем в обычное время.

Цены на дорогу и жилье

При самостоятельном путешествии в бюджет необходимо закладывать стоимость билетов до Карелии. Из Москвы и Нижнего Новгорода можно напрямую добраться самолетом или поездом за 1500-5000₽, а из Санкт-Петербурга ходят три поезда: электричка «Ласточка» и обычный поезд до Петрозаводска, а также «Ласточка» до Сортавалы. Билеты стоят от 1100₽. Путь не из соседних регионов, скорее всего, будет с пересадкой и обойдется дороже.

Цены на жилье не на много выше средних: в хостелах берут по 500 ₽/сутки, а стандартные номера в гостиницах и домики на базах стоят по 1500−2000 ₽/сутки. Если вы путешествуете большой компанией, то лучше арендовать коттедж, который обойдется в 12000−15000 ₽/сутки. Разбить палаточный лагерь на территории турбазы можно за 500-1000 ₽/сутки.

Цены на питание

Выбор мест для питания в республике также не ограничен. В городах предостаточно заведений на любой кошелек. В среднем, завтраки и обеды в кафе или столовой на двоих персон будут стоить от 400 до 700₽, а за ужины в недорогих ресторанах придется заплатить в два раза больше. При желании можно найти еще дешевле. Многие базы отдыха предлагают услуги питания в своих кафе или ресторанах с приемлемыми ценами: завтраки от 250₽, а ужины от 400₽.

При первом посещении региона рекомендуем попробовать карельскую кухню. Традиционные местные блюда из дичи (медвежатина, лосятина, оленина) и рыбы (сиг, хариус, форель) за относительно невысокую стоимость подаются в ресторанах, а известные карельские пирожки из ржаной муки — калитки — с начинкой из картошки, каши или ягоды продаются в каждом кафе за 20-40₽. Свежие грибы и ягоды, а также варенье легко найти на рынках и сувенирных лавках за 150-400₽. Приобрести продукты в регионе можно в привычных и знакомых магазинах, таких как «Пятёрочка», «Дикси», «Лента» и «Магнит».

Цены на экскурсии

Минимальная стоимость наших экскурсий составляет 990-2500₽. Для каждого клиента мы организовываем поездки, ориентируясь на его предпочтения и бюджет. Цены за однодневные и многодневные туры с разнообразием туристических точек и полной организацией досуга начинаются от 7 тысяч. В эту цену входят трансфер, отель, питание, входные билеты в туристические места и работа экскурсовода.

При бронировании нашего тура вам не придется тратить ценное время отдыха на самостоятельное составление маршрута и поиск туристических мест, отдельно оплачивать дорогу туда-обратно и саму экскурсию.

Преимущества и недостатки летнего отдыха в Карелии

Большинство туристов положительно оценивает летний отдых в Карелии. Цены на жильё, питание и развлечения здесь ниже, чем в южных регионах страны, поэтому удается значительно сэкономить на отпуске.

Отдыхающие отмечают следующие особенности:

  • большой выбор направлений для отдыха: от спокойного и пляжного до активного и экстремального;
  • подходящий климат для тех, кто не переносит жару;
  • чистый воздух и обилие хвойных лесов, полезных для здоровья;
  • многообразная природа, что способствует умиротворению и внутренней гармонии.

Из недостатков гости республики выделяют низкую развитость общественного транспорта, обилие насекомых и плохое качество дорог. Основной минус, по мнению всех туристов, заключается в трудности найти удобное и недорогое жилье в высокий сезон.

Что посмотреть в Карелии летом

Кижи

Целый остров в Онежском озере — втором по величине пресноводном водоеме в Европе. Здесь расположились церкви и колокольни 17 - 19 веков постройки. Это тихое и умиротворенное место, которое нравится не только православным людям.

Церковь Преображения Господня одна из самых древних построек на озере. Она включена в Список Наследия Юнеско, также ее называют восьмым чудом света. Сруб церкви построен без единого гвоздя, а купола покрыты осиновой черепицей, которую изготавливают вручную.

На экскурсиях показывают дома крестьян с восстановленными интерьерами и утварью. Для групп больше пяти человек экскурсии проводят бесплатно.

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Рускеала

Горный парк, находящийся в 250 километрах от столицы Карелии. Затопленный мраморный карьер, созданный человеком. Тут добывался мрамор для Санкт-Петербурга, но в 1998 году место забросили, поскольку его признали непригодным для добычи сырья. В 2001 году начались работы по благоустройству парка, а сейчас парк стал излюбленной локацией туристов.

Изумрудная вода и разноцветные скалы придают пространству волшебства, а развлечения заинтересуют туристов всех возрастов. Можно посетить экскурсию по камнеобработке, прокатиться по карьеру на лодке, прогуляться по экотропе, пройти от одного края карьера до другого по натянутому тросу. Дети могут провести время на детской площадке, а взрослые могут взглянуть на парк через бинокли на смотровых.

Марциальные Воды

Российский курорт, который открыл Петр Первый. Расположен в 50 километрах от Петрозаводска. Тут находятся четыре минеральных источника, в которых вода отличается по составу. В одном вода подойдет для людей с заболеваниями ЖКТ, в другом — сердца. Воду можно набирать бесплатно.

Также в поселке есть санатории, в которых лечат грязью, физиопроцедурами и водой из этих самых источников. Цены на лечение в оздоровительных местах можно посмотреть тут. Спойлер — они достаточно низкие.

Валаам

Остров на Ладожском озере. На нем расположен мужской Валаамский монастырь, скиты и храмы. У места богатая история: после ВОВ тут был дом для людей с инвалидностью. Сейчас туристов привлекает духовность этого места, природа и возможность оказаться наедине с собой.

Сортавала

Город, граничащий с Финляндией. Тут до сих пор сохранились каменные дома в стиле модерн. Главные достопримечательности места: парк «Ваккосалми», церковь Николая Чудотворца, Музей Кронида Гоголева с уникальными образцами резьбы по дереву. Кстати, отсюда очень удобно добираться до Валаама и Рускеалы.

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Петроглифы

Они находятся на восточном побережье Онеги на мысе Бесов Нос. Это наскальные рисунки первобытных людей. Их нарисовали еще в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Карельские водопады

На территории республики насчитывается более 100 водопадов, но не все из них доступны туристам. Самыми известными считаются:

  • Кивач — располагается в Кондопожском районе, а его высота почти в 11 метров является второй среди высот равнинных водопадов Европы.
  • Белые мосты — представляют собой два водопада, объединенные в один. Найти их можно в 30 километрах от Питкяранты.
  • Куми — является одним из живописных водопадов региона: бурная струя воды достигает 14 метров в высоту. Достопримечательность расположена на реке Войница в Калевальском районе.
  • Мянтюкоски — находится у реки Мянтюйоки в Лоухском районе. Его белоснежные потоки воды стекают по трём скалистым порогам.
  • Гирвас — отличается высокой скоростью, высотой в 15 и длиной русла в 300 метров. Водопад находится в Кондопожском районе.

Национальные парки

В Карелии расположилось четыре национальных парка. Их обязательно стоит посетить тем, кто испытывает особый трепет к природе:

  • Паанаярви

Парк находится в Лоухском районе возле полярного круга и граничит с Финляндией и Мурманской областью. Его площадь занимает более 104 тысяч га. Здесь есть горы, озера, родники и тундра, можно увидеть не менее 600 видов растений и 170 видов животных, 24 из которых занесены в Красную Книгу. Попасть в парк может каждый в любое время года, но заявку на посещение нужно подавать заранее.

  • Водлозерский

    Парк расположился на территории Карелии и Архангельской области и занял площадь в 500 тысяч га. По решению ЮНЕСКО парк имеет статус биосферного заповедника, т.е. его биосфера сохранилась в первозданном виде. Здесь представлены растения европейской тайги — темнохвойные ельники, гигантские сибирские ели и лиственницы, светлые сосняки, чей возраст от 200 до 240 лет, а в отдельных случаях доходит и до 500. В парке можно встретить различных птиц, а также бурого медведя, рысь, росомаху, куницу, барсука, выдру, лисицу, лося и северного оленя. Жемчужины края — река Илекса и озеро Водлозеро — богаты многообразием рыб, вблизи также гнездятся утки, лебеди и журавли. Для посещения парка необходимо получить специальное разрешение от его администрации.

  • Калевальский

    Парк площадью 74 тысячи га функционирует с 2007 года, чтобы сохранить самый старый сосновый лес. Из животных здесь встречаются белки, куницы, олени, росомахи и бурые медведи, а некоторые деревья и растения являются сейдами — священными местами древних людей.

  • Ладожские шхеры

Территория парка в 175 тысяч га, 52 тысячи из которых занимает акватория, расположилась в Ланденпохском, Сортавальском и Питкяранском районах. Парк состоит из четырех островов: Тулолансаари, Путсаари, Пеллотсари, Койонсаари, которые омываются заливом Импилахти. Здесь можно найти хвойные и лиственные веса разных возрастов, растения из Красной книги, песчаные пляжи с бухтами и встретить более 20 видов животных.

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Туры по популярным достопримечательностям Карелии для отдыха летом

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

Что делать в Карелии летом

Пойти в поход

Выбор для тех, кто любит активный отдых. Если порыться в интернете, можно найти десятки статей с интересными маршрутами для начинающих и опытных походников. Там будут отмечены самые красивые локации, а также места, в которых можно поставить палатку, найти ягоды, грибы и порыбачить. Взять необходимое снаряжение можно на базах отдыха или у местных.

Выбирайте для похода будний день, желательно раннее утро, чтобы не наткнуться на толпу таких же путешественников и провести время в тишине и спокойствии. Не забудьте взять с собой аптечку и запасные телефоны, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

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Отправиться в сплав

Любители активного отдыха могут попробовать свои силы в сплавах по порожистым рекам на рафтах, байдарках или катамаранах.

В Карелии очень много рек, по которым можно сплавляться. Этим занимаются и туристы и местные жители. Самые популярные реки для этого — Шуя, Суна, Охта. Цены на это развлечение зависят от выбранного маршрута, количества дней, а также ваших способностей. Но в стоимость всегда включен трансфер и прокат необходимого снаряжения.

Туры со сплавами — это отличная возможность понять, нравится ли вам такой отдых, посмотреть, на что вы способны, познакомиться с новыми людьми и провести время вдали от интернета, связи и городского шума.

Поехать на экскурсию

Популярное развлечение у туристов. Прелесть экскурсий в том, что их можно без проблем заказать за несколько дней «до». Выбирайте место, в которое хотите отправиться, связывайтесь с агентством, одевайтесь по погоде и отправляйтесь в выбранную локацию.

Есть возможность воспользоваться экскурсией на пару часов и на несколько дней. Все зависит от ваших желаний и интересов. Часто там можно познакомиться с классными людьми и найти идеи для следующих путешествий.

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Порыбачить

Рыбалка и Карелия стали практически словами-синонимами. Это неудивительно для края, где расположены десятки тысяч водоемов, в каждом из которых обитают многочисленные представители ихтиофауны. Удачной рыбалкой порадуют берега Ладожского озера, Ондозера, Тикшозера, Пялозера.

В Карелии много полноводных водоемов, что привлекает любителей рыбалки. Не всем нравится проводить несколько часов на воде, стараться не шуметь, а потом еще и чистить рыбу. Но виды, которые открываются с Онежского и Ладожского озер, захватывают всех. Также Карелия славится вкусной рыбой. Тут можно поймать озерного лосося, корюшку, кумжу, карася, плотву, форель.

А если еще совсем свежую рыбу приготовить на костре, провожая закат, можно получить много удовольствия.

Арендовать лодку, спиннинг и снасти можно в местных турбазах или агентствах. А если хочется просто прийти, порыбачить и уйти — смело покупайте рыболовные туры.

Сбор ягод и грибов

Не стоит забывать, что лето – это сезон сбора грибов и ягод. Леса Карелии щедры на подарки: тихая охота здесь непременно принесет полные лукошки подосиновиков, боровиков, лисичек, морошки, клюквы, голубики, черники.

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Музеи

Будет, чем заняться и приверженцам интеллектуального досуга. В республике работает множество музеев с интересными экспозициями: деревянное зодчество в музее-заповеднике Кижи, военно-исторический комплекс «Гора Филина, Дом ремесел, Музей природы заповедника «Кивач» и многие другие.

Фестивали

Лето в Карелии – это еще и пора фестивалей. В середине июня - начале июля в Сортавале можно полакомиться традиционной карельской выпечкой и насладиться атмосферой самобытного праздника на Фестивале карельской калитки. Повеселиться от души смогут гости фестиваля юмора в Киндасово, который проходит в конце июня.

В начале августа в Петрозаводске можно оказаться на настоящем рыцарском турнире: для этого достаточно посетить фестиваль исторической реконструкции «Онего. Легенды Севера».

Рыбалка в Карелии во время летнего отдыха

В Карелии много водоемов для ловли рыбы, но самые распространенные — Ладожское и Онежское озёра. В реках и озерах республики можно поймать около 50 видов рыбы. Например, окуня, щуку, форель, хариуса, кумжу, налима, ерша, плотву, карася, сигу и других. Рыбачить можно как с берега, так и с воды.

Если вы не профессиональный рыбак, то многие туристические базы или агентства с удовольствием окажут услугу троллинга. Она заключается в том, что туристы под руководством специалиста рыбачат в водоеме на лодке, к которой прикреплены спиннинги. Такой вариант хоть и отличается от обычной рыбалки, но приносит незабываемые впечатления. Также способ позволяет взглянуть на известные туристические места с нетипичного ракурса. В зависимости от количества участников удовольствие стоит от 11 до 30 тысяч рублей.

Если вы хотите организовать рыбалку самостоятельно, то нужно соблюдать правила, установленные Федеральным агентством по рыболовству. Требования определяют разрешенные места, объемы вылова, размер рыбы и время для ловли. В случае нарушения рыбаку может грозить крупный штраф или конфискация оборудования — спиннинга или лодки.

Советы бывалых туристов
Проверяйте прогноз погоды

Погодные условия в Карелии меняются в считанные минуты. Учитывайте, что спокойная гладь озера может превратиться в шторм за несколько мгновений, поэтому всегда пользуйтесь спасательными жилетами. Также это важно при сборе вещей: если вы планируете выезжать на природу, то возьмите водонепроницаемую и теплую одежду, головные уборы, закрытую обувь и дождевики.

Запаситесь репеллентами

Лето — время большого количества комаров, мошек, клещей и змей. Их укусы могут обернуться серьезными последствиями для здоровья, поэтому до поездки сделайте прививку от клеща или купите страховку. А во время путешествия брызгайте одежду защитными средствами как можно чаще. Гулять по лесной или болотистой местности лучше в длинных широких штанах, чтобы избежать укуса гадюки. Придя домой, обязательно осмотрите одежду и участки тела на наличие клещей и других насекомых.

Используйте солнцезащитные средства

Под палящим солнцем воздух в городе или безветренном месте может прогреться до 35⁰С. Чтобы избежать негативных последствий, нанесите на открытые участки тела защиту от ультрафиолета, а голову накройте шляпой или кепкой.

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