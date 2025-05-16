Карелия в сентябре — прекрасное место, ведь бархатный сезон здесь в самом разгаре. Конечно, погода может оказаться не такой солнечной, но и это не повод отказываться от отдыха. Корелы, жители Карелии, в осенние месяцы выходят на грибную охоту, а также собирают свежие ягоды. Самое время почувствовать себя аборигеном и тоже попробовать свои силы в собирательстве. Ну а после такой прогулки на свежем воздухе можно отправляться и на экскурсию по городам Карелии. Мы предлагаем вам множество экскурсионных туров по осеннему региону, которые начинаются в Петрозаводске — столице республики.
Тур "Карельские каникулы: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней" (только до 19.09!)
Тур "Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость викингов, гора Паасо.