Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Отдых в Карелии в сентябре

Карелия в сентябре — прекрасное место, ведь бархатный сезон здесь в самом разгаре. Конечно, погода может оказаться не такой солнечной, но и это не повод отказываться от отдыха. Корелы, жители Карелии, в осенние месяцы выходят на грибную охоту, а также собирают свежие ягоды. Самое время почувствовать себя аборигеном и тоже попробовать свои силы в собирательстве. Ну а после такой прогулки на свежем воздухе можно отправляться и на экскурсию по городам Карелии. Мы предлагаем вам множество экскурсионных туров по осеннему региону, которые начинаются в Петрозаводске — столице республики.

Тур "Осень в Карелии"

Тур "Карельские каникулы: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней" (только до 19.09!)

Тур "Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость викингов, гора Паасо.

Как добраться до Карелии

Поездом

Из Санкт-Петербурга отправляется несколько поездов в Петрозаводск. Один из оптимальных вариантов — это состав 212А, который курсирует два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. Также можно добраться до Карелии на ежедневной Ласточке. Минимальное время в пути составит 5 часов, максимальное — 11 часов в зависимости от типа поезда и количества остановок.

Из Москвы в столицу республики курсируют, например, двухэтажный поезд N159/160 и фирменный поезд 018А. Оба поезда отправляются ежедневно. Минимальное время в пути составит 10 часов, максимальное — 20 часов в зависимости от типа поезда и количества остановок.

На машине

Путешествие на автомобиле является удобным вариантом для тех, кто предпочитает самостоятельно выбирать дорогу. Из Санкт-Петербурга до Карелии добраться можно по Мурманскому шоссе (М18). Расстояние около 400 км, а время в пути занимает примерно 5-6 часов, в зависимости от дорожных условий и скорости движения.

Из Москвы до Карелии можно ехать по платной дороге М11, а после съезда у Мясного Бора выбрать трассу М-10. Расстояние от Москвы до Петрозаводска составляет порядка 1000 км, что занимает в дороге около 10 часов.

Автобусом

Ежедневно из Петербурга с автовокзалов № 2 и Северный отправляется автобус №965. Время в пути составляет примерно 7 часов 15 минут. Ежедневный автобус из Москвы до Петрозаводска отходит от автостанции «Северные Ворота» и довезет вас до места за 33 часа.

Погода в Карелии в сентябре

Сентябрь в Карелии — это красочное время, когда природа преображается. Дневные температуры обычно колеблются от комфортных +15°C до +20°C, позволяя насладиться прогулками и активными видами отдыха. Вечером температура может немного снижаться, поэтому рекомендуется иметь с собой легкую куртку или свитер. Также осенью часто идет дождь, поэтому возьмите с собой зонт или дождевик.

Что можно посмотреть в Карелии в сентябре
  • Если вы поедете в Карелию в первой половине сентября, то успеете посмотреть на Валаам и проникнуться духовной атмосферой скитов, расположенных на острове.

enter image description here

  • Также до 20 сентября можно увидеть Кижи и Соловки. Кижская погребальная церковь, построенная в XV веке без использования гвоздей, является одним из символов Русского Севера и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А Соловецкий монастырь – это один из самых известных православных монастырей России. Церковь построена также в XV веке и притягивает множество паломников со всего света.
    enter image description here

Фото: Borisb17 / Istock by Getty Images

  • Во второй половине сентября водопады Ахвенкоски, Киваккоски, Кивач и Гирвас становятся более полноводными из-за дождей. Если вы любитель водных каскадов, то приезжайте именно в это время года: красивые фото вам обеспечены.

enter image description here

  • Мраморный каньон Рускеала — место, которое обязательно стоит увидеть осенью. В сентябре скалы и чистая вода играют всеми оттенками зеленого и голубого, а освещение солнцем делает этот пейзаж поистине волшебным. Здесь можно не только насладиться красотами природы, но и отправиться на лодочную прогулку по подземным гротам, исследуя скрытые уголки каньона.

enter image description here

  • Водоем Сямозеро в сентябре предлагает уединение и наслаждение тишиной и спокойствием. Осенняя рыбалка на Сямозере особенно хороша: щука, окунь, и лосось активно клюют. А аренда уютной деревянной избы на берегу озера позволит вам полностью погрузиться в атмосферу осенней Карелии.

enter image description here

  • Гора Воттоваара — место силы и необычайной энергетики даже в сентябре. Считается, что здесь можно почувствовать особую связь с природой и встретиться с ее обитателями. Поднявшись на вершину горы, вы будете вознаграждены потрясающими видами осенних лесов, устилающих землю ковром из ярких красок. enter image description here

Цены на Карельский отдых в сентябре

Карелия в сентябре становится привлекательной для посещения не только из-за уникальной красоты городских и природных пейзажей, но и благодаря более доступным ценам по сравнению с летним сезоном. На стоимость поездки влияет множество факторов: продолжительность, вид и количество развлечений, место проживания и т. д.

Независимо от того планируете ли вы покупать готовый тур или путешествовать самостоятельно, о бронировании следует задуматься заранее. Так вы сможете найти привлекательные предложения по готовым турам, экскурсиям, аренде жилья.

Преимущества отдыха в Карелии в сентябре

  • После летнего сезона, когда большинство отпусков уже закончилось, в Карелии становится значительно меньше туристов.

  • Несмотря на то, что сентябрь в Карелии может быть прохладным, в этот период погода еще радует теплыми и солнечными днями.

  • Из-за спада туристов многие отели гостевые дома и комплексы предлагают номера и услуги по более привлекательным ценам, поэтому появляется возможность организовать полноценный отдых без переплат.

  • В сентябре в некоторых регионах Карелии уже можно увидеть северное сияние — одно из самых завораживающих и незабываемых природных явлений.

  • Чем заняться в Карелии в начале осени

    • Отправьтесь на прогулку по тропам местных заповедников или совершите путешествие на велосипеде вдоль живописных Ладожского или Онежского озер.

    • Попробуйте свои силы в рафтинге или насладитесь рыбалкой, арендовав специальную избу на побережье в окружении живописных пейзажей.

    • Изучите во время экскурсий деревни Карелии, чтобы поближе познакомиться с местным бытом и ремеслами.

  • Чем заняться в Карелии в начале осени

    • Сентябрь в Карелии идеален для тех, кто мечтает о богатом улове. Щука, окунь, судак, хариус и другие виды рыб готовятся к зимнему сезону, поэтому клюют практически на любую наживку. Арендуйте лодку или присоединитесь к организованным турам с опытными гидами, которые покажут лучшие места для удачной рыбалки.
    • Грибы и ягоды в начале осени буквально заполняют подлесок. В сентябре поспевают брусника и клюква. Из грибов можно собрать грузди, маслята, подберезовики, лисички и другие. Не забудьте взять с собой корзинку для даров природы и фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту осенних лесов.
    • Сентябрь в Карелии богат на культурные мероприятия. Одним из ярких событий осени является рыбный фестиваль «Калакунда». Праздник проходит ежегодно 2 сентября в Петрозаводске. Гостей мероприятия ждут соревнования по ловле форели мастер-классы, игры и другие развлечения.
    • Для любителей экстрима и приключений осенние джип-туры по Карелии станут настоящим открытием. Преодолевая бездорожье, вы познакомитесь с самыми труднодоступными и живописными уголками региона. Осенние леса, горы и реки предстанут перед вами во всей красе с совершенно новой стороны.

Какие сувениры можно привезти из Карелии

В разных районах республики вы найдете разнообразные изделия из дерева, включая предметы интерьера, куклы, украшения, посуду и т.д. Обязательно занесите их в свой список покупок. Также популярными сувенирами являются национальные лапти и вышивки с местным орнаментом. А напоследок возьмите с собой кусочек Карелии в виде ягодных джемов, баночек с медом или специальной выпечки – калиток.

Предложения по отдыху в Карелии

Туры в Карелию летом
Туры

Туры в Карелию летом

Летние туры в Карелию на любой вкус
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 5.6.2025 по 11.9.2025
Цена — от 65 500 ₽
Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Длится 2 дня
Заезды c 6.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 20 700 ₽
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 41 900 ₽
13 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
СМИ о нас
ДОЛГО СПАЛИ СУББОТНИМ УТРОМ? КУСАЙТЕ ЛОКТИ! НА «УРА» ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!»Новый турмаршрут представят в День города на набережной ПетрозаводскаХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЫ РУШАТ РЫНОК ГОСТЕВОГО ТУРИЗМА«Золотое кольцо Карелии»Карелия не справляется с туристами: почему мы больше не заинтересованы в резком увеличении турпотока, особенно в летний сезонКрай дорогих озер: что может помешать Карелии стать российским центром туризмаШОК И ТРЕПЕТ: ТУРИСТЫ УДИВЛЯЮТСЯ ТРАССЕ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ КАРЕЛИИ»Мы Карьяла, нам Похъяла. Или Почему в Карелии жить лучше, чем в Москве
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять