Как добраться до Карелии

Поездом

Из Санкт-Петербурга отправляется несколько поездов в Петрозаводск. Один из оптимальных вариантов — это состав 212А, который курсирует два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. Также можно добраться до Карелии на ежедневной Ласточке. Минимальное время в пути составит 5 часов, максимальное — 11 часов в зависимости от типа поезда и количества остановок.

Из Москвы в столицу республики курсируют, например, двухэтажный поезд N159/160 и фирменный поезд 018А. Оба поезда отправляются ежедневно. Минимальное время в пути составит 10 часов, максимальное — 20 часов в зависимости от типа поезда и количества остановок.

На машине

Путешествие на автомобиле является удобным вариантом для тех, кто предпочитает самостоятельно выбирать дорогу. Из Санкт-Петербурга до Карелии добраться можно по Мурманскому шоссе (М18). Расстояние около 400 км, а время в пути занимает примерно 5-6 часов, в зависимости от дорожных условий и скорости движения.

Из Москвы до Карелии можно ехать по платной дороге М11, а после съезда у Мясного Бора выбрать трассу М-10. Расстояние от Москвы до Петрозаводска составляет порядка 1000 км, что занимает в дороге около 10 часов.

Автобусом

Ежедневно из Петербурга с автовокзалов № 2 и Северный отправляется автобус №965. Время в пути составляет примерно 7 часов 15 минут. Ежедневный автобус из Москвы до Петрозаводска отходит от автостанции «Северные Ворота» и довезет вас до места за 33 часа.