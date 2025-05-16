Отдых в Карелии осенью

Главным плюсом осеннего отдыха в Карелии считается снижение потока туристов. К осени климат немного меняется, но все равно остается комфортным для путешествий. В сентябре пути к самым популярным достопримечательностям еще открыты. Так что если ваша цель заключается в том, чтобы увидеть все самые популярные места Карелии и при этом застать как можно меньше туристов — добро пожаловать.

Осенний сезон начинается с середины — конца августа и длится вплоть до начала ноября. В это время каждый турист найдет отдых по душе: тут можно устраивать походы, исследовать новые места, смотреть достопримечательности, отдохнуть на туристической базе, посетить музеи, попробовать северную кухню и даже заняться рыбалкой. Все пути открыты для вас.

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