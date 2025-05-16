Валаам
Валаам — это остров со своим монастырским комплексом. Здесь находится Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, который привлекает множество паломников и туристов. Он известен уникальной архитектурой и духовной атмосферой. Вы сможете оценить красоту природы и посетить храмы, церкви и скиты.
Кижи
На этом острове вы сможете увидеть погребальную церковь, которая построена из дерева без использования гвоздей и является уникальным образцом древнерусской архитектуры. Она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает внимание искусствоведов и путешественников. Кижи — настоящий музей под открытым небом.
Соловки
Соловецкий монастырь — исторически значимый комплекс, расположенный на архипелаге в Белом море. Он имеет не только архитектурную значимость, но и свою легенду создания. Здесь можно увидеть древние церкви и монастырские постройки. Место привлекает паломников и туристов, желающих почувствовать духовную атмосферу.
Онежское и Ладожское озера
Эти два озера считаются настоящими жемчужинами Карелии. Осенью вода ещё остается кристально чистой, а леса по берегам окрашиваются в яркие цвета. Прогулки на лодках позволят вам насладиться этой красотой в полной мере.
Водопады
Во второй половине сентября водопады Ахвенкоски, Киваккоски и Кивач становятся более полноводными из-за дождей. Если вы любитель водных каскадов, то приезжайте именно в это время года: красивые фото вам обеспечены.
Природные заповедники "Костомукшский", парк "Калевальский" и горный парк Рускеала
Осенью в этих заповедниках и парках можно сфотографироваться на фоне ярких таежных пейзажей и понаблюдать за фауной Карелии. Здесь также часто можно услышать музыкантов или купить билет на увлекательную экскурсию, а еще покататься на ездовых собаках.
Петроглифы в Пудожском и Беломорском районах
Эти древние изображения на камнях отражают культурное наследие Карелии, поскольку воссоздают образ жизни древних племен. Если вы любитель истории, то осенью, когда нет толп туристов, самое время поехать на экскурсию.
Фестивали
Осенью в Карелии проводятся разнообразные мероприятия. Например, "Олонецкий хоровод", где вы сможете познакомиться с национальными традициями региона, и "Кантеле", предоставляющий возможность послушать фольклорную музыку.