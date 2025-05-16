Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Отдых в Карелии осенью

Главным плюсом осеннего отдыха в Карелии считается снижение потока туристов. К осени климат немного меняется, но все равно остается комфортным для путешествий. В сентябре пути к самым популярным достопримечательностям еще открыты. Так что если ваша цель заключается в том, чтобы увидеть все самые популярные места Карелии и при этом застать как можно меньше туристов — добро пожаловать.

Осенний сезон начинается с середины — конца августа и длится вплоть до начала ноября. В это время каждый турист найдет отдых по душе: тут можно устраивать походы, исследовать новые места, смотреть достопримечательности, отдохнуть на туристической базе, посетить музеи, попробовать северную кухню и даже заняться рыбалкой. Все пути открыты для вас.

А также любой другой отдых. Напишите нам, чтобы узнать об этом побольше.

Чем заняться в Карелии осенью

Рыбалка

Осенью воды Карелии становятся более полноводными: это идеальное время для уединенной рыбалки на берегу. Вы можете арендовать избушку в живописном месте у озера и наслаждаться спокойствием природы. Однако не забывайте, что не все водоемы доступны для бесплатной ловли рыбы.

Экскурсии/туры

Прогулки по известным и еще не проторенным маршрутам позволят познакомиться с петроглифами, обойти национальные заповедники, а также посетить музеи и монастыри. Вам доступны как групповые экскурсии, так и индивидуальные туры, где программа будет адаптирована под ваши интересы.

Джип-туры

Если вы любите экстремальные ощущения и активный отдых, то джип-туры по бездорожью Карелии – именно то, что вам нужно. Сквозь красочные осенние леса и горы, на комфортабельных джипах вы сможете доехать до отдаленных мест республики и получить заряд адреналина.

Сбор грибов и ягод

Прогулки в осенних лесах Карелии позволят насладиться свежими ягодами и грибами. Конечно. можно купить их в местной лавке, но интереснее собирать самому. К тому же ассортимент региона впечатляет, а регулярные дожди способствуют богатому урожаю.

Охота

Для любителей охоты осень в Карелии – время для погружения в дикую природу. Вы можете арендовать охотничий домик, воспользоваться услугами опытного егеря и даже повара и отправиться на охоту за разными видами птиц и диких зверей. Однако не забывайте, что для охоты потребуется лицензия.

Туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Что можно посмотреть в Карелии осенью

Валаам

Валаам — это остров со своим монастырским комплексом. Здесь находится Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, который привлекает множество паломников и туристов. Он известен уникальной архитектурой и духовной атмосферой. Вы сможете оценить красоту природы и посетить храмы, церкви и скиты.

Кижи

На этом острове вы сможете увидеть погребальную церковь, которая построена из дерева без использования гвоздей и является уникальным образцом древнерусской архитектуры. Она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает внимание искусствоведов и путешественников. Кижи — настоящий музей под открытым небом.

Соловки

Соловецкий монастырь — исторически значимый комплекс, расположенный на архипелаге в Белом море. Он имеет не только архитектурную значимость, но и свою легенду создания. Здесь можно увидеть древние церкви и монастырские постройки. Место привлекает паломников и туристов, желающих почувствовать духовную атмосферу.

Онежское и Ладожское озера

Эти два озера считаются настоящими жемчужинами Карелии. Осенью вода ещё остается кристально чистой, а леса по берегам окрашиваются в яркие цвета. Прогулки на лодках позволят вам насладиться этой красотой в полной мере.

Водопады

Во второй половине сентября водопады Ахвенкоски, Киваккоски и Кивач становятся более полноводными из-за дождей. Если вы любитель водных каскадов, то приезжайте именно в это время года: красивые фото вам обеспечены.

Природные заповедники "Костомукшский", парк "Калевальский" и горный парк Рускеала

Осенью в этих заповедниках и парках можно сфотографироваться на фоне ярких таежных пейзажей и понаблюдать за фауной Карелии. Здесь также часто можно услышать музыкантов или купить билет на увлекательную экскурсию, а еще покататься на ездовых собаках.

Петроглифы в Пудожском и Беломорском районах

Эти древние изображения на камнях отражают культурное наследие Карелии, поскольку воссоздают образ жизни древних племен. Если вы любитель истории, то осенью, когда нет толп туристов, самое время поехать на экскурсию.

Фестивали

Осенью в Карелии проводятся разнообразные мероприятия. Например, "Олонецкий хоровод", где вы сможете познакомиться с национальными традициями региона, и "Кантеле", предоставляющий возможность послушать фольклорную музыку.

Экскурсии по Карелии осенью 2024

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает экскурсии по Карелии осенью с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

  • Полезные советы для осеннего отдыха в Карелии

    • Не пренебрегайте ранним бронированием. Если планируете поездку осенью, особенно в популярные туристические места, рекомендуется арендовать жилье и подбирать экскурсии заранее. Тем более что такие виды досуга, как рыбалка или охота, потребуют дополнительной организации.
    • Подготовьте обувь. Осенью дороги могут быть мокрыми и грязными. Удобная, теплая и непромокаемая пара ботинок с хорошей подошвой обязательно пригодится в поездках на природу.
    • Заготовьте репелленты. Да, осенью в Карелии уже не так много вредных насекомых, как летом, но они все еще могут быть.Немного вещей
    • Не перегружайте себя вещами. Определитесь с программой отдыха и берите только необходимое. Маленький рюкзак сделает путешествие более удобным.

  • Полезные советы для осеннего отдыха в Карелии

    • Познакомьтесь с местной культурой. Включите в программу посещение местных деревень, музеев, фестивалей и мастер-классов. Это позволит вам лучше понять национальный колорит региона.
    • Соблюдайте правила природоохраны. Путешествуя по живописным карельским местам, не оставляйте мусор и следите за чистотой. Уважайте природу и животный мир.
    • Подготовьте powerbank и зарядку. Проверьте, что у вас есть необходимые устройства для всех гаджетов, чтобы быть на связи и запечатлеть самые яркие моменты.
Отдых в Карелии осенью 2023 по месяцам

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает отдых в Карелии осенью с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое,

Преимущества осеннего отдыха в Карелии

Один из самых необычных плюсов, который нравится всем путешественникам — это отсутствие комаров и мошкары.

Также к осени поток туристов спадает, и вы можете насладиться карельской природой. С сентября температура воздуха понижается и днём становится не так жарко, как летом.

Но при этом погода остается достаточно комфортной для долгих прогулок, рыбалки и изучения лесов. Но важно уточнить, что ночью может быть холодно, поэтому не забудьте взять теплые вещи, чтобы чувствовать себя комфортно в любое время суток.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Как добраться до Карелии

Самолетом

  • Из Санкт-Петербурга: Существуют регулярные авиарейсы из аэропорта Пулково в аэропорт Петрозаводска. Время в пути обычно составляет около 1,5 часа.
  • Из Москвы: Авиарейсы из аэропортов столицы (например, Шереметьево или Домодедово) также предоставляют возможность быстро добраться до Карелии. Время в пути варьируется, но обычно составляет около 1,5-2 часа.

Поездом

  • Из Санкт-Петербурга: Вы можете воспользоваться поездами в Петрозаводск, такими как состав 212А (курсирует по пятницам и воскресеньям) или Ласточка (ежедневно). Время в пути составит от 5 до 11 часов.
  • Из Москвы: Выбирайте поезда N159/160 или фирменный поезд 018А, которые отправляются ежедневно. Время в пути составит от 10 до 20 часов.

На машине

  • Из Санкт-Петербурга: Вы можете следовать по Мурманскому шоссе (М18). Расстояние около 400 км, а время в пути составит примерно 5-6 часов.
  • Из Москвы: Воспользуйтесь платной дорогой М11 и далее М-10. Расстояние около 1000 км, а время в пути займет около 10 часов.

Автобусом

  • Из Санкт-Петербурга: Ежедневно от автовокзалов № 2 и Северный отправляется автобус №965. Время в пути около 7 часов 15 минут.
  • Из Москвы: Ежедневный автобус из Москвы до Петрозаводска отходит от автостанции «Северные Ворота» и едет примерно 33 часа.

Погода в Карелии

В Карелии погода может быть переменчивой и разнообразной. В начале сентября еще сохраняется теплая и солнечная атмосфера, но по мере приближения к концу осени температура начинает снижаться, а количество дождей – увеличиваться.

В сентябре дневные температуры обычно колеблются в диапазоне от +10°C до +20°C. Однако ночные показатели опускаются до +5°C и ниже. Это время еще может быть приятным для прогулок и посещения природных достопримечательностей, но не забывайте о теплой одежде.

В октябре температуры снижаются еще больше. Дневные значения могут быть от +5°C до +10°C, а ночные — от 0°C до +5°C. Дожди становятся более распространенными, и возможны первые похолодания. Берите в это время с собой зонтики, дождевики и ветровки.

В ноябре начинается сезон заморозков и более холодной погоды. Дневные температуры часто находятся в диапазоне от 0°C до +5°C, а ночные температуры могут уходить в минус. Появляются первые признаки зимы, и даже можно попасть под снегопад, так что без шапки и куртки не обойтись.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять