Джип-тур по Карелии

Джип-тур — это экстремальный вид отдыха, который поможет выйти из зоны комфорта, выплеснуть эмоции и стать выносливее.

Вас ждет несколько дней путешествия на больших машинах по бездорожью, нетронутая природа Карелии, самые красивые достопримечательности и отдых от городской суеты.

Маршрут тура специально построен таким образом, чтобы проходить по труднодоступным местам. То есть вы окажетесь там, куда нельзя добраться без джипа. Все наши туры проходят на специально подготовленных машинах, которые проходят ежедневные проверки. Ездить на наших джипах безопасно. Тур на джипах — это нетипичное приключение, которое позволит насладиться красотой Карелии и проверить свою выносливость.