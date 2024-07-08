Преимущества джип тура:
- Вы попадете в те места, куда не добраться без машины. Увидите нетронутую красоту с необычных ракурсов.
- Отсутствие изматывающей нагрузки. Вам не придется идти в гору, бежать, преодолевать каменные склоны самостоятельно.
- Вы не будете нести тяжелые рюкзаки на себе — для этого есть багажник.
- Отлично помогает выплеснуть негативные эмоции, «перезагрузиться», привести в порядок мысли.
- С вами всегда будет инструктор. В любой ситуации поможет и подскажет. А если придется — возьмет руль в свои руки.
- Поездки безопасны. Маршрут выбирается так, чтобы вам было комфортно в пути.
- Путешествие в небольшой компании. Также это может быть индивидуальным развлечением для одного или двух человек.
- Это нетипичное приключение, которое запомнится надолго.
Для некоторых туров разработаны правила, которые позволяют нам проводить их безопасно. Например, наличие у участников тура водительских прав и опыт вождения от одного года или полутора лет. Не у всех из компании путешественников должны быть права. Только у тех, кто хочет управлять машиной.
Также существуют туры, ы которых путешественники — это просто пассажиры. А управление джипом берут на себя профессиональные водители и гиды. Обычно поездки совершаются в утром и днем, когда на улице еще светло и безопасно ехать. Вечером путешественники делают привал, разбивают лагерь, ставят палатки и разжигают костер.
Также вместо палаток можно остановиться в гостевом доме со всеми удобствами. Но статистика показывает, что путешественники, выбирающие в качестве отдыха поездки на джипах по бездорожью, гонятся, скорее, за эмоциями, чем удобством.
Джиппинг — это набирающий популярность активный отдых, который подойдет всем. На некоторые маршруты можно брать с собой подростков. Эта востребованная туристическая услуга покорила многих путешественников и подарила незабываемые впечатления каждому участнику заездов.