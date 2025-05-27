Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии в августе

Карелия в августе — это особая пора для впечатлений. Именно в последний летний месяц туристы и путешественники едут сюда, чтобы гулять по лесам, собирать ягоды, грибы, рыбачить на спокойных озерах, попасть на фестиваль «Ладожские шхеры» и «Молочный фестиваль», на котором ежегодно проходят соревнования между фермерами.

Как добраться до Карелии

Самолетом

Единственный карельский аэропорт находится в 13 км от Петрозаводска в поселке «Бесовец». Прямые перелеты выполняются из Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Сочи, Казани и Екатеринбурга.

Поездом

Из Москвы курсируют два поезда: мурманский № 092 и фирменный карельский № 18. Они отходят с Ленинградского вокзала в 20:00 и 21:00? соответственно, а в Петрозаводск прибывают около 9-10 утра.

Из Санкт-Петербурга до Петрозаводска и Сортавалы можно добраться на электричке «Ласточка». В Петрозаводск поезд отходит около 18:00, а время в пути занимает 5 часов. Еще в обе стороны из Санкт-Петербурга ходит обычный ночной поезд № 011. Он отбывает около 23:00, а приезжает в 7:00.

Машиной

Из Петербурга в Петрозаводск ведет автомобильная трасса Р-21 «Кола». Ее длина в 450 км преодолевается примерно за 6 часов с учетом недолгих остановок. Из Москвы в Карелию можно доехать по двум трассам: через Великий Новгород и Ярославль. Расстояния по ним одинаковые — около 1000 км, а время в пути составит 13 часов.

Автобусом

Доехать из Санкт-Петербурга в Петрозаводск также можно прямым автобусом. Два утренних и два ночных рейса отправляются с Автовокзала №2, расположенного на Набережной Обводного канала. Время в пути занимает от 7 до 10 часов, а стоимость билетов зависит от перевозчика и варьируется от 900 до 1700 рублей.

Погода в Карелии в августе

Последний месяц лета является переходным периодом и предвещает осень, поэтому погода в регионе становится переменчивой. В начале августа туристы еще могут застать температуру от + 20 °C до 25 °C, но ближе к сентябрю после захода солнца воздух остывает до + 10-15 °C. Также в конце месяца увеличивается вероятность пасмурной погоды и проливных дождей. Поэтому туристам, путешествующим по Карелии в это время, рекомендуется взять теплую одежду и закрытую обувь.

Что посмотреть в Карелии в августе

Гора Воттоваара Место, собирающие сотни восторженных отзывов туристов разной степени подготовки. На горе Воттоваара можно провести ночь в палатке, а можно снять домик в лесу.

Онежское озеро Оно считается вторым в Европе по величине пресноводным водоемом. В Онежское озеро впадает сотни рек, а вытекает только одна. Это живописное место с тысячами заливов, по которым можно сплавляться на байдарках или надувных лодках, чтобы оценить всю красоту этого места с воды.

Чертов стул Озерный воздух, запах хвои и завораживающие виды делают это место таким популярным. Отсюда открывается вид на весь Петрозаводск. Чертов стул — это скала, которая образовалась из застывшей вулканической лавы. Летом тут можно собирать грибы и ягоды.

Ботанический сад в Петрозаводске Дендрарий был основан в 1951 году. Экспозиция расположилась на северном берегу Петрозаводской губы Онежского озера, на южных склонах реликтового вулкана. Ботанический сад занимает территорию в 360 га: на ней представлено более 500 видов растений, среди которых арборетум, цветник, а также травянистые, плодовые и ягодные. В конце августа деревья и кустарники приобретают осенние оттенки: листья становятся желтыми, красными и оранжевыми.

Остров Кижи и Валаам На островах архипелага Кижские Шхеры находятся музей деревянного зодчества, ансамбль деревянных храмов и уникальная Церковь Преображения Господня, построенная без гвоздей и украшенная тысячами лемешин. Валаам славится старинным Спасо-Преображенским монастырем, основанным в 15 веке. Достопримечательности включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и их круглогодично посещают тысячи туристов.

Водопады Кивач, Мянтюкоски, Гирвас, Белые мосты, Куми Водопады в Карелии заслуженно называют чудом природы. Высота водопадов Кивач и Куми более 10 метров, а длина водопада Гирвас насчитывает 300 метров. Живописные виды и бурные потоки туристы найдут в Кондопожском, Калевальском и Лоухском районах.

Чем заняться в Карелии в августе

Рыбалка Самыми распространенными в регионе местами для ловли рыбы являются Ладожское, Онежское и Пяозеро и реки Суна, Шуя, Кереть и Водла. В августе начинается самый улов и водоемах республики можно поймать около 50 видов рыбы. Например, окуня, щуку, форель, хариуса, кумжу, налима, ерша и других. Рыбачить можно самостоятельно, соблюдая местные законы, или обратиться за организацией рыбалки к профессионалам.

Сбор ягод и грибов Конец августа и начало сентября являются самыми подходящими периодами для сбора плодов. В лесах Карелии растет более 250 видов грибов. По наблюдениям местных грибников к самым популярным относятся белые, подосиновики, подберезовики. Из ягодных культур в регионе можно встретить кусты черники, малины, морошки и брусники.

Пляжный отдых Жаркие дни в конце августа позволяют туристам провести время на пляже и искупаться в озерах. Соседство мест для “ленивого отдыха” с достопримечательностями позволяет совместить его с активным досугом. Туристы могут отправиться на песчаные берега Онежского и Борисовского озера, Янисъярви или Волненъярви и посетить Моторную бухту на Ладоге.

Преимущества отдыха в Карелии в августе

В конце лета начинается бархатный сезон, становится не так жарко, идут короткие ливни. К августу поток туристов сокращается, заканчиваются белые ночи, а проезд ко многим достопримечательностям еще открыт.

Погода очень изменчива, поэтому нужно быть готовым ко всему: брать с собой дождевики, зонты, крема от солнца, кепки, удобную обувь.

Отдых с детьми

Несмотря на суровый климат северного региона, дети любых возрастов тоже могут получить удовольствие от поездки по Карелии. Здесь есть множество вариантов, куда можно отправиться всей семьей.

Например, в Карельском зоопарке в Сортавале под открытым небом посетители могут увидеть более 600 видов животных и покормить зверюшек в контактном зоопарке на той же территории.

А в поселке Чана гостей круглогодично принимает карельский Дед Мороз — Талви Укко. У него в резиденции туристы могут посетить питомник ездовых собак и ферму северных оленей, а также угоститься карельской выпечкой и чаем из местных трав.

Часто задаваемые вопросы
Где и какие грибы можно собирать в Карелии в августе?

Последний месяц лета — начало грибного сезона. В регионе, по разным оценкам, порядка 250-300 видов грибов, среди которых — подберезовики, подосиновики, сыроежки, маслята, лисички, боровики. Считается, что больше всего грибов можно отыскать в Пряжинском районе, а именно на побережье Крошнозера, Ведлозера и Сямозера. Есть свои грибные места в Лоухском районе, Прионежском, Сегежском и даже около водопада Кивач.м

Какие ягоды в августе встречаются в Карелии?

Лучшее время для самых популярных ягод в этих краях всё-таки июль, но если вы опоздали, то отправляйтесь собирать остатки черники и только-только поспевшую бруснику. Еще можно найти клюкву, чернику, голубику, морошку и даже ягоды, которые известны не всем: княженику, костянику и шикшу.

Какой активный отдых в Карелии возможен летом?

Солнце и теплая вода открывают туристам все возможности досуга даже в северных регионах. Можно отправиться в пеший поход, организовать сплав на байдарках, покататься на лодках, порыбачить, искупаться и даже прыгнуть с тарзанки.

Туры в Карелию в августе 2024

Великолепные острова, тысячи озер и отличное теплое солнышко — все это доступно в турах в Карелию в августе. Предлагаем для Вас хороший выбор летних программ, с посещениям множества удивительных и интересных мест, от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

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WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77

Отдых по временам года в Карелии

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Отдых в Карелии летом дает возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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