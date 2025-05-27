Как добраться до Карелии

Самолетом

Единственный карельский аэропорт находится в 13 км от Петрозаводска в поселке «Бесовец». Прямые перелеты выполняются из Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Сочи, Казани и Екатеринбурга.

Поездом

Из Москвы курсируют два поезда: мурманский № 092 и фирменный карельский № 18. Они отходят с Ленинградского вокзала в 20:00 и 21:00? соответственно, а в Петрозаводск прибывают около 9-10 утра.

Из Санкт-Петербурга до Петрозаводска и Сортавалы можно добраться на электричке «Ласточка». В Петрозаводск поезд отходит около 18:00, а время в пути занимает 5 часов. Еще в обе стороны из Санкт-Петербурга ходит обычный ночной поезд № 011. Он отбывает около 23:00, а приезжает в 7:00.

Машиной

Из Петербурга в Петрозаводск ведет автомобильная трасса Р-21 «Кола». Ее длина в 450 км преодолевается примерно за 6 часов с учетом недолгих остановок. Из Москвы в Карелию можно доехать по двум трассам: через Великий Новгород и Ярославль. Расстояния по ним одинаковые — около 1000 км, а время в пути составит 13 часов.

Автобусом

Доехать из Санкт-Петербурга в Петрозаводск также можно прямым автобусом. Два утренних и два ночных рейса отправляются с Автовокзала №2, расположенного на Набережной Обводного канала. Время в пути занимает от 7 до 10 часов, а стоимость билетов зависит от перевозчика и варьируется от 900 до 1700 рублей.