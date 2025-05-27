Гора Воттоваара
Место, собирающие сотни восторженных отзывов туристов разной степени подготовки. На горе Воттоваара можно провести ночь в палатке, а можно снять домик в лесу.
Онежское озеро
Оно считается вторым в Европе по величине пресноводным водоемом. В Онежское озеро впадает сотни рек, а вытекает только одна. Это живописное место с тысячами заливов, по которым можно сплавляться на байдарках или надувных лодках, чтобы оценить всю красоту этого места с воды.
Чертов стул
Озерный воздух, запах хвои и завораживающие виды делают это место таким популярным. Отсюда открывается вид на весь Петрозаводск. Чертов стул — это скала, которая образовалась из застывшей вулканической лавы. Летом тут можно собирать грибы и ягоды.
Ботанический сад в Петрозаводске
Дендрарий был основан в 1951 году. Экспозиция расположилась на северном берегу Петрозаводской губы Онежского озера, на южных склонах реликтового вулкана. Ботанический сад занимает территорию в 360 га: на ней представлено более 500 видов растений, среди которых арборетум, цветник, а также травянистые, плодовые и ягодные. В конце августа деревья и кустарники приобретают осенние оттенки: листья становятся желтыми, красными и оранжевыми.
Остров Кижи и Валаам
На островах архипелага Кижские Шхеры находятся музей деревянного зодчества, ансамбль деревянных храмов и уникальная Церковь Преображения Господня, построенная без гвоздей и украшенная тысячами лемешин. Валаам славится старинным Спасо-Преображенским монастырем, основанным в 15 веке. Достопримечательности включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и их круглогодично посещают тысячи туристов.
Водопады Кивач, Мянтюкоски, Гирвас, Белые мосты, Куми
Водопады в Карелии заслуженно называют чудом природы. Высота водопадов Кивач и Куми более 10 метров, а длина водопада Гирвас насчитывает 300 метров. Живописные виды и бурные потоки туристы найдут в Кондопожском, Калевальском и Лоухском районах.