Карелия славится богатой природой, в том числе обилием рек, озер и лесов. Насладиться этим разнообразием можно не только летом. Октябрьская Карелия — это атмосфера свежести и бодрости: до зимы еще далеко, но от былого тепла следов не осталось. Термометр показывает от +2 до +5 градусов, небо затянуто тучами, туристов поливают частые дожди, а на утренние и вечерние экскурсии надо брать не только куртку, но шапку с шарфом. Правда, если повезёт, в первую половину октября воздух еще может прогреться до +12 градусов.
К счастью, изменчивая и капризная погода Севера не мешает любителям приключений и путешествий наслаждаться отдыхом в Карелии. Например, октябрь – это время наблюдения за редкими птицами, мигрирующими на юг через республику, а еще лучший момент для катания по озерам и водопадам, которые становятся более полноводными из-за осадков.
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