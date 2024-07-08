Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Отдых в Карелии в октябре

Карелия славится богатой природой, в том числе обилием рек, озер и лесов. Насладиться этим разнообразием можно не только летом. Октябрьская Карелия — это атмосфера свежести и бодрости: до зимы еще далеко, но от былого тепла следов не осталось. Термометр показывает от +2 до +5 градусов, небо затянуто тучами, туристов поливают частые дожди, а на утренние и вечерние экскурсии надо брать не только куртку, но шапку с шарфом. Правда, если повезёт, в первую половину октября воздух еще может прогреться до +12 градусов.

К счастью, изменчивая и капризная погода Севера не мешает любителям приключений и путешествий наслаждаться отдыхом в Карелии. Например, октябрь – это время наблюдения за редкими птицами, мигрирующими на юг через республику, а еще лучший момент для катания по озерам и водопадам, которые становятся более полноводными из-за осадков.

Октябрьская Карелия понравится всем:

Тур «Мраморный каньон» Рускеала в Карелии за 1 день

Тур «Осень в Карелии» на 3 дня с проживанием и питанием

Индивидуальный тур «Руны Приладожья» на 3 дня с необычными развлечениями

Как активно провести время

Походы и трекинг

Пешие прогулки по Карелии — это возможность насладиться величественными видами осенней тайги, кристально чистыми озерами и живописными скалами. Приехав в северную республику, вы сможете пройти по любому из многочисленных туристических маршрутов и открыть для себя тайны карельских лесов. Октябрьская прохлада и разноцветная листва создадут атмосферу настоящей осенней сказки.

enter image description here

Сафари на квадроциклах

Для тех, кто любит острые ощущения, эта активность станет отличным вариантом. Октябрьская Карелия с её живописными пейзажами и разнообразными маршрутами — идеальное место для таких приключений. Вы сможете проехать по лесам, преодолеть броды и насладиться скоростью.

Конные прогулки

Это еще один способ увидеть красоту осенней Карелии. Прогулки на лошадях по живописным тропам, вдоль озер и рек подарят вам незабываемые впечатления. Опытные инструкторы помогут освоить основы верховой езды, даже если вы новичок.
enter image description here

Рыбалка

Осенью местные озера и реки богаты разнообразной рыбой, которая активно готовится к зимнему сезону. Щука, судак, окунь — вот лишь небольшой перечень видов, встречающихся в местных водоемах. Рыбалка в Карелии — это не только богатый улов, но и возможность насладиться тишиной и покоем, которые так редко встречаются в повседневной жизни.
enter image description here

Тихая охота

В октябре леса Карелии богаты разнообразными дарами: грибами, брусникой, клюквой и т. д. Любители тихой охоты могут насладиться тишиной природы, понаблюдать за местной флорой и фауной, а также набрать полные корзинки полезных и вкусных «подарков».
enter image description here

Участие в фестивале

Осень — это не только время для активного отдыха, но и для культурных мероприятий. В октябре в Карелии проходит фестиваль «Олонецкий хоровод», который позволяет погрузиться в местную культуру, насладиться народными танцами, музыкой и ремеслами. Мероприятие собирает множество гостей благодаря разнообразной программе для всех возрастов. enter image description here

Что посмотреть в Карелии в октябре

  • Паанаярви
    Национальный парк Паанаярви — это уникальное природное место в северной Карелии, известное первозданной красотой и разнообразием ландшафтов. Этот парк идеален для тех, кто хочет насладиться уединением и величием природы. Здесь можно встретить множество редких видов растений и животных.

    enter image description here

  • Кивач
    Заповедник Кивач — это ещё одно известное природное место в Карелии, привлекающее туристов живописными пейзажами и богатой флорой и фауной. Достопримечательностью заповедника является водопад Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Потоки воды обрушиваются вниз с высоты около 10 метров, создавая мощное и завораживающее зрелище.

    enter image description here

  • Юканкоски
    Этот водопад не менее прекрасен и удивителен, чем Кивач. Он находится в Питкярантском районе и носит еще одно название — «Белые Мосты». В октябре водопад окружен красочными осенними пейзажами, что делает его отличным местом для прогулок.

    enter image description here

  • Соловецкие острова
    Соловки очаровывают богатой историей, духовным наследием и величественной природой. В октябре леса и луга островов окрашиваются в золотые и красные тона, создавая волшебную атмосферу. Чистый воздух, тишина и безмятежность архипелага делают его идеальным для уединенных прогулок и созерцания природы.

    enter image description here

  • Валаамский архипелаг
    Валаамский архипелаг, расположенный в северной части Ладожского озера, представляет собой одну из популярных достопримечательностей Карелии и России в целом. Он состоит из более чем пятидесяти островов, главный из которых — Валаам.

    enter image description here

  • Петроглифы
    Петроглифы Карелии представляют огромную ценность для республики. Они являются важным свидетельством истории региона и позволяют ученым лучше понять мировоззрение, обычаи и повседневную жизнь древних людей. Для туристов посещение петроглифов — это возможность прикоснуться к далекому прошлому, увидеть символы и изображения, которые хранят в себе много загадок.

    enter image description here

  • Кижи
    Это один из самых известных и впечатляющих музеев-заповедников в России. Уникальный архитектурный ансамбль включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он по праву считается настоящей жемчужиной Карелии. В октябре, когда природа вокруг острова окрашивается в яркие осенние цвета, посещение Кижи становится особенно волшебным.

    enter image description here

  • Этнодеревни
    Карелия славится этнодеревнями, которые представляют собой настоящие музеи под открытым небом. Здесь можно окунуться в атмосферу традиционной карельской жизни, познакомиться с культурой и ремеслами местных жителей, а также попробовать национальную кухню.
    enter image description here

Как добраться

На поезде

До Карелии можно доехать на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга. Главный железнодорожный узел региона — это Петрозаводск, столица Карелии. Поезда отправляются регулярно, а путь из Москвы занимает 12—15 часов, из Санкт-Петербурга — 5—11 часов.

На самолете

Аэропорт «Петрозаводск» находится вблизи деревни Бесовец и принимает регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Время полета из Москвы составляет примерно 1,5 часа, из Санкт-Петербурга — около 1 часа. Из аэропорта до города можно добраться на автобусе или такси.

На автомобиле

До Карелии можно доехать на автомобиле по трассе Р-21 «Кола», которая соединяет Санкт-Петербург с Мурманском и проходит через Петрозаводск. Дорога из Северной столицы до Петрозаводска занимает около 5—6 часов, из Москвы — около 11—12 часов.

Предложения по отдыху в Карелии

Туры в Карелию летом
Туры

Туры в Карелию летом

Летние туры в Карелию на любой вкус
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 5.6.2025 по 11.9.2025
Цена — от 65 500 ₽
Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Длится 2 дня
Заезды c 6.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 20 700 ₽
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 41 900 ₽
13 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Экскурсии по Карелии осенью 2024

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает экскурсии по Карелии осенью с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое.

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Узнайте всё о Карелии в нашем блоге
СМИ о нас
ДОЛГО СПАЛИ СУББОТНИМ УТРОМ? КУСАЙТЕ ЛОКТИ! НА «УРА» ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!»Новый турмаршрут представят в День города на набережной ПетрозаводскаХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЫ РУШАТ РЫНОК ГОСТЕВОГО ТУРИЗМА«Золотое кольцо Карелии»Карелия не справляется с туристами: почему мы больше не заинтересованы в резком увеличении турпотока, особенно в летний сезонКрай дорогих озер: что может помешать Карелии стать российским центром туризмаШОК И ТРЕПЕТ: ТУРИСТЫ УДИВЛЯЮТСЯ ТРАССЕ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ КАРЕЛИИ»Мы Карьяла, нам Похъяла. Или Почему в Карелии жить лучше, чем в Москве

Отдых по временам года в Карелии

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Отдых в Карелии летом дает возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Часто задаваемые вопросы

Можно ли отправиться в Карелию с детьми в это время года?

Да, в республике можно посетить питомники с хаски, зоопарки, музеи, принять участие в мастер-классах и многое другое. Важно заранее продумать маршрут и учесть интересы детей, чтобы поездка была комфортной и увлекательной для всех.

Какая погода в октябре?

Погода в Карелии всегда переменчива. В октябре средняя температура обычно колеблется от +3 °C до +10 °C, возможны дожди и первый мокрый снег.

Что взять с собой из одежды?

При подготовке к поездке в Карелию в октябре рекомендуем взять с собой теплую верхнюю одежду, удобную и непромокаемую обувь для пеших прогулок, головные уборы и перчатки, дождевик или водонепроницаемую куртку, запасные носки и термобелье.

Погода в Карелии в октябре

Погода в Карелии в октябре может быть переменчивой. Так, в середине осени возможны ясные и сухие дни с температурой до +10 градусов, но в среднем стоит ожидать прохладную и дождливую погоду в пределах +6-8 градусов. По статистике, октябрь считается самым сырым месяцем и рекордсменом по количеству осадков. Иногда в это время года уже выпадает мокрый снег, но он быстро тает.

Возьмите побольше теплых вещей и проверьте погоду перед тем, как отправляться в путешествие. Больше ветровок и непродуваемой одежды, если вы собираетесь гулять в лесах и проводить время у озер. Свитера, термобелье и даже шапки пригодятся. Не забывайте заходить в кафе, чтобы отогреться чаем или глинтвейном. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Главное компания и настрой на хороший отдых.

  • Фестивали в Карелии в октябре

    • В Олонецком районе Карелии, где проживает большое количество коренных карелов, проводится фестиваль "Олонецкий хоровод". Посетители могут познакомиться с национальными костюмами, послушать народные песни и сами принять участие в хороводе с местными жителями.
    • В Петрозаводске проходит международный фестиваль народных и академических музыкальных коллективов "Кантеле". В рамках фестиваля организуются концерты и семинары для музыкантов.
    • В октябре также проводится фестиваль ряпушки в деревне Вокнаволок. Участники соревнований должны не только поймать рыбу, но и суметь аккуратно ее почистить. Это возможность познакомиться с рыболовными традициями Карелии и насладиться атмосферой соревнований.

  • Как активно провести время в Карелии

    Октябрь в Карелии предлагает множество вариантов досуга для любителей приключений:

    • Отправляйтесь на трекинг по пешеходным тропам, исследуя леса, горы и приозерные районы республики.

    • Не забудьте попробовать рафтинг на одной из многочисленных рек Карелии. Путешествие на плоту или байдарке позволит почувствовать вкус к жизни и прилив адреналина.

      Можно собраться на охоту вместе с опытным гидом или егерем. Также не забывайте и про рыбалку.

Что можно посмотреть в Карелии

У всех достопримечательностей становится заметно свободнее в октябре! Туристический сезон все еще открыт и пользуется популярностью, но большинство туристов предпочитает летний отдых. Во все интересные места еще можно попасть без проблем, а комары постепенно исчезают к середине осени.

Горный парк Рускеала

Тут необыкновенной красоты водопады, нетронутая природа, живописные достопримечательности и спокойствие. Если вы будете в Карелии, то этот парк — обязательное для помещения место. Не забудьте тепло одеться и взять термос с горячим чаем.

Экскурсия по Петрозаводску

Тут можно найти экскурсии на любой вкус: пешие прогулки по городу, поездки на экскурсионном автобусе. Также город подходил для самостоятельных прогулок. Тут каждому будет интересно.

Осенняя экскурсия в Карельский питомник

Круглогодичная экскурсия в питомник к хаски и оленям. Тут можно прокатиться на собачьих упряжках, погулять по питомнику, попробовать травяной чай. Вам расскажут о ездовом спорте, дадут возможность погулять по оленьей ферме, покормить животных морковью и хорошо провести время в спокойствии и тишине.

Тур «Осень в Карелии»

Действует всю осень: с сентября по конец ноября. Трехдневный тур из Петрозаводска, который подойдет не только семьям с маленькими детьми, но и пенсионерам. Вас ждут отличные выходные среди лесов, прекрасной природы и озер.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять