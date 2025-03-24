Отдых в Карелии в мае

Отдых в Карелии в мае делится на "до и после 15 мая". Дело в том, что в середине мая открывается навигация на остров Кижи из Петрозаводска, по воде. После этой даты для туристов доступны все наши летние программы. До 15 мая можем предложить наш трехдневный тур "Весна в Карелии", а также однодневные экскурсии к хаскам и оленям, в горный парк Рускеала, по золотому кольцу Карелии с посещением водопада Кивач. До 15 мая на остров Кижи напрямую по воде из Петрозаводска, к сожалению, не попасть.

А также санаторно-курортный отдых, активный отдых (сплавы, треккинг, джиппинг) и многое другое.