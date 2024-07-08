Чем заняться и куда съездить
Туры от двух дней до двух недель. Зависят от длины вашего отпуска или собственных предпочтений.
Экскурсии можно планировать заранее или выбирать за день до отправления.
Древние водопады и каньоны Карелии. Автобусный тур по насыщенному кислородом маршруту.
- Эко-парк “Долина водопадов”
Легкая пешая прогулка длиной 20-30 минут сквозь карельские леса до реки Иййоки. Небольшие, но многочисленные водопады на реке шумят на фоне весенней природы. Если повезет, встретите почти ручных оленей, гуляющих по территории парка.
Прибрежный древний город, побывавший во владении трех государств сохранил их культуру и удивит убранством.
Одна из главных достопримечательностей Карелии. В осмотр парка входит экскурсия на знаменитый Мраморный каньон. Озеро окруженное отвесными мраморными скалами похоже на магическое место. Именно здесь добывали камень для украшения и отделки дворцов Санкт-Петербурга.
Тур по чудесам Карелии. Комфортный автобус привезет вас между достопримечательностями, и покажет красоты Карелии по пути.
В начале экскурсии гид напомнит о планах, расскажет о бытовых моментах экскурсии и ответ на вопросы.
Вотчина карельского Деда Мороза. Пусть сейчас и не сезон, но познакомиться со всеми любимым персонажем можно и сейчас. Познакомьтесь с ездовыми животными, с помощью которых зимой подарки доставляются вовремя.
Находятся совсем рядом и они тоже проходят через гранитные уступы, переливающиеся в лучах солнца не только от воды. Возле водопадов проходит эко-маршрут “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами. Здесь можно встретить персонажей сказок и легенд не только всей России, но и самой Карелии.