Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии в апреле

Весной природа отходит от зимы. В апреле природа и зелень начинают просыпаться и показывать красоту зеленого края. Время гулять пешком и кататься на квадроциклах. В середине весны найдутся места для снегоходов, если хотите успеть на закрытие сезона. Озёра и водопады очищаются ото льда.

Предложения от нашего туроператора по отдыху в Карелии в апреле

Вы можете выбрать любое понравившееся вам предложение и отправиться в путешествие

Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Часто задаваемые вопросы

Как связаться с гидом до экскурсии? У меня есть вопросы

После оформления заказа вам позвонит менеджер. Вы можете задать все вопросы ему. Если этого недостаточно — воспользуйтесь информацией, которая придет вам на почту после заключения сделки или напишите напрямую нам в любом мессенджере.

Как купить тур или экскурсию?

На странице с понравившимся туром/ экскурсией нажмите «Рассчитать стоимость», далее выберете дату заезда и количество участников. Нажмите «Создать заказ», введите ФИО и внесите предоплату 20%. Далее с вами свяжется наш менеджер.

Как отблагодарить вас за отличный отдых?

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Отдых по временам года в Карелии

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Отдых в Карелии летом дает возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Апрельский отдых в Карелии

Чем заняться и куда съездить

Туры от двух дней до двух недель. Зависят от длины вашего отпуска или собственных предпочтений.

Экскурсии можно планировать заранее или выбирать за день до отправления.

Древние водопады и каньоны Карелии. Автобусный тур по насыщенному кислородом маршруту.

  • Эко-парк “Долина водопадов”

Легкая пешая прогулка длиной 20-30 минут сквозь карельские леса до реки Иййоки. Небольшие, но многочисленные водопады на реке шумят на фоне весенней природы. Если повезет, встретите почти ручных оленей, гуляющих по территории парка.

  • Город Сортавала

Прибрежный древний город, побывавший во владении трех государств сохранил их культуру и удивит убранством.

  • Горный парк Рускеала

Одна из главных достопримечательностей Карелии. В осмотр парка входит экскурсия на знаменитый Мраморный каньон. Озеро окруженное отвесными мраморными скалами похоже на магическое место. Именно здесь добывали камень для украшения и отделки дворцов Санкт-Петербурга.

Тур по чудесам Карелии. Комфортный автобус привезет вас между достопримечательностями, и покажет красоты Карелии по пути.

  • Санкт-Петербург

В начале экскурсии гид напомнит о планах, расскажет о бытовых моментах экскурсии и ответ на вопросы.

  • Оленья ферма в Талвиукко

Вотчина карельского Деда Мороза. Пусть сейчас и не сезон, но познакомиться со всеми любимым персонажем можно и сейчас. Познакомьтесь с ездовыми животными, с помощью которых зимой подарки доставляются вовремя.

  • Водопады Ахвенкоски

Находятся совсем рядом и они тоже проходят через гранитные уступы, переливающиеся в лучах солнца не только от воды. Возле водопадов проходит эко-маршрут “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами. Здесь можно встретить персонажей сказок и легенд не только всей России, но и самой Карелии.

Что ждать от Карелии и как добраться

Если вы хотите отдохнуть от города и остаться наедине с природой, достаточно будет просто выйти на улицу и глубоко вдохнуть. Насыщенный кислородом воздух восхитит уже по прибытию. В начале весны одеваться нужно как зимой. Природа здесь хороша своей непредсказуемостью.

В апреле уже не встретить сильных холодов, но защиту от дождя и ветра всё равно лучше иметь.

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