Как и на чем можно добраться до Карелии

Самолетом

В аэропорт Петрозаводска можно прилететь из Москвы, МинВод, Сочи, Калининграда, Екатеринбурга и Череповца. Если вы стартуете из других городов, придется подбирать авиарейс с пересадкой.

Поездом

Большинство составов отправляются в Карелию из Петербурга и Москвы, но вы можете купить билет на любой станции маршрута. Так, питерский поезд позволяет приехать в Карелию из Выборга, а московский — из Твери. Что касается конечных точек, то кроме Петрозаводска, к примеру, можно доехать до Сортавалы и Кондопоги.

Автомобилем

Маршрут из Москвы начинается на трассах М-10 и М-11, а при поездке из Петербурга — на дороге А-121 или трассе Р-21. При выборе такого способа поездки будьте внимательны: дороги в Карелии в некоторых точках оставляют желать лучшего.