Смотреть на белые ночи
Они начинаются еще в конце весны, а продолжаются до середины августа.
Искать грибы
Сезон собирательства в июле только стартует: можно найти грузди, рыжики, маслята и подберезовики.
Собирать ягоды
Карелия богата в это время года на земляника, чернику, малину и морошку.
Кататься
На лодках и катамаранах, джипах и вездеходах, лошадях и ездовых собаках.
Купаться
Ищите пляжи не только на Ладоге и Онеге, но и на Сямозере, Выгозере, Топозере, Волненъярви, Янисъярви, Салонъярви и т.д.
Рыбачить
Ловить рыбу можно на берегах многочисленных островов, а также с лодки. Улов, если повезет, составят лещ, плотва, густера, щука, судак, окунь, ерш, налим, сиг, хариус.
Сплавляться по порогам рек и водопадов
Рафтинг возможен на байдарках, каяках, плотах и т.д.
Охотиться
В июле при наличии лицензии можно поохотиться в Карелии на волка.
Отдохнуть с палатками
Поход можно организовать по таежному лесу, национальному парку (с остановками в разрешенных местах) и любому приглянувшемуся вам озеру.