Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии в июле

Карелия — это один из самых живописных, красивых и самобытных регионов России. Самое популярное время, для того чтобы отдохнуть в этом месте, начинается с середины мая и заканчивается в сентябре. Но заядлые путешественники отдают предпочтение поездкам в июле.

Как и на чем можно добраться до Карелии

Самолетом

В аэропорт Петрозаводска можно прилететь из Москвы, МинВод, Сочи, Калининграда, Екатеринбурга и Череповца. Если вы стартуете из других городов, придется подбирать авиарейс с пересадкой.

Поездом

Большинство составов отправляются в Карелию из Петербурга и Москвы, но вы можете купить билет на любой станции маршрута. Так, питерский поезд позволяет приехать в Карелию из Выборга, а московский — из Твери. Что касается конечных точек, то кроме Петрозаводска, к примеру, можно доехать до Сортавалы и Кондопоги.

Автомобилем

Маршрут из Москвы начинается на трассах М-10 и М-11, а при поездке из Петербурга — на дороге А-121 или трассе Р-21. При выборе такого способа поездки будьте внимательны: дороги в Карелии в некоторых точках оставляют желать лучшего.

Чем заняться в Карелии в июле

Смотреть на белые ночи

Они начинаются еще в конце весны, а продолжаются до середины августа.

Искать грибы

Сезон собирательства в июле только стартует: можно найти грузди, рыжики, маслята и подберезовики.

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Собирать ягоды

Карелия богата в это время года на земляника, чернику, малину и морошку.

Кататься

На лодках и катамаранах, джипах и вездеходах, лошадях и ездовых собаках.

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Купаться

Ищите пляжи не только на Ладоге и Онеге, но и на Сямозере, Выгозере, Топозере, Волненъярви, Янисъярви, Салонъярви и т.д.

Рыбачить

Ловить рыбу можно на берегах многочисленных островов, а также с лодки. Улов, если повезет, составят лещ, плотва, густера, щука, судак, окунь, ерш, налим, сиг, хариус.

Сплавляться по порогам рек и водопадов

Рафтинг возможен на байдарках, каяках, плотах и т.д.

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Охотиться

В июле при наличии лицензии можно поохотиться в Карелии на волка.

Отдохнуть с палатками

Поход можно организовать по таежному лесу, национальному парку (с остановками в разрешенных местах) и любому приглянувшемуся вам озеру.

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Цены на отдых в июле

Самый лучший способ сэкономить в поездке не только деньги, но и время — приобрести готовый тур. Он уже подразумевает и питание, и проживание, и трансфер между достопримечательностями. Однако если у вас нет возможности забронировать такую поездку, имейте в виду следующее:

  • Дорога обойдется дороже всего при выборе авиабилетов (от 5000 и до 10000 рублей), но зато вы существенно сэкономите время в пути. Самый бюджетный вариант — поискать автобусы, но они есть не из всех городов и нужно быть готовыми целую ночь провести в сидячем положении, а то и больше.
  • Цены на еду в местных кафешках стартуют, в среднем, от 400 рублей. В заведениях баз отдыха, где вы останавливаетесь, может быть дешевле. Кроме того, в столице республики вас всегда спасет фаст-фуд и перекусы в виде недорогой карельской выпечки.
  • Проживание в хостелах Петрозаводска обойдется в 500-1000 рублей за ночь, а гостиницы можно найти за 1500-2000 рублей. Но если вы планируете отдохнуть на природе, то номера на берегах озер и домики в лесу обойдутся от 3000 рублей за сутки. Альтернативный вариант отдыха среди карельских пейзажей — кемпинг: место под палатку стоит не больше 1000 рублей.
  • Стоимость экскурсий при обращении в нашу компанию начинается от 1000 рублей. Конкретная цена зависит от количества посещаемых за день достопримечательностей и дополнительных услуг в виде трансфера, работы гида и питания. Кстати, у нас вы можете заказать даже индивидуальную экскурсию.

Туры в Карелию в июле

Карелия в июле — это прекрасное место, куда стекаются толпы туристов. Карелия — это древний регион, который включает в себя древнерусские центры духовной и культурной жизни. Во время поездки в Карелию вы познакомитесь с шедеврами деревянного и каменного зодчества, а также насладитесь удивительными природными красотами.

ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

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ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
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Концерт национального ансамбля Кантеле

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11 отз.
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Экскурсия на Валаам
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Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
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Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

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97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

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11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

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32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
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Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

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6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

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9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

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1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

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4 отз.

Туры по популярным достопримечательностям Карелии для отдыха в июле

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

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WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
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  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отдых по временам года в Карелии

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Отдых в Карелии летом дает возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Часто задаваемые вопросы
Какая погода стоит в Карелии в июле?

Подготовьтесь, что слишком жарко не будет, а чем севернее город — тем прохладнее. Температура в +28°C — это редкость для Карелии, обычно на 3-8°C ниже. По ночам +15-12°C. Дождь может пойти даже в разгар жаркого дня.

Какую одежду взять с собой в июле в Карелию?

Чем непредсказуемее погода — тем чаще надо быть готовыми ко всему. Если вы едете в Карелию ради озер, захватите купальник и сланцы для пляжного отдыха. Активные виды досуга и долгие пешие прогулки требуют быть во всеоружии: берите ветровку с капюшоном, треккинговые ботинки или непромокаемые кроссовки.

Что привезти из Карелии летом в качестве сувенира?

Из-за теплой погоды везти скоропортящиеся продукты в подарок — это точно плохая идея (например, рыбу). А вот мед, карельский алкоголь, травяные чаи и варенье точно придутся всем по вкусу. Из несъедобного точно можно и нужно дарить предметы декора и быта в традиции местных народных ремесел.

Отдых в Карелии в июле 2024

Доехать до некоторых мест в Карелии можно только в теплое время года. Июль — идеальный месяц, чтобы добраться до труднодоступных достопримечательностей, к которым не подойти весной или осенью. Карелия разносторонняя. Тут любой турист найдет себе времяпровождение по вкусу.

Государственный заповедник Кивач

Популярное туристическое место с водопадом, свежим воздухом и красивой дикой природой. Рядом с заповедником есть музей, места для парковки и столовая. Также можно воспользоваться услугами гида.

Ладожское озеро

Отличное место для тех, кто любит активный отдых. Можно провести ночь в палатке на берегу озера, а можно прокатиться по озеру на лодках или катамаранах. Это поможет увидеть всю красоту водоема, лесов, окружающих его, а также насладиться скалистыми видами.

Водопад Белые мосты

Самобытное место, добраться до которого получится только по бездорожью. Вы можете поехать самостоятельно, а можете воспользоваться услугами гидов или пойти пешком. Тут — завораживающие виды, дикая природа, шум воды, чистый воздух. Именно поэтому «Белые мосты» так запоминаются каждому туристу, посетившему водопад.

Гора Паасо

Живописный лес, легкий подъем, свежий воздух. Отсюда открывается отличный вид на местность: с одной стороны озеро, с другой небольшая деревушка, с третьей — густой лес. На подъеме — большие корни деревьев, валуны деревья, которые делают лес, похожим на сказочный. Туристы любят это место, поскольку тут можно не только насладиться дикой природой, сделать отличные снимки на память, а также, если правильно рассчитать время, встретить закат прямо на вершине горы.

Что еще можно посмотреть в Карелии в июле

Гирвасский разрез каньона реки Суна

Заповедная зона, которая притягивает своей простотой, дикой природой, самобытностью, прекрасными видами и спокойствием. Гирвас — это кратер вулкана. Ему почти 2 миллиарда лет. Сейчас можно увидеть лишь малую его часть — это жерло, склон лавового конуса, а также вулканическую трубку взрыва. Остальное скрыто под горными отложениями.

Остров Валаам

Это природный парк, одна из главных достопримечательностей Карелии. Бесконечные леса, озера, реки. Неповторимая природная красота, церкви, соборы, экскурсии, ладожское озеро, монастырская бухта — это далеко не все причины, по которым стоит посетить огромный остров.

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