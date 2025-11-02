Отдых в Карелии в ноябре 2025

К ноябрю поток туристов спадает, остаются только те, кто приезжает на отдых на несколько дней. Погода типична для осеннего месяца от +6 до +8 градусов днем. Ночами может быть от +2 до +4. Но, стоит отметить, что дождей становится меньше. Обычно в ноябре идут всего 3 — 4 раза за месяц. Зато пасмурное небо — это неотъемлемая часть осени в Карелии. А если вам повезет и за ваш отдых выйдет солнце — вы запомните это надолго.
Осеннее солнце в Карелии яркое, большое, освещающее все вокруг. Обратите внимание, что если вы планируете отправиться в северную Карелию, то нужно тщательно продумывать, как одеться, ведь плюсовые температуры там большая редкость.