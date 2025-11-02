Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии в ноябре 2025

К ноябрю поток туристов спадает, остаются только те, кто приезжает на отдых на несколько дней. Погода типична для осеннего месяца от +6 до +8 градусов днем. Ночами может быть от +2 до +4. Но, стоит отметить, что дождей становится меньше. Обычно в ноябре идут всего 3 — 4 раза за месяц. Зато пасмурное небо — это неотъемлемая часть осени в Карелии. А если вам повезет и за ваш отдых выйдет солнце — вы запомните это надолго.

Осеннее солнце в Карелии яркое, большое, освещающее все вокруг. Обратите внимание, что если вы планируете отправиться в северную Карелию, то нужно тщательно продумывать, как одеться, ведь плюсовые температуры там большая редкость.

Предложения по отдыху в Карелии в ноябре

Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.
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WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Туры по популярным достопримечательностям Карелии в ноябре

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Экскурсии по Карелии осенью 2024

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает экскурсии по Карелии осенью с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое.

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Отдых по временам года в Карелии

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Отдых в Карелии летом дает возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Отдых в Карелии на ноябрьские праздники

Погода в Карелии в ноябре

Средняя температура в ноябре – от 4.3°C до -7°C. Если вам повезет, то во время экскурсий и прогулок выглянет солнце, но осадки осенью бывают чаще, хоть и незначительные. Это время прохладных дней и длинных ночей, поэтому возьмите с собой побольше теплой одежды.

Куда поехать в Карелии в ноябре

Последний осенний месяц — не самое популярное время для туристов. Но если вы хотите сменить обстановку на сутки или выходные, то это то, что вам подойдет. Пути к некоторым достопримечательностям к этому времени, поэтому многие путешественники стремятся к одиночеству.

В ноябре уже почти нет туристов, все тропы свободны, интересные места не наполнены большим количеством человек. Поэтому Карелия в ноябре — это отличный способ научиться быть с собой наедине.

Как одеваться в Карелии в ноябре

Куртки, пуховики, термобелье, шапки и шарфы — это то что не помешает, даже если вы едете всего на выходные. Зимние ботинки, вязаные свитера и флисовые худи будут как нельзя кстати, если вы собираетесь кататься по шхерам на катере или отправиться на берег озера.

Не забудьте посмотреть погоду в Карелии перед выездом и возьмите в дорогу термос с горячим чаем. Не забудьте, что ваше здоровье важнее всего, одевайтесь по погоде и чувствуйте себя комфортно!

Что посмотреть в Карелии осенью

Горный парк Рускеала

Рускеала - главная и популярная достопримечательность Карелии. Тут должен побывать каждый путешественник, ведь это неописуемая красота: нетронутая природа, тишина и покой, величественные водопады и бесконечный лес и карьеры.

Экскурсия по Петрозаводску

Тут можно найти экскурсии на любой вкус: пешие прогулки по городу, поездки на экскурсионном автобусе. Также город подходит и для самостоятельных прогулок. Тут каждому будет интересно.

Ладожское озеро

Одно из самых больших в Европе. Тут красивые пляжи, чистая вода, обилие рыб и прекрасные закаты. Это озеро обязательно к посещению, если вы хотите увидеть нетронутую природную красоту своими глазами.

Осенняя экскурсия в Карельский питомник

Поездка к животным, катание на собачьих упряжках, дегустация травяного чая и многое другое ждет вас в отличном и самом большом питомнике Карелии.

Тур «Осень в Карелии»

Три дня в Карелии. Вам покажут все популярные места, которые так любят туристы. Не оставят одних и всегда ответят на любые вопросы. В тур можно поехать с сентября до конца ноября, поэтому можете выбрать комфортное для себя время.

Лучшие туры по Карелии в ноябре

Компания “Золотое кольцо Карелии” предлагает множество увлекательных программ различных тематик. Это и экскурсии по природным заповедникам Карелии, и знакомство с историческими памятниками, и погружение в музейную атмосферу региона. Вы также сможете открыть для себя культурное и гастрономическое наследие Республики.

Если у вас возникли трудности с оформлением конкретного тура, изучите полезную информацию на нашем сайте. Вам не придется тратить время на выбор подходящей экскурсии, анализ цен и поиск жилья, поскольку наша компания возьмет всё это на себя. Наслаждайтесь чарующей атмосферой ноябрьской Карелии и не беспокойтесь о мелочах.

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