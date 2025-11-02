Отдых в Карелии в ноябре 2025

Отдых в Карелии на ноябрьские праздники

Погода в Карелии в ноябре

Средняя температура в ноябре – от 4.3°C до -7°C. Если вам повезет, то во время экскурсий и прогулок выглянет солнце, но осадки осенью бывают чаще, хоть и незначительные. Это время прохладных дней и длинных ночей, поэтому возьмите с собой побольше теплой одежды.

Куда поехать в Карелии в ноябре

Последний осенний месяц — не самое популярное время для туристов. Но если вы хотите сменить обстановку на сутки или выходные, то это то, что вам подойдет. Пути к некоторым достопримечательностям к этому времени, поэтому многие путешественники стремятся к одиночеству.

В ноябре уже почти нет туристов, все тропы свободны, интересные места не наполнены большим количеством человек. Поэтому Карелия в ноябре — это отличный способ научиться быть с собой наедине.

Как одеваться в Карелии в ноябре

Куртки, пуховики, термобелье, шапки и шарфы — это то что не помешает, даже если вы едете всего на выходные. Зимние ботинки, вязаные свитера и флисовые худи будут как нельзя кстати, если вы собираетесь кататься по шхерам на катере или отправиться на берег озера.

Не забудьте посмотреть погоду в Карелии перед выездом и возьмите в дорогу термос с горячим чаем. Не забудьте, что ваше здоровье важнее всего, одевайтесь по погоде и чувствуйте себя комфортно!