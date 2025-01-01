Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Как подобрать и заказать тур

Собрались в поездку, но не можете решить куда? На нашей главной странице или через удобную строку поиска вы сможете найти туры и экскурсии для отпуска своей мечты! На страницах указаны подробные программы, фотографии, цены и другая полезная информация. Вы можете отфильтровать поездку по времени года, дате, цели, типу тура или экскурсии.

Если у вас возникнут вопросы, задайте их онлайн или обратитесь к нашим менеджерам через Контакты. На страницах туров доступны отзывы, которые могут помочь вам с выбором. Обратите внимание на раздел с Акциями, в нем вы сможете найти варианты отдыха по привлекательной стоимости.

Бронирование

Для бронирования перейдите на страницу конкретного тура и нажмите на зеленую кнопку «Рассчитать стоимость».

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После нажатия на кнопку, вас перенаправит вниз страницы, где необходимо ввести дату заезда, указать количество человек, выбрать номер в гостинице, места в автобусе и т.д.

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Также для бронирования тура вы можете воспользоваться различными каналами связи, указанными на странице Контакты.

Подтверждение тура

После бронирования наш менеджер свяжется с вами для подтверждения выбранного тура, уточнения паспортных данных, ответов на ваши вопросы. Более подробная информация о подтверждении брони доступна на странице Бронирование.

Оформление и оплата

Оформить тур или экскурсию с туроператором Золотое кольцо Карелии можно из любой точки мира, оплатив наличными или картой. После оплаты вы получаете на почту ваучер-подтверждение о том, что бронь подтверждена, а оплата прошла успешно.

Получение документов перед поездкой

Перед отправлением мы вышлем вам по почте необходимые для поездки документы. Обычно они могут быть сохранены на мобильном устройстве (смартфоне, планшете), что удобно для путешествия. Не забудьте взять с собой паспорт!

Наслаждайтесь туром

После оформления и получения всех необходимых документов настало время насладиться выбранным туром. Радуйтесь приключениям, красотам и новым впечатлениям, которые ждут во время путешествия!

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Отзывы о турфирме «Золотое кольцо Карелии»

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    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

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Документы
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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